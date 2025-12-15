Rozhodovat má trh, ne politici. Na vrchol Evropu vrátí jen nový druh motoru, líčí expert

Premium

Fotogalerie 8

„Myslím, že elektromobilita bude hrát stále významnější roli v budoucnosti dopravy, neměly by o tom ale rozhodovat příkazy politiků. Abychom omezovali trh, není rozumné,“ říká doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D., jenž stojí v čele Katedry částí a mechanismů strojů Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci i tamního Oddělení pro výzkum Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Lubor Černohlávek
Evropské automobilky stále s těžkou hlavou řeší přechod na elektromobilitu. Stále častěji zní výzvy, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035. „Elektromobilita bude hrát stále významnější roli v budoucnosti dopravy, neměly by o tom ale rozhodovat příkazy politiků. Abychom omezovali trh, není rozumné,“ říká Michal Petrů, jenž stojí v čele Katedry částí a mechanismů strojů Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Je přechod na elektromobilitu revolucí v automobilovém průmyslu? Spalovací motory jsou tady už od roku 1876, a najednou se s nimi přestalo do budoucna počítat…
Revoluce ne, spíše evoluce. První elektromobily jezdily už na začátku 20. století, například továrník Theodor von Liebieg měl v Liberci jeden z prvních elektromobilů. Už tenkrát se zkoušely, i když samozřejmě nebyly v té podobě jako nyní. S objevem ropy, která se využila pro spalování a pohon, byla ale elektřina odsouzena k neúspěchu. A nastal čas spalovacích motorů.

Je zajímavé, že hřebíček do rakve dieselovým pohonům dali Němci. Přitom tyto motory už v současné době nejsou ty nejšpinavější.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Nejčtenější

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Má cenu několika desítek milionů korun, tolik stojí ty nejdražší supersporty světa. A toto je bílý kombík, který jezdí jen opatrně, možná byste ho i předběhli. Takové jsou autosalonové „modelky“,...

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

Rozhodovat má trh, ne politici. Na vrchol Evropu vrátí jen nový druh motoru, líčí expert

Premium
„Myslím, že elektromobilita bude hrát stále významnější roli v budoucnosti...

Evropské automobilky stále s těžkou hlavou řeší přechod na elektromobilitu. Stále častěji zní výzvy, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035....

15. prosince 2025

Elektromobily v USA narazily na strop, bez dotací jsou prodeje daleko za plány

Tesla Model 3 Standard

Prodeje nových elektromobilů v Evropě soustavně rostou, jejich podíl na nově registrovaných vozech dosáhl ke konci října letošního roku 16,4%. V USA se ale tento podíl zastavil zhruba na hranici 7...

15. prosince 2025

SUPERGALERIE: Tato auta měla letos významné narozeniny. Pamatujete si je?

Audi Quattro

Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani...

14. prosince 2025

Vánoce na čtyřech kolech. Inspirujte se dárky pro petrolheady

Vánoce se blíží a pro automobilové nadšence, kteří „už mají všechno“, je...

Vánoce se blíží a pro automobilové nadšence, kteří „už mají všechno“, je hledání dárku rok od roku obtížnější. Pod stromeček lze kromě obligátních ponožek a čepic dostat i tlačítka a čudlíky, ale...

13. prosince 2025,  aktualizováno  15:25

V autě: Škoda platí královsky a vydělává na nemocný VW, který pohřbívá Touareg

Průměrná mzda tarifního zaměstnance se ve Škodě Auto v roce 2025 vyšplhala na...

Po premiéře na mnichovském autosalonu dostali vybraní novináři příležitost nejen detailně prozkoumat nový koncept Škody Vision O, ale dokonce se krátce svézt v jeho plně pojízdné studii. Vision O je...

12. prosince 2025

Pozor na vánoční mejdany, policie žhaví alkotestery, chystá velkou akci

Ilustrační snímek

Většina lidí má pojem velká policejní akce spojen se Speed Marathonem, ale nejen tuzemští policisté vyrážejí na silnice hromadně mnohem častěji. Už za pár dnů začne velká akce zaměřená na drogy a...

12. prosince 2025

VW to v Indii drhne. Pracovníkům nabízí předčasné odchody, týkají se i Škody

SUV Škoda Kushaq a sedan Slavia.

Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, týkají se i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Automobilka uvedla, že se...

12. prosince 2025

Velké finále. Vyberte auto budoucnosti z designérské soutěže iDNES.cz

Ilustrační snímek

Jak budou auta budoucnosti vypadat? Redakce iDNES.cz vyhlásila designérskou soutěž, její zadání bylo jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Součástí projektu je také anketa veřejnosti, hlasování probíhá na...

11. prosince 2025

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

11. prosince 2025

Australský multitalent má v designérské soutěži iDNES.cz šestikolovou bestii

Beast

„Po deindustrializaci Evropy a kolapsu jejího kdysi hrdého automobilového sektoru vzniklo z trosek rebelské designové studio B.E.A.S.T., založené skupinou bývalých designérů a inženýrů Škody, kteří...

11. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Převoz vánočního stromečku není věda. Řada řidičů ale ohrožuje sebe i ostatní

Ilustrační snímek

Kolem obchodních center vyrostly prodejny s vánočními stromky. A protože nejde o nic lehkého, většina stromek domů veze autem. Stačí se ale rozhlédnout po silnicích a na první pohled je patrné, že...

11. prosince 2025

Silniční stíhačka nebo futuristický pradědeček. Jaká je budoucnost aut?

Vůz má oddělený prostor pro vozku (řidiče) od cestujících v kupé. Ti se mohou...

Autodesignérská soutěž iDNES.cz vrcholí, v uplynulých týdnech jste viděli většinu z příspěvků, které do redakce dorazily. Porota brzy rozhodne o celkovém vítězi, předtím ještě proběhne hlasování...

10. prosince 2025,  aktualizováno  18:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.