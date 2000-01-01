Mitsubishi si vždycky jelo tak trochu vlastní ligu a v automobilovém světě má velmi specifickou image. Mezi svými zákazníky má mnoho srdcařů, kteří jinou značku nechtějí; i když je s bájným „evem“ už dávno amen. Podívejte se, jak si užili svůj tradiční letní sraz.
Autor: Marek Musil
Organizátoři naplánovali na předposlední červnový víkend program v přírodě. „Program je vymyšlený tak, aby si na své přišel jak zapálený autíčkář, tak zbytek rodiny,“ vysvětlili organizátoři kempování s Mitsubishi v Kempu Fousek v Dráchově.
Autor: Marek Musil
Příběh Mitsubishi je fascinující v tom, že nevzniklo jako klasická automobilka, ale jako součást obřího průmyslového impéria (tzv. zaibatsu), které původně stavělo lodě.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi byla vždy tajná volba znalců. Colt bylo fantastické auto, a to i v této trochu bachraté variantě. Byl k mání i jako kabriolet, vzpomínáte?
Autor: Marek Musil
Mitsubishi Galant je dodnes nádherné auto, poslední kus tohoto jména vyrobili v osmé generaci v roce 2002.
Autor: Marek Musil
Dnes se nabídka značky omezuje v Evropě hlavně na SUV.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Od října 2016 je společnost Mitsubishi z jedné třetiny (34 %) vlastněna společností Nissan a je součástí aliance Renault-Nissan-Mitsubishi
Autor: Marek Musil
Aktuální novinkou je čistě elektrický model Elipse Cross.
Autor: Marek Musil
Málokterá značka dokázala kolem jednoho modelu postavit tak silnou subkulturu jako Mitsubishi kolem Lanceru Evolution. Z původně nudného sedanu vytvořili silniční zbraň, která v 90. a nultých letech visela na klukovských plakátech a snili o ní milovníci ostrého řízení.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi často vymyslelo geniální technologii jako první, ale neumělo ji tak dobře marketingově prodat jako evropská konkurence.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Když se řekne technologická zajímavost Mitsubishi, většina znalých okamžitě odpoví: Super All-Wheel Control (S-AWC).
Autor: Marek Musil
Nejde o obyčejný pohon 4x4, který jen mechanicky posílá výkon na přední a zadní nápravu. Mitsubishi na přelomu tisíciletí vyvinulo systém, který dokázal aktivně řídit takzvaný stáčivý moment (yaw rate) auta pomocí elektronicky řízených diferenciálů (technologie ACD a AYC).
Autor: Marek Musil
Jak to funguje v praxi? Když vjedete do zatáčky příliš rychle, systém nezačne auto tupě brzdit jako klasické stabilizační systémy (ESP). Místo toho pošle více síly na vnější zadní kolo. Tím auto do zatáčky doslova „zatlačí“ a donutí ho zatočit i na povrchu s extrémně nízkou přilnavostí (šotolina, sníh, led).
Autor: Marek Musil
Tento systém, původně vyvinutý pro závodní speciály WRC, dnes tvoří mozek moderních čtyřkolek značky, včetně jejich plug-in hybridních modelů (Outlander PHEV), kde mechanické diferenciály nahradily nezávislé elektromotory na každé nápravě.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi Motors Corporation (MMC) je japonská automobilka se sídlem v Tokiu, která si v globálním automobilovém světě drží velmi specifické postavení. Její identitu nedefinuje designová extravagance ani masové prodeje, ale inženýrský pragmatismus, robustnost a hluboké kořeny v motorsportu.
Autor: Marek Musil
Automobilové počátky značky Mitsubishi sahají do roku 1917, kdy společnost Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. představila Mitsubishi Model A , první sériově vyráběný japonský automobil. Byl to kompletně ručně vyráběný sedmimístný sedan založený na modelu FIAT Tipo 3, který se ve srovnání s americkými a evropskými sériově vyráběnými konkurenty ukázal jako drahý a jeho výroba byla ukončena v roce 1921 poté, co bylo vyrobeno pouhých 22 kusů.
Autor: Marek Musil
Zatímco většina konkurentů bojuje o zákazníky pomocí ambientního osvětlení v interiéru a digitálních asistentů, Mitsubishi se na auta vždy dívalo očima čistokrevných strojařů.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Na rozdíl od běžných systémů 4x4, které pouze pasivně přerozdělují výkon mezi přední a zadní nápravu, systém od Mitsubishi aktivně řídí **stáčivý moment** (yaw rate) vozu. Pomocí elektronických diferenciálů posílá v zatáčce více síly na vnější kola, čímž auto do oblouku doslova „vtlačí“. Výsledkem je neuvěřitelná stabilita i na kluzkém povrchu, jako je led, sníh nebo šotolina.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Po období hledání vlastní identity v rámci aliance s Nissanem a Renaultem sází Mitsubishi na návrat ke svým kořenům. Značka těží z obrovské popularity svých SUV a pick-upů na trzích v jihovýchodní Asii (ASEAN), úspěšně omlazuje evropské portfolio a chystá velký návrat své největší legendy – nová generace drsného off-roadu Pajero se vrací na globální trhy, připravená ukázat, že poctivá mechanika spojená s moderní technikou má stále své místo.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi Lancer Evolution, známý po celém světě prostě jako „Evo“, je absolutní legenda motorsportu a jedna z nejvýraznějších ikon éry „japonských dravců“ (JDM). Původně vznikl v roce 1992 jako homologační speciál pro Mistrovství světa v rallye (WRC), ale rychle se přetavil v kultovní silniční auto, které v deseti generacích (I–X) fascinovalo řidiče až do ukončení výroby v roce 2016.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Nová generace Mitsubishi Eclipse Cross je plně elektrické SUV, které technicky vychází z modelu Renault Scenic E-Tech
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Prvních devět generací poháněl legendární přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec. Tento motor byl proslulý svou mechanickou odolností a schopností snést extrémní tuning (často i přes 500 koní na sériových vnitřnostech). Desátá generace pak přešla na celohliníkový motor 4B11T.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Největší slávu Evu přinesl finský jezdec Tommi Mäkinen, který v letech 1996–1999 získal s Mitsubishi čtyři tituly mistra světa v rallye v řadě (na generacích III, IV, V a VI).
Autor: Marek Musil
Obří křídla, nasávací otvory na kapotě, vytažené blatníky a uvnitř tvrdé plasty doplněné o skvělá anatomická sedadla Recaro. Evo si na nic nehrálo – vše bylo podřízeno funkci a rychlosti.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Historie Eva je také nerozlučně spjata s jeho úhlavním nepřítelem: Subaru Impreza WRX STI. Tato rivalita z rychlostních zkoušek i běžných silnic patří k těm nejikoničtějším v automobilové historii a nutila obě automobilky posouvat limity s každou novou generací.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Příběh se uzavřel v roce 2016 s limitovanou edicí Lancer Evolution X Final Edition. Mitsubishi se rozhodlo změnit strategii a zaměřit se na SUV a hybridní pohony.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Lancer Evo byl králem analogové éry digitálního věku. Nabízel řidičský zážitek tak čistý, mechanický a intenzivní, jaký už dnešní moderní, elektronikou svázaná auta nedokážou replikovat.
Autor: Marek Musil
Z obyčejného rodinného sedanu udělal stroj, který dokázal na okreskách potrápit i ta nejdražší superauta.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Dnes Mitsubishi tuto svou závodní DNA úspěšně přeneslo do světa ekologie. Jejich vlajková loď, Outlander PHEV, byla vůbec prvním plug-in hybridním SUV s pohonem 4x4 na světě. Zde už mechanické hřídele nahradily nezávislé elektromotory na každé nápravě, které jsou však stále řízeny geniálním mozkem systému S-AWC.
Autor: Marek Musil
Jméno Mitsubishi je nesmazatelně zapsáno v historii Rallye Dakar (kde Pajero drží historický rekord 12 vítězství) a šampionátu WRC, kde technologický klenot Lancer Evolution definoval éru silničních dravců s pohonem všech kol.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Kompaktní rodinné SUV v nové generaci zásadně mění koncepci. Pro evropský trh se jedná o čistě elektrický model (BEV). Již se nenabízí s čistě spalovacími ani plug-in hybridními motory, které definovaly předchozí generaci.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi Eclipse Cross vzniklo tzv. badging engineeringem, tedy přeznačkováním a lehkými úpravami jiného modelu, konkrétně elektrického Renaultu Scénic.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Synchronní elektromotor s vinutým rotorem (bez permanentních magnetů) pohání přední nápravu. Základní verze Mitsubishi Eclipse Cross nabídne výkon 125 kW (170 k) a točivý moment 280 Nm. Výkonnější verze 160 kW (220 k) a točivý moment 300 Nm.
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil
Mitsubishi kempování v Kempu Fousek v Dráchově
Autor: Marek Musil