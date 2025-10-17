Mercedes-Benz se rozhodl opět víc těžit ze své minulosti a nechat své vozy vyniknout v moři stejnorodosti. K tradičním prvkům vozů ze Stuttgartu patřila dominantní maska chladiče. Už to skoro vypadalo, že postupně zmizí v propadlišti dějin, ale Mercedes se rozhodl ji víc designově využít. Ikonická maska chladiče byla poprvé představena na zcela novém elektrickém modelu GLC a staví na ní i koncept Vision Iconic, který však umí zaujmout i řadou dalších věcí. Třeba speciálním lakem, který dokáže dodat ročně energii pro ujetí 12 až 20 tisíc kilometrů!
Fotovoltaické systémy na střechách budov i rodinných domů rostou jako houby po dešti. Tento trend se začíná rozšiřovat i v případě osobních automobilů, u nichž dokáže zajistit příkon pro vytápění nebo chlazení interiéru. A elektrifikovaná auta představují ideální prostředek pro využití solárních panelů.
Ze slunce získaná energie může sloužit nejen k pohonu, ale i k prodloužení dojezdu (denně většinou v řádu jednotek kilometrů) a také pro napájení spotřebičů, například klimatizace či topení. Na rozdíl od karavanů, které mají rovnou střechu a instalace speciálních panelů je snadná, se tato technologie zatím u osobních automobilů příliš neuplatnila. V nedávné minulosti již tu byly různé pokusy o karoserii pokrytou solárními články, ale firmy, které se tomuto tématu věnovaly, se dostaly do finančních potíží a skončily. Dostat se s něčím podobným do výrobní a komerční fáze totiž není jen tak, jak ukazují krachy start-upů Sono Motors a Lightyear, v nichž nadšenci do nových technologií utopili moře peněz. Ale i dlouhá cesta na trh americké tříkolky Aptera.
Vrstva tenčí než lidský vlas
Jak to vypadá, tak nejdále je v tomto směru automobilka Mercedes-Benz. Již na konci loňského roku vyšlo najevo, že její inženýři zkoumají nový typ solárních modulů, které by byly bez problémů aplikovatelné na karoserii elektromobilů.
|
Fotovoltaika míří na střechy aut. Solární projekty však spíš krachují
U Mercedesu na to šli trochu jinak, než u firem Sono Motors, Lightyear a Aptera. Celá karoserie konceptu Vision Iconic má fotovoltaický povrch, který dokáže generovat energii ze slunce. Zcela nový typ nátěru je založený na nanočásticích a umožňuje průchod 94 % sluneční energie k solární vrstvě, která se nachází mezi karoserií a barevným lakem.
Tato technologie se jeví jako efektivní řešení pro prodloužení dojezdu na elektřinu a méně zastávek na nabíjení. Sluneční energie může být využita přímo k jízdě nebo uložena do baterie, když vozidlo stojí. Fotovoltaická vrstva je extrémně tenká – pouhých 5 mikrometrů. Je tedy výrazně tenčí než lidský vlas. A je i velmi lehká, neboť metr čtvereční váží pouhých 50 gramů.
Perpetuum mobile ze Stuttgartu
Mercedes tvrdí, že při ideálních podmínkách může na automobilu formátu konceptu Vision Iconic (fotovoltaická plocha o rozloze 11 metrů čtverečních) za ideálních podmínek v podmínkách Stuttgartu vygenerovat dostatek energie na ujetí až 12 tisíc km ročně. To je přibližně průměrný roční nájezd evropských motoristů. V Pekingu se prý jedná již o 14 000 km a v takovém Los Angeles dokonce až 20 000 km!
|
První elektromobil dobíjený sluncem míří do výroby ve Finsku
Podle Mercedesu má solární barva nejen vysokou úroveň účinnosti (přes 20 %), ale také neobsahuje žádné materiály vzácných zemin ani křemík. Používá netoxické a snadno dostupné suroviny. Díky tomu bude technologie snadněji recyklovatelná.
Kdy si bude možné koupit auto od Mercedesu s tímto lakem? To zatím nikdo neprozradil, a ani se neví, kolik by něco podobného stálo. Zatím se jedná o koncept. Ale vývojáři ze Stuttgartu prý v současné době usilovně pracují na způsobech, jak nový revoluční solární lak co nesnadněji instalovat na všechny vnější povrchy vozidel, bez ohledu na jejich tvar a úhel.
Na prezentaci konceptu Vision Iconic v Šanghaji jistě nebyla nebyla nouze o čínské špiony. Tak aby s tím přelomovým lakem nakonec jako první nepřišly přičinlivé čínské značky. Možností uplatnění nové solární barvy je totiž mnoho, a to nejen v automobilovém průmyslu.
