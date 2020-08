Na návrat do WRC není vhodná doba, říká šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek

Svět motorsportu se opět pomalu rozjíždí po pandemii koronaviru, jednotlivé série upravují a aktualizují kalendáře pro letošní sezónu, ale málokdy se povede odjet stejný počet podniků, jaký byl původně plánován. Přesto budou na konci sezóny vyhlášení šampionů. Má to podle vašeho názoru stejnou váhu, jako kdyby byla odjeta sezóna celá v původní podobě?

To je docela dobrá otázka. Chápu snahu FIA, promotéra a všech zúčastněných vyhlásit šampiona za rok 2020, pokud budou odjety všechny naplánované závody, říkám ano, ale je to už na hraně. Nicméně novému mistrovi světa by to škodit nemělo, pravidla jsou tak daná, je to známo dopředu, tak proč ne.