MG3 v akci. Čínský konkurent fabie má zajímavý superhybrid

MG oživili z kómatu Šanghajci (Shanghai Automotive Industry Corporation –SAIC) a byl to chytrý tah, spíš geniální. Krach původního MG Roveru v polovině předpředchozí dekády ještě není tak dávný, aby na slavné tradiční značky publikum zapomnělo. MG s nádechem romantiky a svérázem britské automobilové produkce snad nemůže vyvolávat negativní reakce. A koncernu SAIC se podařilo dnešní zákazníky přesvědčit, že MG dneška je vlastně pokračování celého příběhu; že je režie, produkce i obsazení kompletně v podání Číny netají, ale ani nezdůrazňuje.

A tak konzervativní Britové, kam se MG vrátilo v roce 2018, loni koupili přes 80 tisíc čínských MG, to je pět procent trhu. „MG je na britském trhu nejrychleji rostoucí značkou v historii,“ naparuje se Guy Pigounakis, obchodní ředitel britského zastoupení značky. Pigounakis byl před třiceti lety byl u toho, když původní MG uvádělo na trh roadster MGB. Typický Angličan, který si na patnáct let, kdy byla značka v hibernaci, odskočil do Hyundaie, nadšeně vypráví o historii MG a podpoře lorda Marche, na jehož panství na slavném festivalu v Goodwoodu automobilka oslavila století od svého založení a chlubí se nyní jednou z nejrozsáhlejších dealerských sítí v Británii.

Loni tedy prodalo MG „doma“ (myšleno v Británii) přes 80 tisíc aut, v Evropě dalších 166 tisíc, dohromady čtvrtmilion unikl značce o dva tisíce aut, takové prodeje dnes má v Evropě Mazda; a Nissan s Hondou závidí a vzpomínají na zašlou slávu.

Nová ofenziva

Novinka jménem MG3 znamená start ofenzivy, v následujících 18 měsících značka zcela obmění modelovou řadu. „Nový model, nový segment, nové technologie,“ vyjmenovává Pigounakis. Sluší se dodat, že MG3 existovalo na některých trzích v nabídce i dosud, novinka je ovšem úplně jiný vesmír. S moderním, ale přeci jen spíš konzervativním designem a zajímavým pohonem pod kapotou. Je to první čistý hybrid MG, dosud měla značka v nabídce jen plug-in hybridy, nebo elektromobily.

Vyvíjeli ho především pro Evropu, hlavní část vývoje probíhala v Šanghaji, něco v londýnském inženýrském a designovém centru. Na rozbitých britských okreskách ho také ladili, testování prototypů ovšem probíhalo i v Thajsku. S délkou 4 113 mm je MG3 o něco delší, než je průměr třídy, hodně centimetrů ale padlo na dlouhou kapotu, takže kabina odpovídá tomu, co čekáme od malých aut, rozvor je 2 570milimetrový (fabia 2 564 mm). Stejné je to s kufrem, jehož 293 litrů je téměř totožných s hybridními rivaly Renaultem Clio a Toyotou Yaris, ale je menší než u Fabie (380 l). MG3 ovšem mile překvapí prostorem pro cestující vzadu.

I když se vývojáři holedbají velkou péčí o NVH (noise, vibration, harshness, tedy hluk, vibrace a rázy) hodně cítíte povrch silnice v řízení, to je přesné a příjemně tuhé. Náklony v obloucích jsou možná větší, než by člověk čekal, ale není to nic dramatického ani nebezpečného. Díky malým 16palcovým kolům a pneumatikám s velkým profilem vyhlazuje nedokonalosti silnic velmi slušně.

Kabina je hezky zařízená. Tvrdé plasty patří k žánru, sem tam by přeci jen mohly působit hodnotněji. Líbily se nám sedačky. Překvapil jen výškově stavitelný volant a sice digitální, přes displej ovládaná, ale jen jednozónová klimatizace. Kufr má dost vysokou nákladovou hranu, to je daň za tuhou karoserii. Celé auto působí festovním, solidním dojmem.

Infotainment běží na 10,25palcovém tabletu. Má slušnou odezvu a je obstojně rychlý. Písmena a čísla by však mohla být větší. Spousta uživatelů ale nakonec systém obejde a bude používat aplikace pro navigaci nebo streamování hudby ze svého telefonu přes Apple CarPlay a nebo Android Auto. A tam narazí na zapeklitost: protože většinu funkcí klimatizace obsluhuje dotykáč, je třeba pak přeskakovat mezi menu tabletu a rozhraním mobilu. Další argument, proč je dotykové ovládání klimatizace pitomost.

Superhybrid

To nejzajímavější je ovšem pod kapotou. Pod označením Hybrid+ se skrývá opravdová „strojovna“.

Základem je benzinová atmosferická čtyřválcová patnáctistovka pracující v Atkinsonově cyklu, která se chlubí 41procentní účinností a má výkon 102 koní. Ty přijdou do hry ovšem až ve vyšších rychlostech. Do nějakých 60 km/h obstarává pohon elektromotor s výkonem 100 kW (136 koní), který umí pracovat také jako generátor dobíjející akumulátor výkonem až 45 kW.

Celkový výkon soustavy je 195 koní, to je na čtyřmetrový hatchback výjimečné. Stejně jako vysoká kapacita na klasický hybrid nezvykle velké trakční baterie, 1,83 kWh je skoro dvojnásobek toho, co nabízí v hybridech ostatní. Baterie také pracuje s napětím 350 V, které bývá obvyklejší u čistých elektromobilů.

Řidič může volit ze tří stupňů intenzity rekuperace, nastavují se ale nešikovně digitálně v infotainmentu. Poradíme vám fígl – tato funkce užitečná pro efektivní jízdu se dá navolit pro programovatelné tlačítko na rameno volantu. Ikonka intenzity rekuperace je ovšem na displeji pod volantem téměř neviditelná, titěrné je také zobrazení jízdních režimů.

Jak pojetí a dimenzace architektury pohonu napovídá, chová se trojka trochu odlišně než klasický hybrid. MG důsledněji a více využívá elektrickou trakci, může si to díky velké baterce dovolit. Nerozpakuje se jet jen na elektřinu opravdu svižně, nutno ovšem zdůraznit, že hot-hatch to zrovna není, to potvrzuje i maximálka jen 170 km/h.

Do šedesátky se tedy jede jen na elektřinu, pak do osmdesátikilometrové rychlosti spalovák dobíjí baterku, která živí elektromotor pohánějící přední kola. Až od osmdesáti kilometrů v hodině výš třístupňový automat zapojí do pohonného řetězce také spalovací motor, nižší stupně „do pomala“ tedy nepotřebuje, je to vlastně automat se čtyřkou, pětkou a šestkou. To taky znamená, že právě do té osmdesátky má řidič k dispozici jen 136 elektrických koní, až potom celý výkon 195 koní. „MG s pohonem Hybrid+ je nejlépe akcelerujícím hybridem v segmentu malých vozů; ke zrychlení z 0 na 100 km/h mu stačí jen 8,0 s. Neméně pozoruhodné je pružné zrychlení z 80 na 120 km/h – pouhých 5,0 sekundy,“ vypočítává mluvčí českého zastoupení značky Marek Vodička.

My se při první seznamovačce dostali na průměrnou spotřebu 5,2 litru benzinu. Dá se čekat, že jezdit za čtyři a půl litru jako s konkurenty nebude problém. Ti jsou vlastně jen dva, ovšem velmi úspěšní: Toyota Yaris a Renault Clio.

V prosinci dorazí nehybridizované provedení, se stejnou čtyřválcovou patnáctistovkou, od toho si MG bude slibovat hodně, protože nabídne atraktivnější cenu; právě to by mohlo odlákat některé zákazníky Fabie nebo Hyundaie i20. Cenu zná zatím jen hybrid, základ stojí těsně pod půlmilion (489 90 korun). První auta už mají být u dealerů, na půlku srpna je naplánován start prodeje.