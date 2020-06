Svou vítěznou motokáru z mistrovství Evropy pořád mám, říká veterán Šimák

Nemůžeme začít nikde jinde než u závodu v Olomouci před 40 lety, kdy jsi získal titul mistra Evropy ve „stopětadvacítkách“. To byl úspěch jako hrom! Jak na ten závod dnes vzpomínáš?

I když jako každý závodník jsem chtěl vítězit, nikdy by mě nenapadlo, že bych mohl být mistr Evropy. Vždy jsem se považoval spíše za konstruktéra a technika než závodníka. Nakonec se ale ukázalo, že i za volantem mi to šlo, a to nejen v tom roce 1980, ale i dalších 10 let. Měl jsem štěstí, protože rok 1979 byl strašný propadák. Začínali jsme s novým motorem ČZ 511 a moc se nám nedařilo, v mistrovství republiky jsem byl až čtvrtý atd. Ale s mým mechanikem Fandou Hofmanem jsme se na to vrhli, postavili jsme vlastně úplně jiný motor, kde jsme si udělali vše po svém. A povedlo se.