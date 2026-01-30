Jestli stále platí, že to, co představí eskový mercedes, dostanou automobiloví plebejci o dvacet let později, je otázkou. Každopádně je to stále vrchol techniky.
Specialita nového Mercedesu S? Na pohled naprostá hloupost, ale o to víc se o ní mluví: vyhřívané bezpečnostní pásy. Zajímavější a užitečnější je určitě aktivní podvozek, který přenastavuje tuhost před retardéry na základě dat z cloudu.
Ale teď vážně, ani jiná honorace s cenovkou o řád výš nenabízí v takové míře nová, přelomová technická řešení; právě třeba Rolls-Royce a „supersportáři“ sází tu na charisma, jindy na staromilskou hrubou sílu, nebo jednoduše na výjimečnost. Opravdovým inovátorem je ale právě „esko“. Pan Mercedes dal světu jako první v průběhu dekád bezpečnostní strukturu karoserie, ABS, ESP nebo adaptivní tempomat; dnes je máte i v dacii.
Proto si Mercedes S zvláštní kapitolu v kronikách zaslouží. Pravda, kromě králů, prezidentů, kapitánů autoprůmyslu si jeho komfort dopřávali a dopřávají i gauneři, diktátoři a podobná sebranka. Za to ale ve Stuttgartu nemohou. Jejich král je prostě v mnoha ohledech nejlepší, z pohledu image prostě nic lepšího není; i když na druhou stranu si právě pro ni mnozí esko nekoupí.
Teď k faktům. Nový Mercedes-Benz třídy S se tedy představuje při příležitosti 140 let od vynálezu automobilu Carlem Benzem v roce 1886, na den přesně 29. ledna.
Je to nezaměnitelná automobilová ikona, nejprodávanější luxusní sedan nejvyšší třídy na světě. Co všechno umí, čtěte v naší exkluzivní komentované galerii přímo z premiéry ve Stuttgartu, kde jsme byli jako jediní z Česka.