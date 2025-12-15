Je přechod na elektromobilitu revolucí v automobilovém průmyslu? Spalovací motory jsou tady už od roku 1876, a najednou se s nimi přestalo do budoucna počítat…
Revoluce ne, spíše evoluce. První elektromobily jezdily už na začátku 20. století, například továrník Theodor von Liebieg měl v Liberci jeden z prvních elektromobilů. Už tenkrát se zkoušely, i když samozřejmě nebyly v té podobě jako nyní. S objevem ropy, která se využila pro spalování a pohon, byla ale elektřina odsouzena k neúspěchu. A nastal čas spalovacích motorů.
Je zajímavé, že hřebíček do rakve dieselovým pohonům dali Němci. Přitom tyto motory už v současné době nejsou ty nejšpinavější.