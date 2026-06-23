Mexiko není jen exotickou zemí, kde se nyní zrovna hraje světový šampionát ve fotbale, ale i globální automobilovou velmocí. Všechno to začalo hluboko v minulém století, kdy severoameričtí giganti pochopili, že Mexiko nabízí ideální strategickou polohu a zručnou pracovní sílu.
S roční produkcí pohybující se kolem 4,1 milionu automobilů Mexiko pevně drží pozici v elitní sedmičce, hned za nedostižnou Čínou, USA, Japonskem, Indií, Německem a Jižní Koreou. Než zasáhla americká cla, probojovala se tato země na chvilku na fantastické 5. místo na světě. Mexiko je dnes navíc dokonce čtvrtým nejvýznamnějším exportérem autodílů na světě.
Nejslavnějším pokusem o vlastní auto bylo sportovní kupé Mastretta MXT. Jenže než se stačilo prosadit, dostalo krutou ránu od Richarda Hammonda v britském pořadu Top Gear.