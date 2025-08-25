Když měl soudruh z NDR za trabantem minikaravan, neznala radost mezí

Přežít v NDR vyžadovalo mimo jiné značnou trpělivost. Vláda komunistů svírajících pevně otěže centrálního plánování výroby měla za následek brutální nedostatek osobních automobilů na domácím trhu (týkalo se to především 70. a 80. let, protože v 50. a 60. letech tam ještě nebylo tolik zájemců o osobní automobil, aby se to projevilo na více než desetileté čekané). Podle oficiálních dat se nejkratší dobu čekalo na Trabant 601 ve verzi limuzína, kde se zájemce zpravidla vešel do intervalu od 12,5 do 14 let. Nejdéle to pak bylo na importovanou Ladu 2105 či 2107, a to 15,5 až 17 let.
Od běžných starostí se tak lidé snažili uniknout. A protože přes neprostupnou, pohraničníky národní lidové armády střeženou hranici, rozumná cesta nevedla, měly velký význam výpady do přírody a na popularitě nabírající kempování.
Význam kempování byl pro východní Němce o to vyšší, že v té zemi nemělo zdaleka takový rozmach chataření a chalupaření, jako tomu bylo v Československu. V případě kempování je z pohledu investičního nejjednodušší použít stan, ale z pohledu uživatelského nemůže především po stránce komfortu tento plátěný přístřešek konkurovat karavanu.
Podíváme-li se na továrně vyráběné obytné přívěsy, tak těch vzniklo v NDR několik typů. V tom vynikali v relaci k jiným zemím Rady vzájemné hospodářské pomoci. Samozřejmě, v porovnání se Západním Německem se jednalo o zlomkové množství typů.
A podobně to bylo i s jejich výrobními objemy. Na továrně vyráběný obytný přívěs se v NDR čekalo kolem deseti let. A tím se celý začarovaný kruh uzavírá. V každém případě množina východoněmeckých rodin, které měly nejen osobní automobil, ale k tomu i karavan, v té zemi byla.
Východoněmecký minikaravan LC9-200
Typové portfolio východoněmeckých karavanů se odvozovalo od vozového parku tamního lidu. Největší zastoupení měly malé vozy značky Trabant, kde dominoval nejdéle vyráběný typ Trabant 601.
Jen si shrňme, že v letech 1957 až 1962 bylo vyrobeno přes 131 tisíc Trabantů P50, v letech 1962 až 1965 přes 106 tisíc Trabantů 600 a v letech 1963 až 1990 přes 2,8 milionu Trabantů 601, přičemž můžeme zmínit ještě asi 39 tisíc „westernizovaných“ Trabantů 1,1 z let 1988 až 1991 (jenže takový čtverák se čtyřmi válci a čtvero dobami nás už nezajímá, podobně jako tehdejší zákazníky po pádu Berlínské zdi).
Samozřejmě ne všechny trabanty byly určeny pro domácí trh, část jich šla na export. Ale to bylo i u rozměrově normálních vozů značky Wartburg, kde podíl exportu činil na jejich výrobních objemech větší podíl.
A právě speciálně pro trabanty vyvinuli v NDR minikaravan LC9-200. Jednalo se o nejmenší východoněmecký karavan s klasickou nástavbou. Zmínění klasické nástavby je záměrné, protože v NDR se také vyráběly například stanové přívěsy Camptourist, v jejichž typové řadě se nacházely i malé typy vhodné pro malá a nevýkonná vozidla.
Také musíme prozradit, že LC9-200 nebyl jediným a ani prvním východoněmeckým klasickým karavanem, se kterým si trabant poradil. Už před válkou začal s kusovou výrobou malých karavanů pan Max Würdig, kdy se tyto karavany vyznačovaly kapkovitým tvarem svislého podélného řezu. V roce 1955 se takové karavany začaly vyrábět malosériově (roční výrobní objemy v řádu desítek kusů) jako typ Würdig 301.
Minikaravan LC9-200 si určitě nezaslouží posměšky kvůli svému minimalistickému provedení, už od počátku 60. let vyráběla západoněmecká firma Knaus minikaravan Schwalbennest, jehož délka v průběhu let trochu narostla, ale na začátku výroby se udává délka nástavby 2,27 metru.
Východoněmecký minikaravan vyráběli v družstvu PGH Heimstolz Weferlingen (PGH znamená Produktionsgenossenschaft des Handwerks). Později se výrobce transformoval na podnik VEB Heimstolz Weferlingen (VEB znamená Volkseigene Betrieb).
Období výroby LC9-200 spadalo do let 1967 až 1978. Roční výrobní kapacita PGH Heimstolz Weferlingen byla asi 200 karavanů a většinu z nich v daném období tvořil právě typ LC9-200, doplněný méně úspěšným a kratší dobu vyráběným karavanem LC9-285 o něco větší délky. Konstruktérem těchto karavanů byl Wilhelm Luther a písmena LC v typovém označení znamenají Luther-Camping. Číslo za pomlčkou odráží délku nástavby v centimetrech, jak jste asi již poznali díky dvoumetrové dvoustovce.
Pro uživatele v roli ubytovaných jsou limitujícími parametry karavanu jeho rozměry. LC9-200 má tedy délku obytné nástavby 2 metry. Neméně důležitým rozměrem je šířka, zde 1,64 metru, a pro střízlivé uživatele, tj. chodící po dvou, může být zajímavá výška nástavby 1,8 metru. Celková délka je potom 2,83 metru a výška 2 metry.
Pro tažný automobil je u přívěsu limitujícím parametrem především hmotnost. Technická specifikace LC9-200 udává jeho maximální povolenou hmotnost 280 kg a takto těžký nebrzděný přívěs trabant táhnout může.
Dispoziční řešení interiéru
Při boční stěně naproti dveřím a při části čelní stěny jsou sedací plochy (na přiloženém výkresu pozice 1 a 2) a pod nimi úložné prostory. Přes den mohlo na těchto sedadlech spočinout čtyři až pět lidí standardních rozměrů. Sedací plochy spolu se sklopným stolem (pozice 3) s prodlužovacím segmentem sloužily po západu slunka k vytvoření spací plochy pro dva spáče, přičemž tato plocha měla na délku 1,95 metru a na šířku 1,12 metru.
A protože s trabantem mnohdy jezdily i čtyřčlenné rodiny, tak další dvě místa ke spaní si bylo možné na noc zřídit ve standardní stanové předsíňce dodávané pro tento přívěs, která měla půdorys dva metry krát dva metry. Dobový prospekt přívěsu k tomu uvádí přímo (i s vykřičníkem): „Kinder schlafen im Vorzelt!“
Hned vedle dveří do karavanu je situována kuchyňská skříňka (pozice 4) s propan-butanovým vařičem se dvěma hořáky. Láhev na stlačený plyn měla objem tři litry, původně se používala jen dvoulitrová (data převzata z katalogové specifikace karavanu). V pravém zadním rohu karavanu je šatní skříň (pozice 5) se zrcadlem a před ní ještě skříňka pod umyvadélko (pozice 8). Úložné prostory doplňuje menší nástěnná skříňka (pozice 6) v levém předním rohu.
