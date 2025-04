Místo usedlého obleku si model MG HS ve své druhé generaci oblékl sportovní soupravu. Design vozu ze stáje čínského koncernu SAIC sice nezapře asijský nádech, ale na druhé straně není příliš vzdálen evropskému pojetí. Jemné linie se střídají s ostřejšími, což autu dodává moderní a lehce agresivní vzhled. Žraločí příď doplňuje klesající linie zádě, která vytváří dojem jakéhosi SUV kupé. Byť se nejedná o nic obzvlášť originálního, design toho kompaktního SUV je celkově čistý a líbivý.

Auto je celkově větší, ale přesto působí atletičtěji. MG HS patří do segmentu Fordu Kuga, Kie Sportage, Peugeotu 3008/5008, Renaultu Austral, Ssangyongu Torres, ale i Toyoty RAV4 či Volkswagenu Tiguan. V případě Škody je někde mezi karoqem a kodiaqem.

MG HS nabízí dostatek prostoru pro řidiče i cestující, s dobře tvarovanými sedadly. Při délce 4,65 metru se tento model oproti minulosti protáhl o 4,5 cm, přičemž o tolik přesně se prodloužil i rozvor. Prostor vzadu je tak solidní, i když ne tak opulentní jako ve Škodě Kodiaq.

Za novým tříramenným volantem se sportovně vytvarovaným věncem se sedí poměrně vysoko, máte však dobrý výhled a vidíte na kapotu. Potěší i velká zpětná zrcátka. Palubní deska má dnes již klasické uspořádání s protáhlým displejem, který obsahuje jak digitální přístrojové vybavení, tak i infotainment, oba s úhlopříčkou 12,3“ a vysokým rozlišením. Je v češtině, byť některé výrazy jsou trochu nepřesné. Disponuje konektivitou s Apple CarPlay a Android Auto, ale přes kabel.

Řidič stále pod dohledem

Grafika přístrojů je hodně specifická, ale zvyknete si na to. Nastavení ventilace, klimatizace a vyhřívání sedadel je, jak je u MG obvyklé, výhradně dotykové. To je otrava, stejně jako vypínání povinných asistentů pro hlídání rychlosti a rozptýlení řidiče. Nějaká rychlá zkratka pro jejich deaktivaci by se hodila.

Displej navíc vytváří hodně odlesků, ale přesto zůstává dostatečně čitelný. U top verze Exclusive je ve výbavě výborná 360stupňová kamera a bezdrátové nabíjení smartphonu.

Výběr materiálů je přesvědčivý a dokáže držet krok se zavedenou konkurencí. Jen některá tlačítka a spínače by mohly být osazeny přesněji. Kamera kontrolující řidiče je typicky čínská. Krabička na levém předním sloupku, to je systém, který pořád kontroluje, zda je člověk za volantem zcela soustředěný a dívá se dopředu. Pokud ne, auto pípá a píše upozornění v přístrojovém štítu. Snad ještě horší jsou však asistenční systémy. Vlezlé pípání a zvonění je spíše pravidlem než výjimkou.

Koženkové potahy top verze Exclusive se dobře udržují, v zimě si je lze vpředu vyhřát, ale v létě by se hodilo odvětrávání, které však v nabídce HS zatím není. Komu by to vadilo, ten bude asi více spokojen s nižší výbavou Emotion, která má látkové potahy. Koženka s kontrastním prošíváním dokonce prochází přes palubní desku, a je i na výplních dveří a na středovém tunelu.

Kufr o objemu 507 litrů s podlahou v úrovni vstupního prahu je mělký, a bohužel hodně místa zabírá polystyrenová výplň pod podlahou. Potěší však pravidelným tvarem a krycí roletkou s vodicími drážkami, které usnadňují manipulaci.

Pokrok v kvalitě jízdy

Novinka zachovává stejný typ motoru jako předchozí generace: přeplňovanou benzinovou patnáctistovku, a to buď samostatně, nebo s pomocným elektromotorem jakožto plug-in hybrid.

MG HS 1.5 TGI v číslech délka / šířka / výška / rozvor (mm): 4 655 / 1 890/1 664 / 2 765

motor: vznětový přeplňovaný čtyřválec 1 496 ccm, 125 kW (170 koní), 275 Nm

převodovka: automatická, 7 rychlostí

pohotovostní hmotnost: 1 575 kg

objem kufru: 507/1 484 l

objem paliv. nádrže: 55 l

max. rychlost: 195 km/h

zrychlení 0-100 km/h: 9,4 s

spotřeba v testu: 7,7 l

cena: 804 900 Kč s DPH

Základ v podobě neelektrifikovaného přeplňovaného čtyřválce s výkonem 170 koní ve spojení s taktéž novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou táhne plynule. Dynamika této verze je solidní, reprezentovaná akcelerací na stovku za 9,4 s. Spotřeba mezigeneračně klesla. Ta se na volné silnici pohybuje okolo 7 litrů, na dálnici přidá litr navíc a ve městě ještě jeden a půl více.

V nabídce je i manuální šestistupňová převodovka, se kterou ušetříte 60 tisíc Kč. K charakteru MG HS se ovšem hladce přeřazující dvouspojková skříň s mokrými spojkami dobře hodí. Přestože je volič bez mechanické vazby, odezva je bezprostřední, což pomáhá při potřebě rychlých manévrů.

Největší pokrok udělalo MG HS v kvalitě jízdy. Podvozek s víceprvkovou nápravou působí velmi jistým dojmem a svým naladěním snese srovnání s evropskou konkurencí. S pneumatikami rozměru 225/55 R19 je jízda dostatečně uhlazená, jen na větších nerovnostech se trochu zhoršuje. Kabina je dobře odhlučněná, motor více vnímáte jen při kick-downu.

Odezva řízení je dobrá, pokud by člověk neviděl značku, tak by si myslel, že řídí VW Tiguan. Pohon čtyř kol se však nedodává, a jak již bylo řečeno, nabídka motorů je sporá. Asijské značky jsou však proslulé bohatou výbavou a čínští výrobci jsou v tomto směru opravdu štědří. Vše je tedy dané a zbývá se rozhodnout, jakou zvolit barvu. Tou základní je překvapivě bledě modrá. Za bílou se kupodivu připlácí 18 tisíc Kč.

Vyloženě dumpingové ceny nečekejte. Testovaná verze stojí 804 900 Kč – vyjde tedy na podobné peníze jako Škoda Karoq 1.5 TSI s manuálním řazením ve výhodné akční verzi 130 let Premium. Nižší výbava Emotion je o 70 tisíc Kč levnější, plug-in hybrid naopak o 195 tisíc Kč dražší.

Nová generace MG HS je celkově vyvážené auto. MG boduje bohatou výbavou a zárukou na 7 let nebo 150 tisíc km, přesto to nebude mít lehké. Konkurence je hodně silná.