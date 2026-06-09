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Nejnebezpečnější práce? Posadí vás do pojízdné rakve a jdou po vás hrdlořezové

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Aby to bylo co nejlevnější, respektive nejdostupnější pro co nejširší záběr zákazníků. To se inženýrům z Nissan u modelu Tsuru povedlo. Ovšem za cenu drastických bezpečnostních nedostatků. | foto: Gzzz CC-BY-SACreative Commons

Radomír Dohnal
Profese, která jinde znamená obyčejnou práci, tu připomíná cejch smrti. Taxikáři v mexické Xalapě jsou každodenně vystaveni rozmarům drogových kartelů, násilí konkurentů a loupežným přepadením. A pokud je nezabije toto, může se pod jejich skon podepsat Nissan Tsuru. Auto, které je pojízdnou rakví.

Jaké že je to nejrizikovější povolání na světě? Z populárních žebříčků porovnávajících nebezpečnost různých profesí zpravidla ční práce válečného reportéra a humanitárního pracovníka v zóně probíhajícího konfliktu. Potažmo pak dělníka z ropné plošiny, pyrotechnika, rybáře z Aljašky či podvodního svářeče. Zhruba doprostřed tohoto krátkého výčtu ale pasuje ještě jedno, zdánlivě ne až tak dobrodružně vypadající zaměstnání.

Xalapa je pro taxikáře krajně riskantní dílem právě proto, že o jejich licence je extrémní zájem.

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