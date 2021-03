Mitsubishi nakonec v Evropě zůstane. Bude prodávat i renaulty

Japonská značka Mitsubishi loni oznámila, že dokončí životní cyklus svých stávajících modelů v Evropě a poté se soustředí na pro ni ziskový region jihovýchodní Asie. Vedení Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi ovšem nově oznámilo, že značka Mitsubishi bude v Evropě využívat dva modely svého aliančního partnera Renault pro evropský trh. Značka tyto modely představí v rámci své dealerské sítě na vybraných trzích v Evropě od roku 2023.

O které modely a trhy jde, je stále předmětem diskusí. Mělo by jít o mitsubishi, která budou postavena na stejné podvozkové platformě a sdílet stejné motory. Alespoň zčásti by se navíc vozy měly i vyrábět ve francouzských továrnách Renaultu. Je tedy nepravděpodobné, že by to byl model Renault Kadjar, protože podobně velké SUV už Mitsubishi v nabídce má v modelu Eclipse Cross. Ten značka z trhu nestahuje, naopak v květnu slibuje uvést na trh jeho novou plug-in hybridní variantu.

Diskuse o konci značky v Evropě pramenily ze zveřejněné střednědobé strategie značky, která byla pod názvem Selection and Concentration oznámena v červenci 2020 (analýzu čtěte zde). Znamenala zmrazení vývoje nových modelů pro evropské trhy a přesunutí zdrojů na jejich vývoj a výzkum do regionu ASEAN.

Jako část těchto reforem se Mitsubishi zaměřilo na optimalizaci cen svých modelových řad, zlepšení nákladů na logistiku a fixních nákladů a další zlepšení efektivity všech procesů. Mitsubishi se proto rozhodlo ukončit v roce 2023 prodej nových vozů v některých evropských zemích. To stále platí, mluvčí britského Mitsubishi například na Twitteru potvrdil, že rozhodnutí značky opustit britské ostrovy „je nezvratné“.