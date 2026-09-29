Čínská auta dolaďují v Česku. Maskovaná MG se zastavila v pivovaru
Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...
Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby
Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...
Král českého designu by se dožil 90 let. K vidění jsou jeho auťáky i hračky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy otevřelo retrospektivní výstavu, která je poctou k nedožitým 90. narozeninám tohoto mimořádného výtvarníka, konstruktéra, ale i pedagoga a závodníka. Podívejte...
Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí
Walda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...
Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?
Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...
Čínská auta dolaďují v Česku. Maskovaná MG se zastavila v pivovaru
Značka MG se evropských trzích – včetně toho českého – velmi dobře etablovala. Patří k nejprodávanějším čínským automobilům v Evropě, tradiční britskou značku totiž vlastní čínský koncern SAIC....
Dietářský supersport pro každý den je zajímavá ojetina pro labužníky i sběratele
Placatý supersport s nahoru otevíratelnými dveřmi se na první pohled netváří jako auto z běžné bazarové nabídky. Jenže BMW s tímto vozem nechtělo přímo konkurovat exkluzivním vozům od Ferrari....
Volba evropského auta roku začíná. Ukazuje čínské ambice, snaživost i marnost
Devadesát aut na pobřeží, mezi nimi nažhavený čínský arzenál i maskované prototypy. Které z nich se stane evropským Vozem roku 2027? Nahlédněte do zákulisí největšího nezávislého testování...
ANALÝZA: Co ukáže Česko v autoprůmyslu za dvacet let? Rozhoduje se to dnes
Jaké místo pro Česko se v příštích desetiletích rýsuje ve světovém autoprůmyslu? To se po čtvrtstoletí poradenství v asijských aktivitách automobilek snaží odhadnout autor závěrečného dílu seriálu o...
Král českého designu by se dožil 90 let. K vidění jsou jeho auťáky i hračky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy otevřelo retrospektivní výstavu, která je poctou k nedožitým 90. narozeninám tohoto mimořádného výtvarníka, konstruktéra, ale i pedagoga a závodníka. Podívejte...
Drahá patálie VW: Do servisu míří milion škodovek, může za to zatracený šroubek
Koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat zhruba čtyři miliony aut, včetně více než milionu vozů Škoda, píše Handelsblatt. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a...
Do Prahy za ikonickými BMW. Uvidíte vzácné veterány i unikátní motocykly
Legendární kabriolety, historické speciály, žhavé novinky, ale také limitované série motocyklů. Obchodní centrum Arkády Pankrác nabízí do 15. října parádní podívanou pro milovníky značky BMW....
Konec nekonečného konfigurování. BAIC X55 nabízí plnou výbavu bez skrytých příplatků
Výběr nového vozu se často mění v úmorné studování dlouhých ceníků a zvažování, zda si připlatit za vyhřívaná sedadla, chytřejší světlomety nebo bezpečnostní asistenty. Nakonec si objednáte balíček...
Říje trápí řidiče. S podzimem pozor na zamilované jeleny
Právě v těchto dnech pomalu, ale jistě začíná jelení říje, ale také podzim, který je z pohledu srážek se zvěří velmi nebezpečný. Během říje zvěř ztrácí veškerou opatrnost a je potřeba se na to za...
Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí
Walda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...
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Strategie, nebo ztráta smyslu pro realitu? Odboráři VW v Německu chtějí přidat
Německý odborový svaz IG Metall požaduje po automobilovém koncernu Volkswagen pětiprocentní zvýšení mezd u zhruba 130 000 německých zaměstnanců. Informovala o tom agentura DPA.
Klenot monacké promenády osiřel. Zemřel sběratel nejvzácnějších italských aut
Lamborghini Marzal patří k nejslavnějším konceptům všech dob. Majitel toho nádherného futuristického sporťáku ze skicáku Marcella Gandiniho zemřel. Švýcarský podnikatel a sběratel automobilů Albert...