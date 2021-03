Přechod z přírodních na moderní okruhy je úleva, říká závodník Michal Bursa

Závodění na motorce jste měli v rodině, tvůj táta rovněž závodil a závodění na motorkách se mu před více než 45 lety stalo osudným. Byl to on, kdo tě posadil na motorku a vedl tě k závodění, nebo se tě snažil spíš držet od závodění dál a nepovedlo se mu to?

Bylo to právě naopak, táta mě do závodění nutil. Odmalička jsem hrál hokej a víš, jak to v té době bylo, tréninky od pěti od rána už na ledě atd. V devíti letech mě ale posadil na motorku a po závodech jsem s ním jezdil dávno předtím. Postavil mi tenkrát takovou minimotokrosovou motorku z Jawy 90 Roadster, což byl tehdy jediný kvalitní materiál na takové to hobby ježdění. Dal mi motor do malého rámu, menší kola, abych v devíti letech vůbec došlápl na zem, nicméně to byl už tuším „pětikvalt“ a fakt to upalovalo. Na tomhle stroji jsem začal jezdit a dost brzy jsem si na něm zlámal ruce, páteř a natrhnul ledviny. Trénoval jsem tehdy v Pyšelích, kde trénovala reprezentace pro enduro, a v jednom místě jsem byl dlouhý a spadl jsem do takové rokle a propadl skrze naházené stromy. To byly moje první zlomené obratle.