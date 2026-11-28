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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Trabanty, wartburgy, barkasy... Potkali se příznivci duroplastu i aroma dvoutaktů
Letošní ročník podzimního setkání majitelů východoněmeckých automobilových legend, které za sebou zanechávají ikonický modrý dým, se sice uskutečnil na stejném místě jako loni, přesto byl v jednom...
Tišší než mercedes. Opel Omega před 40 lety ohromil komfortem i technikou
První generace Opelu Omega v roce 1986 pořádně zamíchala kartami vyšší střední třídy. O rok později tento aerodynamický vůz získal prestižní titul Auto roku a vznikla i ostrá verze od Lotusu, která...
GLOSA: Proč je na tom německý autoprůmysl zle? S jeho auty se nedá jezdit za tmy
Asi jsme na to kápli. Německý autoprůmysl je v háji, protože tam se nepracuje za tmy, teda jinak – auta se nevyvíjí po setmění. Jinak by se do výroby nemohlo dostat toto. Symbolicky to ukazuje, v...
Octavia se mu stala osudnou. Před 30 lety zahynul šéf automobilky Ludvík Kalma
Přesně před třiceti lety zahynul Ludvík Kalma, muž, který dostal za úkol začlenit značku Škoda do nadnárodního koncernu Volkswagen. Charismatický manažer to bravurně zvládl za pět let. Osudnou se mu...
Pařížská elegance zamířila za oceán. Výstava Rétromobile poprvé ovládla New York
Slavný pařížský veletrh veteránů Rétromobile se poprvé vydal za Atlantik. Premiéra v New Yorku proměnila centrum Manhattanu v galerii těch nejvzácnějších automobilových skvostů světa.
Nová emisní norma opět lehce zdraží auta. Kritizují ji výrobci i vlády
Od neděle začne platit nová přísnější emisní norma Euro 7. Na prodejích nových aut v autosalonech se zatím neprojeví, její ustanovení se dotknou až nově homologovaných typů osobních aut a dodávek po...
GLOSA: Proč je na tom německý autoprůmysl zle? S jeho auty se nedá jezdit za tmy
Asi jsme na to kápli. Německý autoprůmysl je v háji, protože tam se nepracuje za tmy, teda jinak – auta se nevyvíjí po setmění. Jinak by se do výroby nemohlo dostat toto. Symbolicky to ukazuje, v...
Víte, jak funguje zimní úklid silnic? Je to věda a všechno má jasné pořadí
Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s ministerstvem dopravy hlásilo, že je na zimu připraveno. Cestáři letos nasadili chytré sypače, které pracují s předpovědí počasí. Zásadní nakonec je, jakou...
VW ID.Cross v akci. Důležitou elektrickou novinku jsme už projeli
Volkswagen ID.Cross má všechny předpoklady stát se nejprodávanějším elektrickým modelem své značky. Automobilka ostatně očekává, že se prodá více těchto crossoverů než menšího hatchbacku ID. Polo – a...
Led padající z kamionů ničí auta. Kdo vám zaplatí škodu a jak se bránit?
Zima ještě pořádně nezačala a policisté už řeší první případy poškozených aut kvůli ledu padajícímu ze střech návěsů kamionů. Ten přitom může nejen rozbít čelní sklo nebo poničit karoserii, ale také...
Dacie vládnou prodejům aut na LPG. Prodeje jsou rekordní
Prodej nových aut na LPG letos do konce října klesl o 11 procent na 4 692 vozů. Letošní prodeje tak zřejmě nepřekonají loňský rekord 6 455 prodaných aut, ale měly by být vyšší než v předchozích...
Abeceda zimního řidiče. Čtyřkolka vás nezachrání, pojďte do rychlokurzu
Zima dokáže překvapit i zkušeného řidiče. Stačí krátký namrzlý úsek, nečekaná překážka nebo špatně odhadnuté brzdění a automobil se začne chovat jinak než obvykle. Řadě nebezpečných situací se přitom...
U obchodních center přibývá ťukanců. Většinu zaviní pár stále stejných chyb
Advent je pro většinu lidí v Česku čas shánění a nákupní horečky. Blížící se Vánoce podle odborníků už tradičně ohlašují dopravní kolony, přecpaná nákupní centra a zvýšené riziko dopravních nehod....
Startuje přísnější norma Euro 7. Hlídat bude třeba i prachové částice z brzd
Nová emisní norma Euro 7 se začne od 29. listopadu vztahovat na nově schvalované typy osobních automobilů a dodávek. Vedle výfukových plynů se zaměří také na prach z brzd nebo životnost baterií....
Auto samo parkovalo 868krát za noc. Byla to závada, nebo závod?
Takovou trpělivost by neměl ani stoik na sedativech. Čínský elektromobil celou noc bloudil garážemi a jeho systém automatického řízení se ho více než sedm hodin pokoušel zaparkovat....
eMimino volí Jméno roku 2026/2027: Hlasujte a vyhrajte roztomilého plyšáka
Vybíráte jméno pro miminko, nebo jen rádi sledujete trendy? Hlasujte o Jméno roku 2026/2027 a nechte se inspirovat jmény, která rodiče milují...
Odboráři VW vyhrožují stávkou. Koncern chřadne, dělníci chtějí přidat
Zaměstnanci německé automobilky Volkswagen jsou připraveni od začátku příštího roku stávkovat. Podle agentury Reuters to řekl odborář Thorsten Gröger, který je zároveň hlavním vyjednavačem ve sporu o...
Pařížská elegance zamířila za oceán. Výstava Rétromobile poprvé ovládla New York
Slavný pařížský veletrh veteránů Rétromobile se poprvé vydal za Atlantik. Premiéra v New Yorku proměnila centrum Manhattanu v galerii těch nejvzácnějších automobilových skvostů světa.