Za mlhavého počasí jezděte jako v autoškole. A umyjte si okna

Řada lidí si myslí, že pro řidiče je nejnebezpečnějším obdobím zima, kdy se musí potýkat se sněhem a ledem. Jenomže řada odborníků varuje hlavně před podzimními jízdami. Důvod? Spadané mokré listí, rychlé změny počasí, kdy už ostré slunce během chvilky vystřídá silný déšť, ranní mrazíky, častěji migrující zvěř kolem silnic a právě mlhy. Mlha představuje pro řidiče výrazné riziko, především kvůli omezené viditelnosti a zkreslenému vnímání rychlosti i vzdálenosti jiných vozidel či překážek na silnici.

„Mlžné prostředí zhoršuje orientaci řidičů, kteří mohou neúmyslně přeceňovat své schopnosti. Zároveň dochází k zamlžení okolních předmětů, což komplikuje odhad vzdáleností. Řidiči často vnímají rychlost jako nižší, než jaká ve skutečnosti je, a vzdálenost k překážkám považují za větší,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Vliv podzimního počasí potvrzují i pojišťovny. „Každoročně evidujeme nárůst nehod v podzimních měsících. Nejhorší je z tohoto pohledu říjen, kdy zaznamenáváme až desetiprocentní zvýšení počtu škod. Kromě mlhy je důvodem také nepřizpůsobení jízdy podzimním podmínkám, které často přinášejí i vlhkou vozovku, nebezpečnou zejména v lesních úsecích,“ odhaluje příčiny podzimních nehod Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Mlhová světla

Jako zpátky v autoškole

Pamatujete si ještě na jízdy v autoškole? Obě ruce na volantu, plné soustředění směrem k provozu, sledování zrcátek a jízda přesně podle v místě povolených rychlostních limitů. Nebylo to nic moc a většina po letech za volantem jezdí přeci jen trochu jinak. Jenomže když padne mlha, měli bychom se k autoškoláckým jízdám svým způsobem vrátit. Nezapomínejme, že v mlze máme výrazně méně času na reakce na případná nebezpečí a rizika.

Proto si představte, že vedle vás sedí učitel autoškoly a neustále vám připomíná, na co dávat pozor. A čím začít? Rozhodně správným a bezpečným rozestupem. V mlze je obtížné správně odhadnout vzdálenost od vozidel před vámi. Zvýšený odstup je klíčový, protože reakční doba a brzdná dráha jsou za těchto podmínek prodloužené.

A pokračovat rozhodně můžeme předjížděním. V mlze prostě nepředjíždějte, případně jen v naprosto krajní nouzi. Může to totiž vypadat, že je před vám dost místa, že tam nic nejede, ale s největší pravděpodobností je to jen zdání. „Hustá mlha skryje protijedoucí vozidla, která mohou vyjet až na poslední chvíli. Navíc, když už se rozhodnete předjíždět, často zjistíte, že vozidlo před vámi nejelo pomalu bez důvodu – například kvůli jinému pomalu jedoucímu vozidlu či hustému mlhovému závoji,“ radí specialisté z Platformy VIZE 0.

Jakmile padne mlha, vždy zpomalte. Vždy musíte jet jen takovou rychlostí, abyste mohli bezpečně zastavit na takovou vzdálenost, na kterou vidíte před sebe. Navíc nezapomínejte na to, že v mlze jsou silnice mokré. „Brzdná dráha na mokré vozovce se ve srovnání s jízdou na suchém asfaltu prodlužuje. Například z rychlosti 50 km/h zastavíme na suchém povrchu na 28 metrech, na mokrém budeme potřebovat o 5 metrů více. Jestliže na suchu před překážkou zastavíme, na mokru pojedeme v okamžiku kolize rychlostí přes 20 km/h,“ vysvětlila policejní tisková mluvčí Michaela Nováková.

Je důležité myslet nejen na svou viditelnost, ale také na ostatní účastníky silničního provozu. Chodci a cyklisté jsou v mlze velmi špatně viditelní, a proto by měli používat reflexní prvky, i když je denní světlo. „Za mlhy více než kdy jindy platí, že by chodci měli chodit po krajnici, respektive po levém okraji vozovky. Určitě by se neměli pohybovat v jízdní dráze vozidel,“ uvádí Budský. Pro chodce platí povinnost mít reflexní doplňky mimo obec nejen za tmy, ale i za zhoršené viditelnosti. Cyklisté by měli být osvíceni vpředu i vzadu, reflexní vesta může výrazně zlepšit jejich viditelnost.

Pokud se v noci musíte pohybovat po vozovce, noste reflexní vestu a co nejsvětlejší oblečení.

A malá rada na závěr. Umyjte si čas od času okna v autě. Všechna, i ta boční, a i z vnitřní strany. Především ti, kteří v autě kouří možná budou překvapeni, jak dobře najednou vidí ven. Smyjte zbytky z nalepených much, prach i otisky. To vše vám v mlze pomůže k tomu, abyste alespoň o něco lépe viděli, a tedy i bezpečně dorazili do cíle.