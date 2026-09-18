Kam nevidím, tam nejedu! Mladý řidič předjížděl v mlze a nedopadlo to dobře

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Začátkem září předjížděl mladý řidiči v mlze kolonu na frekventovaném tahu I/35 u Hrušové na Orlickoústecku. „Řidič osobního auta, ročník 2008, jel ze směru od Hrušové na Vysoké Mýto. Při předjíždění kolony se nestihl včas zařadit a čelně se střetl v protisměru s nákladním vozidlem,“ popsala policejní mluvčí Dita Holečková. Dotyčného převezli do nemocnice s rozbitou hlavou. Naštěstí se to obešlo bez zranění dalších účastníků provozu.
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Nevidím, tak nejedu
Předjet pomalu jedoucího řidiče se zdá být jako ten nejjednodušší manévr na světě. Jak ovšem ukazují statistiky nehod, mnoho řidičů vůbec neví, jak ho udělat správně a bezpečně. „Předjíždění lze považovat za jeden z nejrizikovějších úkonů, které může řidič v silničním provozu vůbec udělat. Rizikovost předjíždění souvisí především s přirozenými limity člověka ve vnímání vzdálenosti a rychlosti. Člověk nedovede očima ani mozkem měřit vzdálenosti nebo rychlost. Pouze odhadujeme a porovnáváme. Vzdálenost zpravidla nadhodnocujeme a rychlost naopak podhodnocujeme. Jediné, co při jízdě přesně známe, je rychlost vlastního vozidla,“ vysvětluje Besip.
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Předjíždění patří k manévrům, jejichž nesprávné provedení způsobuje velké množství dopravních nehod, z nichž mnohé bývají tragické. Pro bezpečné předjetí je zásadní provádět tento úkon pouze na přehledných místech (nikdy před zatáčkou nebo horizontem) a na takovou vzdálenost, na kterou má řidič dostatečný rozhled. Před samotným vybočením je nutné zkontrolovat situaci kolem sebe – tedy před sebou, po stranách, za svým autem i před předjížděným vozidlem – a včas použít blinkry, aby všichni ostatní účastníci provozu o záměru věděli.
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Klíčem k úspěšnému manévru je také správný odhad rychlosti i vzdálenosti protijedoucího auta a předvídání chování ostatních. Předjíždění by mělo proběhnout rychle, ale zároveň opatrně, s dostatečným odstupem od předjížděného vozidla a s ohledem na technické možnosti vlastního auta, jako je jeho zrychlení či délka. Zvýšená opatrnost je pak nutná zejména v zimním období a za snížené viditelnosti.
Takže abychom to úplně zjednodušili. Nikdy nepředjíždějte tam, kde si nejste jisti, nevidíte nebo si jen myslíte, že to určitě stihnete. Nejspíš nestihnete a pokud ano, bude to spojeno s ohrožením či omezením ostatních účastníků provozu.
A pak jsou také místa, kde předjíždět nesmíte, i kdybyste měli sebelepší rozhled. Zákaz předjíždění platí například přímo na přechodu pro chodce i těsně před ním a na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti. Předjíždět se nesmí ani na křižovatce a před ní, s výjimkou předjíždění vpravo, předjíždění jednostopých vozidel, jízdy po hlavní silnici či na řízené křižovatce. Zákaz se vztahuje i na situace, kdy auto před vámi odbočuje doleva a dává znamení o změně směru jízdy, pokud jej nelze objet zprava nebo v dalším volném pruhu.
„Pokud už se rozhodnete přeci jen předjíždět, nezapomeňte také na to, že ani při předjíždění nesmíte překročit nejvyšší dovolenou rychlost v úseku, kde předjíždíte. Vždy se snažte o to, aby předjíždění bylo plynulé, rychlé a zejména stejně bezpečné jak pro vás, tak i pro ostatní účastníky silničního provozu! Nejbezpečnější je nepředjíždět,“ doplňuje Besip.