Jaké že je to nejrizikovější povolání na světě? Z populárních žebříčků porovnávajících nebezpečnost různých profesí zpravidla ční práce válečného reportéra a humanitárního pracovníka v zóně probíhajícího konfliktu. Potažmo pak dělníka z ropné plošiny, pyrotechnika, rybáře z Aljašky či podvodního svářeče. Zhruba doprostřed tohoto krátkého výčtu ale pasuje ještě jedno, zdánlivě ne až tak dobrodružně vypadající zaměstnání.
Xalapa je pro taxikáře krajně riskantní dílem právě proto, že o jejich licence je extrémní zájem.