Jarní smršť SUV z Asie: na výběr jsou drsňáci i teréňáky do města

Covid je zřejmě s definitivní platností hrobníkem klasických automobilových výstav. Představa, že by se v brzké době pořádala akce, kterou navštíví stovky tisíc lidí, je dnes nemyslitelná. Těžko se také dá předpokládat, že by automobilky znovu začaly investovat desítky milionů do účasti na monstrózních akcích, pokud by nedošlo k zásadní principiální změně formy a obsahu. Právě jsme tedy svědky definitivního konce jednoho z tradičních nástrojů automobilového marketingu.





Za všechno ale covid nemůže, v podstatě jen radikálně ukončil procesy, které se daly sledovat už delší dobu. Jednou z posledních velkých premiér přímo na autosalonu bylo představení Mazdy CX-30 v Ženevě před dvěma lety (čtěte zde). Většina značek své novinky prezentovala v předstihu, aby nezapadly mezi ostatní. Některé pak rovnou vybrané autosalony úplně vynechávaly a netajily se záměrem postupně z tohoto kolotoče vyskočit.

Vývoj nového auta ale trvá roky a je přesně rozfázovaný až do okamžiku uvedení na trh. Proto se i letos děje to, co jsme mohli pozorovat v improvizované podobě před rokem. Klasický takt, kdy je potřeba představit nějakou novinku v březnu a další zase v září, tu s námi bude ještě několik let. Díky tomu vám můžeme nabídnout přehled šesti zbrusu nových SUV, z nichž výrobci v nedávné době virtuálně sejmuli plachty.