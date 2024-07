Sliby chyby. Vodíková budoucnost Toyoty končí ostudou a žalobou

Každý občas trochu přehání. Zvlášť když vychvaluje svůj produkt. Jenže i chvála má své limity. Zvlášť tam, kde může být snadno zaměněna za klamavou, nepravdivou a nenaplněnou reklamu – nebo rovnou lež. Právě takový incident teď doběhl slavnou automobilku Toyota, a patrně pro ni bude mít nepříjemnou soudní dohru.

V krátkosti: když představenstvo japonské automobilky zvažovalo, kde v zahraničí bude mít jejich Toyota Mirai nejlepší start, nemuseli dlouho přemýšlet. Vsadili na jistotu, zemi zaslíbenou ekologickým alternativám osobní přepravy, hybridům a elektromobilům – Kalifornii.

Tam také do roku 2023 prodali dvakrát víc modelů Mirai než v Japonsku.

Jenže pak se ten veleúspěšný koncept s čistým a energií našlapaným palivem nějak zadrhl. Kalifornští majitelé těchto vozů a další lidé, kteří si tuhle vodíkovou libůstku pronajali, se totiž začali vyptávat, kdy že ta „budoucnost“ konečně nastane.

14. února 2023

Automobilka totiž v rámci své reklamní kampaně opakovaně ujišťovala potenciální kupce, že tankování vodíku bude brzy stejně dostupné, bezproblémové a srovnatelné s tankováním benzinu. Majitelé Mirai si přitom nemohli nevšimnout, že benzinových čerpacích stanic je v Kalifornii přes třináct tisíc, zatímco míst, kde si mohou do lehkých užitkových vozů načerpat vodík, je dohromady jen čtyřiapadesát.

Což je ve skutečnosti ještě o sedm méně než v době, kdy Toyota rozjela svou marketingovou kampaň.

Přijeli jste si natankovat? Tak to si počkáte. V Kalifornii v lepším případě dvě hodiny.

Z kalifornského trhu s vodíkovým palivem totiž odstoupila společnost Shell. Šest stanic s vodíkem uzavřela, sedmou prodala. A nebyly to poslední trable.

Bez paliva to nepojede

Celý loňský rok se řidiči Mirai potýkali s nedostatečným zásobováním pohonnými hmotami. Kvůli zásadnímu technologickému výpadku se totiž zastavila výroba paliva a víc než polovina všech vodíkových čerpacích stanic byla několik týdnů uzavřena.

Ne že by to byla až taková změna: výpadky v provozu konkrétních vodíkových stanic, ať už kvůli poruchám, nedostatku paliva nebo interním komplikacím, jsou v Kalifornii problémem dlouhodobě. Rozhodně nepotěšující je i to, že proces tankování paliva může trvat i několik hodin a může vést k takzvanému zamrznutí čerpací hlavice ve vozidle. Podle stížností řidičů je v takových případech nutno čekat další půlhodinu, než se čerpadlo zahřeje natolik, aby mohlo být vyjmuto.

Svou roli v narůstající frustraci řidičů Mirai sehrálo i to, že nemálo vodíkových stanic v Kalifornii nepřijímá kreditní palivové karty, jimiž Toyota mohutně vytvářela pobídku k nákupu. Ty kouzelné kartičky byly předplaceny sumou patnáct tisíc dolarů a automobilka o nich tvrdila, že řidičům vystačí k tankování nejméně dalších pět let.

Vodík plus kyslík rovná se elektřina. Ta lákavá rovnice palivových článků ovšem neproběhne bez paliva.

Jenže souběh těch nemilých okolností nepříjemně navýšil cenu vodíkového paliva. Momentálně se v Kalifornii pohybuje okolo třiatřiceti dolarů (v přepočtu 767 korun) za kilogram. Nejvíc na celém světě. Palivové karty tak jejich držitelé vyčerpali mnohem dřív, než by si před pár lety troufli vůbec hádat.

Jak trefně poznamenávají fandové elektromobility, kteří s vodíkem nemají žádný soucit: „Řídit Teslu teď vyjde čtrnáctkrát laciněji než jezdit na vodík.“

Nespokojený zákazník je špatná reklama

Říct, že dnes nejsou majitelé Toyot Mirai se svou volbou vozu úplně spokojení, tak není úplně přesné. Doslova totiž zuří. Většina z nich totiž už půl roku vůz, do jehož pořízení investovali přibližně 1,5 milionu korun, neřídila.

Pokud tedy nepodnikají adrenalinové zajížďky k desítky či stovky kilometrů vzdáleným stanicím, které jsou schopné jim se štěstím to předražené palivo poskytnout. Anebo nemají zvláštní zálibu ve využívání nákladného servisu odtahových služeb, které jejich nepojízdná auta přepravují do domovské garáže naprázdno.

Budoucnost po stránce doplňování paliva tedy rozhodně nenastala. A majitelé Mirai už na ni nechtějí dál čekat. Naopak chtějí Toyotě vystavit pořádně mastný účet za všechna utrpěná příkoří.

U kalifornského soudu byla k 10. červenci 2024 podána hromadná žaloba na společnosti Toyota Motor Credit Corporation, Toyota Motor North America, Inc. a Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.

18. října 2022

Žaloba na prázdné sliby a lži

Stěžovatelé v ní oznamují například to, že Toyota Mirai je nebezpečná, nespolehlivá a prakticky neprovozuschopná; nutí spotřebitele cestovat na velké vzdálenosti za nedostatkovým vodíkovým palivem pro palivové články nebo v nouzi vyhledávat odtahové služby či jiné způsoby náhradní přepravy. A to všechno proto, že Toyota neozřejmila kupcům všechna omezení, které se s vlastnictvím tohoto modelu pojí.

Dvacetistránková žaloba opakovaně zmiňuje, že se Toyota dopustila nepravdivé a klamavé reklamy. Dále také uvádí, že Toyota rovněž nesprávně uvedla údaje o palivové kapacitě vozů Mirai.

Konkrétně, že automobilka mylně uvedla, že Mirai XLE druhé generace má kapacitu paliva v nádrži na dojezd 646 kilometrů a Mirai Limited 574 kilometrů. V obou případech má být přitom o skoro 160 kilometrů nižší.

Zamrznutí čerpací hlavice je jen jedním z mnoha neduhů, na které Toyoty Mirai trpí.

Toto významné zkreslení dojezdu přitom mohlo zásadně ovlivnit volbu kupců, kteří se cítí být právem podvedeni.

O tom, že japonská automobilka bude v případě doložení obvinění schopná se z těchto nařčení vyplatit a poškozené řidiče štědře odškodnit, se pochybovat nemusí. Ovšem újma na reputaci Toyoty a na prodeji všech elektromobilů s vodíkovými palivovými články bude bolet mnohem víc.

Pro celý sektor vodíkového pohonu je kalifornský debakl opravdu velmi nepříjemnou ránou.

Navíc jen pár dní po podání té kalifornské hromadné žaloby se do Toyoty Mirai pustili akademikové, ekologičtí aktivisté a inženýři. V otevřeném dopise osvětlují pařížskému olympijskému výboru, že si tento model stěží zaslouží být oficiálním vozidlem Olympijských her.

Prý proto, že uhlíkovou stopu zrovna nesnižuje, protože většina světové produkce vodíku pochází z fosilních paliv.

Mirai v japonštině znamená budoucnost. Jak se ale ukazuje, ta nemusí být jen růžová. Kalifornská premiéra skončila pro Toyotu Mirai bídně.