Milánský designový dýchánek v rytmu aut. Jóga mezi blatníky a ponožkové fiaty

Vladimír Löbl
Miláno se v dubnu 2026 opět zaplnilo designéry, architekty a vizionáři. Na tamním týdnu designu jsou auta spíš než jako soubor součástek prezentovaná jako další životní prostor a vyjádření identity.

Automobilky na Milan Design Weeku tradičně spíše než jako strojírenské kolosy vystupují jako kurátoři životního stylu. Pochopily, že v éře elektrifikace, kdy jsou pohonné jednotky tišší a čistší, se hlavním bojištěm stává interakce s člověkem. Design zde slouží jako most, který má překlenout propast mezi složitou technologií a lidskou potřebou srozumitelnosti a emocí.

Miláno se v dubnu 2026 opět zaplnilo designéry, architekty a vizionáři. Na tamním týdnu designu jsou auta spíše než jako soubor součástek prezentovaná jako další životní prostor a vyjádření identity.
V milánském Palazzo del Senato, kde jindy šustí pergameny státního archivu, teď parkuje česká budoucnost - Škoda Epiq. Španěl Ricardo Orts tu vytvořil svět z plastelíny, který nám připomíná, že i tvrdý byznys může začít hrou na pískovišti.
Vstup do instalace „Óóó, to je EpiQ!“ - stačí mít dobrý nápad a španělského architekta, co se nebojí barev.
Španěl Ricardo Orts vzal barokní nádvoří a udělal z něj interaktivní hřiště. Škoda mu k tomu půjčila své nové elektrické SUV.
Výsledek? Střet staletí, který funguje. Digitální umělec a tradiční strojírenství našli společnou řeč v barvách a měkkých tvarech. Je to důkaz, že česká auta už dávno nejsou jen o kufru na chalupu, ale o lifestylu, co voní po milánském espressu.
Čínské SUV Jaecoo 7 je nejprodávanějším autem ve Velké Británii. Test ukázal proč

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké Británii již stihl v prodejích potupit dosavadní bestseller Ford Pumu. Teď si tento model na pomezí mezi Škodou Karoq a...

Škoda Epiq žhaví gumy na start. Fotograf ji nachytal při testech

Maskovaný prototyp elektomobilu Škoda Epiq při testech na sněhu.

Premiéra nové malé elektrické škodovky je na spadnutí. Odhalení podoby nového modelu, o kterém jinak víme skoro všechno, je otázkou týdnů. Slavný automobilový paparazzi Stefan Baldauf poskytl pro...

Ruská Volha se vrací na silnice. Využije čínskou techniku a opuštěný závod VW

Vlajková loď K50 je největším a nejluxusnějším modelem v nabídce značky Volha....

Volha se po několika eskapádách znovu vrací na ruský trh. Ještě před dvěma lety to vypadalo, že to budou převlečené modely od čínského Changanu, ale nakonec mají podobně jako volva základ ve vozech...

Toto byl nějaký mercedes! Nad piano není, platí to dodnes

Mercedes 300D

V pomyslné garáži slávy historie individuálního automobilismu zaujímá jedno z nejvyšších míst Mercedes W123. Ukažme si tento technický skvost u příležitosti padesátého výročí jeho uvedení na trh.

První jízda na motorce pro první dámu. Triumph Trident 660 je skvělý univerzál

Exkluzivně
Trident 660 ve žluté barvě

První dáma Eva Pavlová je nadšenou motorkářkou. Letošní sezonu osedlá Triumph Trident 660. Výrazně občerstvený model, který platí za velmi přívětivou začátečnickou motorku, dostala zapůjčený na...

Automobilová královna. Alžběta II. milovala řízení a sama uměla vyměnit kolo

Královna Alžběta II. (Windsor, 2. července 2021)

Královna Alžběta II. by oslavila stovku. Nejurozenější řidička a automechanička na světě, která přes sedm dekád stála v čele Spojeného království, neměla řidičák, protože ho nepotřebovala. Nikdy...

25. dubna 2026

Milánský designový dýchánek v rytmu aut. Jóga mezi blatníky a ponožkové fiaty

Miláno se v dubnu 2026 opět zaplnilo designéry, architekty a vizionáři. Na...

Miláno se v dubnu 2026 opět zaplnilo designéry, architekty a vizionáři. Na tamním týdnu designu jsou auta spíš než jako soubor součástek prezentovaná jako další životní prostor a vyjádření identity.

25. dubna 2026

Přehlídka automobilových pokladů se chystá v Praze. Podívejte se na přípravy

Mercedes 10/40/65 HP Sport

O nadcházejícím víkendu ožije areál Galerie Golf Hostivař šestým ročníkem prestižní přehlídky historických vozidel Automobilové klenoty. „Návštěvníky čeká jedinečné spojení automobilového umění,...

23. dubna 2026,  aktualizováno  24. 4. 18:42

Když AI maluje legendu. První novodobá Octavia v dílech slavných malířů

Král pop-artu Andy Warhol by takto udělal z Octavie ikonu. Vytvořil by z ní...

Byla symbolem našich snů i cest na Jadran s paštikami v kufru. První novodobá Škoda Octavia je od letoška oficiálně veteránem. Abychom tuto modlu uctili, poslali jsme ji do digitálního stroje času....

24. dubna 2026,  aktualizováno  13:26

První trojka od BMW stále zaujme. Je jako padesátnice, za níž se leckdo ohlédne

První generace BMW řady 3 (E21) byla v polovině sedmdesátých let jedním z...

Mnichovská značka BMW se nejvíce proslavila svými sportovně laděnými sedany, přičemž největší obliby se dočkaly ty, jejichž označení začíná číslicí 3. První generace trojkového bavoráku s interním...

24. dubna 2026

Nejslavnější skútr vynalezli před 80 lety v Itálii. Vespa je hit i v Česku

Než začnete vašeho nového miláčka pořádně projíždět, volte první stovky...

Italská letecká továrna Piaggio, která hledala po konci druhé světové války nové uplatnění, nakonec spoludefinovala jednu kategorii jednostopých vozidel. Skútry, tedy kapotované motocykl určené...

23. dubna 2026,  aktualizováno  14:30

Národní den bez spěchu v Česku upozorňuje na oběti nehod kvůli vysoké rychlosti

Nehoda Porsche 911 GT3 v pražských Komořanech

Národní den bez spěchu dnes v Česku upozorňuje na rizika spojená s nepřiměřenou rychlostí na silnicích. Hodinu před polednem postava Smrtky na orloji na pražském Staroměstském náměstí 130krát...

23. dubna 2026  9:45,  aktualizováno  11:07

Stačilo málo a konečně je po šesti letech z VW ID.3 hezké a funkční auto

Volkswagen ID.3 Neo

Pohádku o ošklivém káčátku zná každý. Po chvilce rmoucení je z rozčepýřeného mláďěte krásná labuť. U Volkswagenu jim čtení Andersena pár let trvalo. A teď se konečně dá o ID.3 říci, že je to hezké...

23. dubna 2026

První jízda na motorce pro první dámu. Triumph Trident 660 je skvělý univerzál

Exkluzivně
Trident 660 ve žluté barvě

První dáma Eva Pavlová je nadšenou motorkářkou. Letošní sezonu osedlá Triumph Trident 660. Výrazně občerstvený model, který platí za velmi přívětivou začátečnickou motorku, dostala zapůjčený na...

22. dubna 2026

Škoda Epiq žhaví gumy na start. Fotograf ji nachytal při testech

Maskovaný prototyp elektomobilu Škoda Epiq při testech na sněhu.

Premiéra nové malé elektrické škodovky je na spadnutí. Odhalení podoby nového modelu, o kterém jinak víme skoro všechno, je otázkou týdnů. Slavný automobilový paparazzi Stefan Baldauf poskytl pro...

22. dubna 2026

Čínské SUV Jaecoo 7 je nejprodávanějším autem ve Velké Británii. Test ukázal proč

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké Británii již stihl v prodejích potupit dosavadní bestseller Ford Pumu. Teď si tento model na pomezí mezi Škodou Karoq a...

21. dubna 2026,  aktualizováno  13:17

Evropa chce zpomalit řidiče. Nižší rychlost má šetřit palivo i peníze

Premium
I když leží o dobré čtyři tisícovky kilometrů dál, má dění v Hormuzském průlivu...

Hormuzský průliv leží vzdušnou čarou od Česka 4 000 kilometrů. To je geografie. Konflikt, který se tam už sedmým týdnem odehrává? To je prý geopolitika. A ta má, vzdálenosti navzdory, drastický dopad...

21. dubna 2026

