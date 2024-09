KOMENTÁŘ: Mlhovky a denní svícení jsou pro mnohé řidiče raketové inženýrství

Jakkoli jsme ještě před pár dny hořekovali na velmi nepříjemně vysoké teploty, v poslední době příroda jasně ukazuje, že podzim je za dveřmi.

Prozrazují to i mlhavá rána a častější déšť. Nešlo si nevšimnout, že řada řidičů naprosto ignoruje pravidla správného používání mlhových světel a denního svícení. V obou případech si často neuvědomují, že tím ohrožují sebe, ale v konečném důsledku i ostatní.

Ach, ty mlhovky

Existují dvě skupiny řidičů. Jedni mlhovky nepoužívají vůbec, jiní až příliš. Nejprve si připomeňme zákon, který říká: „Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.“ Jenomže ne každá mlha a ne každý déšť si říká o použití mlhových světlometů!

Jak to poznat? „Situaci, kdy bychom měli zapnout mlhová světla, poznáme bezpečně. Mělo by se jednat o mlhu, lidově řečeno, „že by se dala krájet“, husté sněžení či déšť,“ radí Hana Rubášová z Policejního prezidia. To znamená, že v situaci, kdy sotva vidíte před auto, v zrcátku máte bílo, a navíc kolem vás nejsou jiná auta, mlhovky vždy používejte. Je tu ovšem jedno podstatné ale.

Jakmile za vás dojede jiný řidič či jakmile vy dojedete jiné auto, ihned mlhovky vypínejte! Dotyční o vás už ví, mlhovkami jen zbytečně oslňujete. „V takovém případě bychom měli co nejrychleji zareagovat a mlhová světla vypnout, jelikož ostatní řidiče oslňujeme asi natolik, jako vás v noci oslňují nevypnutá dálková světla protijedoucího vozidla. Navíc skrz zadní mlhovou svítilnu řidič jedoucí za vámi špatně rozezná, kdy brzdíte. Pokud zapomenete, pak vás na použití mlhových světel upozorňuje intenzivní kontrolka na přístrojové desce,“ doplňuje Hana Rubášová.

Typicky se s tímto setkáváme v kolonách, kdy ani probliknutí řidiče před námi ho nepřesvědčí k tomu, aby ostré mlhové světlo vypnul. Stejně tak mlhovky vypínejte ve městě. Aut často jezdí hodně, snadno byste se tak dostali do situace, kdy je mlhovka spíš na škodu než k užitku.

Znamená to neustále hlídání zpětných zrcátek a vypínání a zapínání mlhovek? Ano, ale je to nezbytné. Navíc, minimálně ta zrcátka stejně musíte neustále sledovat.

A připomínáme ještě jeden častý nešvar řidičů jedoucích v mlze. Nezapomínejte, že i když ráno spěcháte do práce, je dobré sundat nohu z plynu. Stále totiž platí, že řidič je povinen „rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu pozemní komunikace a mimo jiné musí jízdu přizpůsobit povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má rozhled, aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou,“ na což pamatuje i zákon.

Denní svícení ano, ale ne každý den

Ruku v ruce se špatným používáním mlhovek jde i nevhodné použití denního svícení. Především u těch, jejichž auta v rámci použití denního svícení nesvítí vzadu. Ale ani ti, kterým svítí i zadní část, nejsou z obliga. Takže si to shrňme. Denní svícení je skvělé, ale za hezkého počasí, maximálně když je pod mrakem.

Jakmile ale je typicky podzimně šedivě pošmourno, prší a je byť jen lehká mlha, na denní svíce zapomeňte a rozsviťte standardní světlomety. Platí to pro všechny, ale hlavně apelujeme na řidiče těch aut, která jsou přehlídkou 50 odstínů šedi a sem tam hnědá.

Řidiči, nezapomínejte, že váš vůz je velmi špatně vidět a přehlédnout ho znamená jistotu dopravní nehody. Zbytečné nehody. A přitom prostě jen stačí správně svítit. Zní to snadně, ale pro některé je to bohužel příliš složité.