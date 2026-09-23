Mercedes varuje, že zavře dvě německé továrny. Dělníci jsou moc drazí

Její výrobní ředitel Michael Schiebe při setkání se zaměstnanci varoval, že dva německé závody by mohly ukončit provoz. Informuje o tom agentura Reuters.
Automobilka v prohlášení zaslaném agentuře Reuters uvedla, že usiluje o zachování továren a pracovních míst v Německu. „Abychom toho však dosáhli, potřebujeme rámcové podmínky, které by zvýšily produktivitu v Německu,“ dodala.
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Schiebe při setkání se zaměstnanci závodu v německém městě Sindelfingen varoval, že pokud se nepodaří snížit náklady, hrozí uzavírání továren. „Pokud se to nepodaří, budeme muset zavřít jeden německý závod na montáž automobilů a jeden německý závod na výrobu pohonných jednotek,“ dodal. Firma nicméně neupřesnila, které továrny jsou v ohrožení.
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„Vyhrožovat uzavřením závodů není cestou, jak utvářet budoucnost. Každý, kdo se uchyluje k podobným hrozbám, musí očekávat odhodlaný odpor,“ uvedla ústřední závodní rada automobilky Mercedes, která je hlavním orgánem zastupujícím zaměstnance firmy.
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Německý automobilový průmysl se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagenu tento měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku.
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Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst či omezit počet modelů. Součástí Volkswagenu je také český podnik Škoda Auto. Ten opakovaně uvedl, že nový transformační plán koncernu nemá na jeho aktivity žádný přímý dopad.
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