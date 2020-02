BMW kvůli snižování nákladů a brexitu odložilo vývoj nového Mini

BMW koupilo značku Mini od anglické skupiny Rover Group v roce 1994 a od té doby vyvinula tři generace Mini, které na trh uváděla zhruba v šestiletém odstupu. Pro Brity znamená tento vůz zhruba to, co pro Němce Volkswagen Brouk. Nyní se Mini vyrábí v britském Oxfordu a v nizozemském městě Born.



Současný model byl na trh uveden v roce 2014. Model je postaven na platformě UKL1. „Životnost platformy byla prodloužena,“ řekl mluvčí BMW Maximilian Schöberl agentuře Reuters. „Kvůli nákladům a brexitu,“ dodal.

Na výrobce automobilů stoupá tlak, aby uvolnili zdroje a investovali do vývoje a výroby elektrických, hybridních a autonomních vozů. Loni v březnu BMW oznámila, že do roku 2022 chce snížit náklady o 12 miliard eur (302,75 miliardy Kč), aby tak kompenzovala růst investic do nových technologií.

Vznik nové platformy se neobejde bez investice zhruba jedné miliardy eur do vývoje a výzkumu, uvedl analytik automobilového průmyslu Jürgen Pieper.



Mini Electric

BMW nepřistoupí k velkým investicím, dokud nebude jasnější, jak skončí jednání EU a Británie o obchodní dohodě. Generální ředitel BMW minulý rok uvedl, že pokud by clo nepřevýšilo pět procent, na věci by se příliš nezměnilo. V případě vyšších cel by BMW podle něj zvážilo větší přesun výroby do Nizozemska.

V roce 2018 bylo v Bornu vyrobeno 211 660 vozů Mini, o šestnáct procent více než předcházející rok. V Británii jich za stejný rok vyrobili 234 501.