Strnadův podnik akcie koupil od čínské společnosti Sinochem, která tak svůj podíl v Pirelli snížila. Podle odhadu agentury Reuters, která vychází z údajů milánské burzy, akvizice Strnadovu firmu stála 987 milionů eur, skoro 24 miliard korun.
Podle mediálního zástupce Lumina Crown čínský akcionář oslabil z 34 procent na 20 procent kapitálu. Česká společnost bude třetím největším akcionářem; hlavním akcionářem se stává se zhruba 26 procent akcií společnost Camfin, kterou řídí italský manažer a exekutivní prezident Pirelli Marco Tronchetti Provera.
Převod akcií se odehrál v rámci obchodování na milánské burze. Akvizice nevyžaduje povolení ze strany antimonopolních orgánů či vlády, uvedl mediální zástupce. Akcie prodala společnost CNRC, která je dceřinou firmou skupiny Sinochem Holdings. Čínští akcionáři do Pirelli vstoupili v roce 2015.
Strnad v tiskovém prohlášení poskytnutém Lumina Crown uvádí, že má velkou důvěru ve strategii italské firmy, její vedoucí manažery a ve schopnost Pirelli generovat zisky v dlouhodobém horizontu. V prvním pololetí letošního roku čistý zisk Pirelli dosáhl 299 milionů eur a firma byla zisková i loni. Současně však celé odvětví výroby pneumatik čelí silnějším regulacím a přísnějším ekologickým požadavkům.
Podle českého obchodního rejstříku Strnad kontroluje firmu Lumina Crown prostřednictvím společnosti Ytara Spv, ve které je jediným akcionářem. Společnost není součástí Strnadova holdingu Czechoslovak Group.
Podle italského tisku vláda v Římě dlouhodobě usilovala o oslabení vlivu v Pirelli hlavního čínského akcionáře, který má vazby na vládu v Pekingu. V dubnu italský kabinet využil své pravomoci a omezil počet členů představenstva jmenovaných čínským akcionářem.
Přední světový výrobce pneumatik
Jedna z nejznámějších italských firemních značek Pirelli patří mezi největší výrobce pneumatik na světě, v posledních letech se na trhu, kterému vládne Michelin, pohybuje kolem pátého místa. Zabývá se výrobou pneumatik pro automobily, motocykly a jízdní kola a je také jediným dodavatelem pneumatik pro formuli 1. Působí ve více než 160 zemích, má 18 výrobních závodů ve 12 státech světa. Na českém trhu působí od června 1997.
Společnost, kterou v lednu 1872 v Miláně založil podnikatel Giovanni Battista Pirelli, se od začátku zabývala zpracováním gumy. Koncem 19. století výrobní program rozšířily pneumatiky, které se postupně staly hlavním produktem.
Až do roku 2005 firma vyráběla také kabely pro telekomunikace a energetiku, dodnes vlastní výzkumné laboratoře a investuje do vývoje. Společnost uvádí, že ve vývoji zaměstnává na 2000 lidí a spolupracuje s více než šesti desítkami univerzit.
Už od roku 1907 se Pirelli angažuje v motoristických soutěžích, kromě formule 1, kde je od roku 2011 výhradním dodavatelem obutí, dodává pneumatiky také pro motocyklové mistrovství světa superbiků, závody cestovních vozů nebo mistrovství světa v automobilových soutěžích WRC.
Čínská společnost Sinochem, od které nyní Strnad koupil část akcií, je největším podílníkem Pirelli, podle webu firmy jí patřilo 34,1 procenta akcií. Dalším velkým akcionářem je italská investiční skupina Camfin, jejímiž investory jsou někdejší dlouholetý šéf Pirelli Marco Tronchetti Provera a italské banky UniCredit a Intesa Sanpaolo, které patří 26,5 procenta akcií. Asi třetinu Pirelli drží institucionární investoři a čtyři procenta drobní akcionáři.
V čínských rukou se tradiční italská firma ocitla v roce 2015, kdy čínská společnost ChemChina (jeden z předchůdců nynějšího SinoChemu) ovládla investiční skupinu Marco Polo International, v níž získala 65procentní podíl.
Akcie Pirelli byly poté staženy z milánské burzy, kde se s nimi obchodovalo od roku 1922. O dva roky později se však firma na burzu vrátila prostřednictvím nové primární emise akcií (IPO), po níž se čínský podíl výrazně naředil. V posledních letech se italská vláda obecně snaží omezit vliv čínských investorů.
Tržby společnosti v roce 2025 činily skoro 6,8 miliardy eur (165 miliard korun) a čistý zisk byl 530,7 milionu eur (12,8 miliardy korun). Na dividendách firma vyplatila akcionářům 369 milionů eur, tedy zhruba dvě třetiny zisku.
Značka Pirelli je známá také díky kalendáři, který s výjimkou koronavirové přestávky Pirelli vydává od roku 1964. V minulosti pro něj pózovaly četné modelky, včetně těch českých jako Karolína Kurková, Eva Herzigová nebo Petra Němcová, ale také herečky Sophia Lorenová, Monica Bellucciová, Penélope Cruzová nebo Hillary Swanková.
Na tvorbě kalendáře se podílejí přední světoví fotografové. Kalendář Pirelli je specifický také tím, že není běžně k prodeji a je tradičně určen významným zákazníkům firmy, slavným osobnostem a hlavám států. Část kalendářů se draží v aukci a výtěžek se věnuje na charitu. Slavný kalendář se také pravidelně draží na iDNES.cz.
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