Mnichov žalují kvůli cyklopruhům. Jsou prázdné, ucpávají ulice, vadí autoklubu

Michael Haberland sedí na kempingové židličce uprostřed širokého cyklopruhu v centru Mnichova na ulici Elisenstrasse. V jízdním pruhu pro auta hned vedle je viditelně hustší provoz než v pruhu pro cyklisty. Těch Mnichov nově zřídil velkou řadu – a tím vlastně proměnil v „trvalou instituci“ takzvané pop-up cyklopruhy, které vznikly jako přechodné řešení v době lockdownu. Pokud však uspěje Haberland, jejich existence nebude dlouhá: prezident autoklubu Mobil in Deutschland podává kvůli novým cyklopruhům žalobu u správního soudu.

Aby bylo jasné, kdo je tady pánem: auta to nejsou (u Olympiaparku v Mnichově).

„Naše lehátková akce má být ukázkou toho, že nové stálé cyklopruhy nejsou využívány v té míře, v jaké předpokládalo zeleno-červené vedení města. Je možné si tu zcela bez problému v klidu vypít kávu nebo přečíst noviny, aniž by to někoho omezovalo. Neprojíždí tu totiž žádní cyklisté. Ve zbývajících jízdních pruzích se vytvářejí zácpy, řidiči musí snášet otravný provoz, neustálé brzdění a rozjíždění a utrácet svůj cenný čas, protože vpravo od nich je prázdný pruh pro cyklisty místo jízdního,“ říká Haberland v rozhovoru pro německý magazín Focus.



Cyklista proti řidiči

Podle údajů města projelo během testovací fáze na nových cyklotrasách denně až 2 500 cyklistů. Haberland tyto počty zpochybňuje – počet cyklistů je podle něj mnohem nižší.

Z ankety provedené cyklistickým spolkem ADFC vyplynulo, že mnozí Mnichované přijímali dočasné cyklotrasy pozitivně – a jako největší problém označili „konflikty s osobními vozy“ a „jízdu ve smíšeném provozu s motorovými vozidly“.

V roce 2019 bylo schváleno „cyklorozhodnutí“, které nyní město realizuje. Je tudíž poměrně nepravděpodobné, že by mohl mít Haberland se svou žalobou u správního soudu úspěch.

Jeden bod lze vyvrátit jen stěží: v souvislosti s tím, jak ubyly jízdní pruhy pro auta, přibyly ve městě zácpy na mnoha „neuralgických“ místech. A to i přesto, že kvůli koronaviru zůstává stále ještě hodně lidí doma na home officu a v ulicích jezdí méně aut.



Kdo může, vyhne se při jízdě autem centru města – ovšem zdaleka ne všichni nasednou místo toho na kolo nebo do prostředku veřejné hromadné dopravy – to už vůbec ne v čase covidu-19. Haberland je naštvaný. „Politika bez mozku a rozumu a bez orientace na fakta, ale jen na ideologii, kde je přání otcem myšlenky. Město má lidem dodávat sílu, zvláště nyní, v období koronakrize i po něm. Nekoná se Oktoberfest, stejně jako spousta dalších akcí. Gastro upadá, centrum města pustne,“ stěžuje si šéf autoklubu.



Jeho protivníci argumentují, že Mnichované hlasovali přesně pro tuto politiku. „Právě ve velkoměstech nyní zažíváme změnu paradigmatu v politice dopravy, které na přání mnoha obyvatel volá po ekologičtější, k lidem přátelštější a sociálně spravedlivější mobilitě. Otázka, jak se v budoucnu budeme dopravovat, je rozhodující pro kvalitu života ve městě,“ říká mnichovská politička ze strany Zelených Katrin Habenschadenová.

Mnichov už nechce žádná auta

Mnichovská zeleno-červená radnice prozatím zaměřila pozornost na cyklodopravu. Parkovací místa a jízdní pruhy musí ustoupit. Staré město a do budoucna mnohé další části města mají být zcela bez aut. V plánu je vznik 73 kilometrů cyklopruhů – což bude daňové poplatníky stát 130 milionů eur. Má zaniknout 6 000 parkovacích míst a poraženo bude dokonce i 250 stromů.

Co mnozí Mnichované vítají, rozčiluje především lidi, kteří do města dojíždějí za prací. Ovšem odklon od této politiky je velmi nepravděpodobný: i strana CSU razí kurz proti autům. Dokonce i autosalon, který se bude po přesunu z Frankfurtu nad Mohanem letos poprvé konat v Mnichově, je za kulisami městské správy velice kriticky hodnocen. Město financuje „Kongres mobility“, který proběhne souběžně s IAA a bude se týkat jen alternativních způsobů mobility bez aut. Město, které je sídlem slavné automobilky BMW, bude stát 400 tisíc eur.

