náhledy
Asi jsme na to kápli. Německý autoprůmysl je v háji, protože tam se nepracuje za tmy, teda jinak – auta se nevyvíjí po setmění. Jinak by se do výroby nemohlo dostat toto. Symbolicky to ukazuje, v jaké situaci je značka, která dala světu auto a byla většinu své historie synonymem pro technickou dokonalost, inovativnost a prémiovost. Toto je pohled do zpětného zrcátka Mercedesu GLB. Taky vidíte, že nic nevidíte?
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Pracovní nasazení v Německu (nízké), rozhodně neodpovídá tamním platům (vysoké). A i když je německý autoprůmysl zralý na kapačky, tamní zaměstnanci se uskromňovat nebudou. V tom je navíc mohutně podporují místní odborové organizace. U Mercedesu si podle všeho vývojáři vymohli, že se tam po večerech a nocích rozhodně pracovat nebude. Nebo minimálně se nebude testovat. Protože když chcete s jeho žádanou novinkou couvat, bezpečně to nezvládnete. Toto přece do výroby nemohl nikdo pustit!
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Pro jistotu jsme pořídili dvě sady snímků, oba ukazují stejnou situaci z pohledu dvou různě vysokých řidičů. Každý sedí za volantem jinak a každý vyfotil, co vidí ve zpětném zrcátku za tmy. Osvětlené výdechy klimatizace jsou efektní, na fotkách, videu a v katalogu to vypadá hezky. Ale za jízdy je to pro řidiče doslova nebezpečné. Odpověď, že se osvětlení výdechů dá vypnout, je naprosto mimo. Tato funkce se nikdy neměla do auta dostat. A když už neprojevila soudnost automobilka, měli ji projevit autority, které autu daly homologaci a pustily ji do provozu.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Hry se světlem jsou teď oblíbenou kratochvílí designérů a vývojářů automobilek. Taky by to ovšem mohl posoudit někdo, kdo autem opravdu jezdí.
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Obhájci tohoto neobhajitelného nesmyslu vám určitě budou radit, že můžete couvat podle kamery. Takto vidíte dozadu na displeji za destě v neosvětlené noční ulici. Asi je to myšleno tak, že do takových míst mercedesář nejezdí. Pro jistotu ještě připomeneme, že do zpětných zrcátek se má řidič pravdelně dívat i za jízdy, jízdy dopředu. Tehdy tedy nemá zařazenou zpátečku a výstup z couvací kamery se na dispeji infotainmentiu nezobrazuje.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Já měl za to, že směrovky a zrcátka nepoužívají řidiči BMW, ale očividně se s tím nepočítá ani u mercedesu.
Autor: Mercedes-Benz
Jak se nám s Mercedesem GLB jezdilo za dne se dočtete v nejbližší době na iDNES.cz.
Autor: Mercedes-Benz
Dělí je 140 let: Benzův patentovaný motorový vůz a nová generace kompaktního SUV GLB.
Autor: Mercedes-Benz
Mercedes-Benz GLB
Autor: Autosalon.be
Mercedes v průběhu vývoje testoval své auto samozřejmě ve svých laboratořích.
Autor: Mercedes-Benz GLB
Obrázky zveřejněné před premiérou vypadaly efektně. Zasněžené auto parkující v aerodynamickém tunelu ověřovalo funkčnost některých systémů. Ale pohled do zpětných zrcátek podle všeho vývojáři v Sindelfingenu neověřovali. Ano, nepříjemné odrazy ambientního osvětlení v oknech za tmy jsou dnes velkou bolestí moderních aut. Výrobci s tím ovšem nic nedělají.
Autor: Mercedes-Benz GLB testy