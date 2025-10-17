Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi art decem, batmobilem a sci-fi fantazií ze světa, kde šejkové místo nafty tankují sluneční svit. Jeho speciální povrch karoserie totiž funguje jako fotovoltaická elektrárna.

Mercedes-Benz se rozhodl opět víc těžit ze své minulosti a nechat své vozy vyniknout v moři stejnorodosti. K tradičním prvkům vozů ze Stuttgartu patřila dominantní maska chladiče. Už to skoro vypadalo, že postupně zmizí v propadlišti dějin, ale Mercedes se rozhodl ji víc designově využít. Ikonická maska ​​chladiče byla poprvé představena na zcela novém elektrickém modelu GLC a staví na ní i koncept Vision Iconic, který však umí zaujmout i řadou dalších věcí. Třeba speciálním lakem, který dokáže dodat ročně energii pro ujetí 12 až 20 tisíc kilometrů!

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi art decem, batmobilem a sci-fi fantazií ze světa, kde šejkové místo nafty tankují sluneční svit. Jeho speciální povrch karoserie totiž funguje jako fotovoltaická elektrárna.
Gorden Wagener, šéfdesignér značky Mercedes-Benz, na speciální firemní akci v Šanghaji, popsal projekt Vision Iconic jako poctu zlatému věku automobilového designu 30. let 20. století, reinterpretovanou v moderním duchu s plynulými liniemi a odkazy na Art Deco.
Koncept Mercedes-Benz Vision Iconic je gigantické kupé s proporcemi, které jsou okázalé a záměrně i trochu karikaturní.
Boční linie hodně připomínají legendární kupé 300 SL z 50.let.
Zadní část zase nese odkaz na Mercedes-Benz 300 SL s křídlatými dveřmi.
Fotovoltaické systémy na střechách budov i rodinných domů rostou jako houby po dešti. Tento trend se začíná rozšiřovat i v případě osobních automobilů, u nichž dokáže zajistit příkon pro vytápění nebo chlazení interiéru. A elektrifikovaná auta představují ideální prostředek pro využití solárních panelů.

Ze slunce získaná energie může sloužit nejen k pohonu, ale i k prodloužení dojezdu (denně většinou v řádu jednotek kilometrů) a také pro napájení spotřebičů, například klimatizace či topení. Na rozdíl od karavanů, které mají rovnou střechu a instalace speciálních panelů je snadná, se tato technologie zatím u osobních automobilů příliš neuplatnila. V nedávné minulosti již tu byly různé pokusy o karoserii pokrytou solárními články, ale firmy, které se tomuto tématu věnovaly, se dostaly do finančních potíží a skončily. Dostat se s něčím podobným do výrobní a komerční fáze totiž není jen tak, jak ukazují krachy start-upů Sono Motors a Lightyear, v nichž nadšenci do nových technologií utopili moře peněz. Ale i dlouhá cesta na trh americké tříkolky Aptera.

Vrstva tenčí než lidský vlas

Jak to vypadá, tak nejdále je v tomto směru automobilka Mercedes-Benz. Již na konci loňského roku vyšlo najevo, že její inženýři zkoumají nový typ solárních modulů, které by byly bez problémů aplikovatelné na karoserii elektromobilů.

Fotovoltaika míří na střechy aut. Solární projekty však spíš krachují

U Mercedesu na to šli trochu jinak, než u firem Sono Motors, Lightyear a Aptera. Celá karoserie konceptu Vision Iconic má fotovoltaický povrch, který dokáže generovat energii ze slunce. Zcela nový typ nátěru je založený na nanočásticích a umožňuje průchod 94 % sluneční energie k solární vrstvě, která se nachází mezi karoserií a barevným lakem.

Tato technologie se jeví jako efektivní řešení pro prodloužení dojezdu na elektřinu a méně zastávek na nabíjení. Sluneční energie může být využita přímo k jízdě nebo uložena do baterie, když vozidlo stojí. Fotovoltaická vrstva je extrémně tenká – pouhých 5 mikrometrů. Je tedy výrazně tenčí než lidský vlas. A je i velmi lehká, neboť metr čtvereční váží pouhých 50 gramů.

Perpetuum mobile ze Stuttgartu

Mercedes tvrdí, že při ideálních podmínkách může na automobilu formátu konceptu Vision Iconic (fotovoltaická plocha o rozloze 11 metrů čtverečních) za ideálních podmínek v podmínkách Stuttgartu vygenerovat dostatek energie na ujetí až 12 tisíc km ročně. To je přibližně průměrný roční nájezd evropských motoristů. V Pekingu se prý jedná již o 14 000 km a v takovém Los Angeles dokonce až 20 000 km!

První elektromobil dobíjený sluncem míří do výroby ve Finsku

Podle Mercedesu má solární barva nejen vysokou úroveň účinnosti (přes 20 %), ale také neobsahuje žádné materiály vzácných zemin ani křemík. Používá netoxické a snadno dostupné suroviny. Díky tomu bude technologie snadněji recyklovatelná.

Kdy si bude možné koupit auto od Mercedesu s tímto lakem? To zatím nikdo neprozradil, a ani se neví, kolik by něco podobného stálo. Zatím se jedná o koncept. Ale vývojáři ze Stuttgartu prý v současné době usilovně pracují na způsobech, jak nový revoluční solární lak co nesnadněji instalovat na všechny vnější povrchy vozidel, bez ohledu na jejich tvar a úhel.

Na prezentaci konceptu Vision Iconic v Šanghaji jistě nebyla nebyla nouze o čínské špiony. Tak aby s tím přelomovým lakem nakonec jako první nepřišly přičinlivé čínské značky. Možností uplatnění nové solární barvy je totiž mnoho, a to nejen v automobilovém průmyslu.

