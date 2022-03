Autonovinky od Číny po Norsko: na přívěsu ponorku, za volantem frčí karaoke

Otázky, samé otázky. Přináší je zajímavé novinky ze všech koutů světa. Připoutejte se, ovládneme s nimi souš, vodu i vzduch.

S ponorkou v závěsu

Malé soukromé ponorky, to je poslední hit pro boháče, které již omrzí jejich luxusní superjachty a soukromé vrtulníky. Umožňují prozkoumat krásy podmořského světa a dostat se k vrakům či korálovým útesům, které jsou příliš hluboko na to, aby se k nim dostali rekreační potápěči.

Vybírat lze z modelů americké značky Triton a nizozemského výrobce U-Boat Worx. Firma Triton Submarines se dočkala větší publicity zejména díky Projektu Neptune, kdy spolupracovala s automobilkou Aston Martin na stavbě malé třímístné ponorky, která vydrží pod vodou až 12 hodin a sestoupit s ní lze až do půlkilometrové hloubky.

Nyní o sobě zase dává více vědět společnost U-Boat Worx se svojí kompaktní a cenově dostupnější miniponorkou Nemo pro jednoho nebo dva pasažéry. Je tak kompaktní, že na šířku zabere prostor jako dva vodní skútry, a tak ji je možné snadno převézt na vleku. Nejlépe za nějakým výkonným a luxusním vozem, jako je například Bentley Bentayga.

Interiér s kůží čalouněnými sedadly a malými LCD obrazovkami pro navigaci se inspiroval světem vrtulníků. Ponorka se může potopit do hloubky 100 metrů a pod vodou může být až osm hodin. Ceny se pohybují v přepočtu od 22 milionů korun. Oproti Tritonu jsou to však jen drobné. Stojí totiž čtyřnásobek. S miniponorkami je to tedy stejné jako s vozy Rolls-Royce. Pokud se musíte ptát na jejich cenu, tak na ně zkrátka nemáte.