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Všichni jsou už v Mexiku. Země kaktusů a tequily hraje automobilovou extraligu

Vladimír Löbl

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Legendární BMW řady 3, srdce celé značky, se pro americký a další světové trhy vyrábí v mexickém San Luis Potosí. | foto: BMW

Příběh mexického autoprůmyslu připomíná velkolepou průmyslovou ságu, v níž se levná práce potkala s globálním kapitálem. Vznikla tak nepostradatelná montovna planety. Dnes je to čtvrtý nejvýznamnější exportér autodílů na světě a sedmý největší výrobce aut. Možná v některém z modelů „Made in Mexico“ jezdíte i vy.

Mexiko není jen exotickou zemí, kde se nyní zrovna hraje světový šampionát ve fotbale, ale i globální automobilovou velmocí. Všechno to začalo hluboko v minulém století, kdy severoameričtí giganti pochopili, že Mexiko nabízí ideální strategickou polohu a zručnou pracovní sílu.

S roční produkcí pohybující se kolem 4,1 milionu automobilů Mexiko pevně drží pozici v elitní sedmičce, hned za nedostižnou Čínou, USA, Japonskem, Indií, Německem a Jižní Koreou. Než zasáhla americká cla, probojovala se tato země na chvilku na fantastické 5. místo na světě. Mexiko je dnes navíc dokonce čtvrtým nejvýznamnějším exportérem autodílů na světě.

Nejslavnějším pokusem o vlastní auto bylo sportovní kupé Mastretta MXT. Jenže než se stačilo prosadit, dostalo krutou ránu od Richarda Hammonda v britském pořadu Top Gear.

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