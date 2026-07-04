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Ronaldo má nové auto. Už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté vlastně je
Titul mistra světa je asi to jediné, co mu zatím chybí. Cristiano Ronaldo dosáhl na všechny myslitelné trofeje a také z hlediska aut si splnil sny. Jeho flotila má hodnotu půl miliardy korun, a jsou...
Wartburg 353 překvapoval prostorností. Netaktní mu nadávali za málo taktů
Mezi automobilovými legendami Východního bloku si vybojoval nezastupitelné místo Wartburg 353 z NDR. K jeho největším přednostem patřil prostorný interiér. Není ovšem zlato všechno, co se třpytí....
Šílenství asfaltu a betonu. Nejkomplikovanější křižovatky světa
Pět pater silnic nad sebou, desítky mostů, spirálové rampy a křižovatky, které připomínají spíš horské dráhy než dopravní stavby. Bývají označovány za nejkomplikovanější na světě, ale fascinují svou...
Audi Q7 je tu nanovo, má V6 TDI i Torsen. První kilometry s novou generací
Když před dvaceti lety ingolstadtská automobilka ukázala světu první Audi Q7, odstartovala tím zcela novou éru. Obrovité SUV tehdy definovalo luxus, prostor a suverenitu na silnici. První generace...
Bájné EVO, zapomenutý genius Colt i nádherný Galant. Sraz Mitsubishi stál za to
Mitsubishi si vždycky jelo tak trochu vlastní ligu a v automobilovém světě má velmi specifickou image. Mezi svými zákazníky má mnoho srdcařů, kteří jinou značku nechtějí; i když je s bájným „evem“ už...
Při nákupu dálniční známky se nenechte napálit. Podvádí se i v zahraničí
Řada motoristů zadá do vyhledávače, že hledají dálniční známku například na Slovensko. Ale stejně jako v případě českých známek, i u těch zahraničních je velmi snadné se nechat napálit falešným...
Garáž plná zázraků. Na dohled letišti mají lázně pro auta i vlastní parfém
Cupra je nový fenomén, raketově rostoucí značka má nový showroom na dohled pražskému ruzyňskému letišti. Nemá to být jen tak obyčejná prodejna aut, Cupra chce svými „garážemi“ nabídnout příznivcům...
Bájné EVO, zapomenutý genius Colt i nádherný Galant. Sraz Mitsubishi stál za to
Mitsubishi si vždycky jelo tak trochu vlastní ligu a v automobilovém světě má velmi specifickou image. Mezi svými zákazníky má mnoho srdcařů, kteří jinou značku nechtějí; i když je s bájným „evem“ už...
Autozápisník: Majitelé tesel našli způsob, jak oklamat bezpečnostní systémy
Červnové novinky ze světa aut jsou hodně horké. Z dálnice D35 se stal oficiálně tankodrom, zatímco v Lexusu řešili, co se smradlavýma nohama v autě. Jak to, že se kapela Rybičky 48 cítí na dlouhých...
Zemřel nejvýš postavený Čech v autoprůmyslu. Ivan Hodáč formoval jednu éru
Ve věku nedožitých 80 let zemřel Ivan Hodáč, dlouholetý generální tajemník Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). Po okupaci v roce 1968 opustil Československo, stal se klíčovým hráčem evropské...
SUV, za kterým se otočíte: Jak se čínské vozy staly sázkou na jistotu
Doba, kdy se na vozy z východní Asie pohlíželo jako na „druhou volbu“, je definitivně pryč. Dnešní řidiči jsou nároční: chtějí bezpečí, digitální komfort, úsporný pohon a design, který nepůsobí jako...
Konec drahých příplatků. Objevte SUV, které už v základu myslí na vše
Doba, kdy se na vozy z východní Asie pohlíželo jako na „druhou volbu“, je definitivně pryč. Dnešní řidiči jsou nároční: chtějí bezpečí, digitální komfort, úsporný pohon a design, který nepůsobí jako...
Ford znovu najal inženýry, umělá inteligence se nevyrovnala jejich schopnostem
Americká automobilka Ford Motor znovu najala některé inženýry. Zjistila totiž, že umělá inteligence (AI) se nedokázala při kontrolách kvality vyrovnat jejich schopnostem a zkušenostem.
Jako když rozsvítíte. Evropa si oblíbila elektromobily, prodeje strmě rostou
Roky to vypadalo, že elektromobily si Evropané kupují hlavně proto, že jim je někdo nařídil. Letos na jaře se ale něco zlomilo. Za prvních pět měsíců roku se v Evropské unii prodalo 950 tisíc...
Trekkingový obytňák přestavěla česká firma. Volkswagen Transporter 4×4 v akci
Lidé, kteří toužili po expediční dodávce, měli ještě nedávno dvě možnosti: buď byli šikovní a vytvořili si ji doma, nebo se obrátili na úpravce. Povětšinou menší firmu. Jenže vzrůstající obliba...
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Škoda přetahuje zákazníky Tesle a BMW. Fabie za 300 tisíc už nebude, říká Jahn
Škoda během několika málo týdnů uvádí na trh dva zcela nové elektromobily – kompaktní Epiq a novou vlajkovou loď Peaq. Sleduje nečekaný masivní nárůst zájmu o elektrické vozy, který spustily ceny...
Ronaldo má nové auto. Už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté vlastně je
Titul mistra světa je asi to jediné, co mu zatím chybí. Cristiano Ronaldo dosáhl na všechny myslitelné trofeje a také z hlediska aut si splnil sny. Jeho flotila má hodnotu půl miliardy korun, a jsou...