Sledujte červenou šipku. Na slavném závodě plivou veteránské perly plameny

Nejde to jinak, ať se děje cokoli, v termínu MIlle Miglia balím to nejnutnější a vyrážím do Brescie, odkud Mille Miglia startuje. Tento svátek všech pořádných aut jsem za posledních několik let vynechal jen jednou a nyní jasně vím, že už se to nikdy nestane. Zas a znovu tam prožívám dobrodružství, která mi mění vnímání automobilového světa.