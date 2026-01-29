U nového eska vyměnili polovinu součástek a dali mu do vínku vyhřívané pásy, vyhřívaný katalyzátor, ventilaci čistící vzduch a podvozek, který díky cloudu ví o výmolu dřív, než k němu dojedete. Bez jedné novoty se ale v Evropě musíme obejít. Luxusní stuttgartský sedan na české premiéře vyložil karty na stůl.
Nový Mercedes Třídy S není revolucí v tradičním slova smyslu. Je to spíš evoluce dotažená do extrému.
V Česku startuje nabídka na částce lehce nad 3,1 milionu korun včetně DPH, vrcholné verze se blíží hranici 3,9 milionu korun. Třída S ale nikdy nebyla o kompromisu.
Mercedes-Benz třídy S (2026) se poprvé představil přesně 140 let od udělení patentu Karlu Benzovi na jeho motorovou tříkolku.
Třída S byla vždy lakmusovým papírkem toho, kam se bude automobilový svět ubírat. A tentokrát si Mercedes nadělil dárek opravdu štědrý: více než 2 700 nových či přepracovaných komponentů, tedy přes polovinu vozu. To už není facelift. To je chirurgický zákrok s výměnou orgánů.
Dominantou exteriéru je o 20 % zvětšená maska chladiče s osvětleným lemováním a nová světelná technika Digital Light, která do předních i zadních světlometů integruje motiv trojcípé hvězdy.
Poprvé volitelně osvětlená hvězda Mercedesu na kapotě je bohužel určena jen pro mimoevropské trhy. Na rozdíl od původní informace, že bude alespoň součástí takzvaného uvítacího osvětlení před rozjetím vozu, se v EU tento prvek v nabídce zatím neobjeví.
Elektrický sourozenec EQS nenaplnil prodejní očekávání, což nutí Mercedes více sázet právě na klasickou třídu S.
Skutečná revoluce se ale odehrává uvnitř. Nový operační systém MB.OS propojuje všechny funkce vozu do jednoho „supermozku“. Největší pozornost však budí detail, který by ještě před pár lety působil jako marketingová kuriozita: vyhřívané bezpečnostní pásy. Zahřejí až na 44 °C a mají jediný cíl – aby si cestující sundali zimní kabát a pás lépe přiléhal. Komfort i bezpečnost v jednom.
Modernizovaný Mercedes-Benz třídy S (W223) pro rok 2026 a replika o 140 let staršího Patentovaného motorového vozu Karla Benze.
Nové světlomety Digital Light s motivem dvojité hvězdy poskytují až o 40 procent více světla a mají dosah až 600 metrů.
Auto nespoléhá jen na své senzory. Díky technologii Car-to-X si povídá s ostatními Mercedesy v okolí přes cloud. Pokud auto o kilometr před vámi vymetlo díru, váš Mercedes o ní už ví. Superpočítač bleskově upraví tlak v tlumičích konkrétního kola dřív, než k té díře vůbec dojedete.
Mercedes si nechal patentovat funkci, která pozná rozdíl mezi „ostrou“ dírou a „táhlým“ retardérem. U retardéru auto jemně přizvedne karoserii a změkčí charakteristiku tak, že ho v podstatě přeplujete, jako by tam nebyl.
Kromě standardní verze Mercedes-Benz třídy S existuje i v prodlouženém provedení o 11 centimetrů, ve kterém je údajně většina vyrobených exemplářů.
Nová 20palcová vícepaprsková kola jsou vyrobena speciálním procesem vysokotlakého lití. To umožňuje tenčí stěny, šetří hmotnost a umožňuje jemnější design než u běžného nízkotlakého lití.
Toto je spíše designový, než funkční prvek.
Nový Mercedes třídy S pro rok 2026 je k dispozici pouze s elektrifikovanými motory, prozatím pouze s 48voltovým mild hybridním systémem , který ve verzi 350 d využívá 3,0litrový turbodiesel s výkonem 313 koní a 650 Nm, u verze 450 d pak 367 koní, respektive 750 Nm. U benzínových motorů tu máme opět třílitrový řadový šestiválec s výkonem 381 koní a 560 Nm u modelu S450 a 449 koní a 600 Nm u modelu S500.
K dispozici je podvozek Airmatic nebo E-Active Body Control, nyní s inteligentním tlumením, které předvídá nerovnosti vozovky díky datům Car-to-X. Pokud jiný mercedes zaznamená retardér, auto o něm ví dříve, než ho uvidíte.
Dominantou interiéru v top provedení je MBUX Superscreen: 14,4palcový centrální displej a 12,3palcový panel spolujezdce pod jednou skleněnou plochou. Centrální jednotka systému MB.OS je tak výkonná, že už nestačí klasické chlazení vzduchem, ale má vlastní chladicí okruh.
Nejdůležitějším trhem pro třídu S je Čína, kde se prodá téměř polovina všech vyrobených „esek“. Celosvětově ročně okolo 60 tisíc kusů. V Česku se loni prodalo 103 kusů. Před několika lety to byl ale i čtyřnásobek. Nová generace má ambice odbyt opět zvýšit.
Kolenní airbag spolujezdce a volitelné zadní airbagy pro případ čelního nárazu rozšiřují ochranu na globální standard až 15 airbagů, které jsou inteligentně aktivovány řídicí jednotkou airbagů, jež v každé situaci vypočítává nejvýhodnější reakci.
Ventilační otvory s volitelným elegantním podsvícením se automaticky přizpůsobují zvolenému scénáři výměny vzduchu a nový elektrický filtr jej ionizuje, nadto odstraňuje i extrémně jemné částice, které jsou až 1 200krát menší než zrnko kuchyňské soli.
Pro ty, kteří hledají dokonalou individualitu, umožňuje nově spuštěný program MANUFAKTUR Made to Measure zákazníkům vytvořit si skutečně individuální vůz. S programem MANUFAKTUR Made to Measure si zákazníci mohou pro novou třídu S vybrat z více než 150 barev laku a více než 400 barev interiéru.
Řízení zadních kol od 4,5° až do 10° zlepšuje agilitu a ovladatelnost, takže pětimetrový sedan se v úzké ulici otočí s lehkostí městského hatchbacku.
Plug-in hybridní verze S 580e s výrazně modernizovaným motorem V8 biturbo nyní i díky silnějšímu elektromotoru nabízí systémový výkon 585 koní a čistě elektrický dojezd přesahující 100 kilometrů. Nový 4,0litrový twin-turbo motor V8 disponuje výkonem 537 koní.
Diesel využívá pro snížení emisí při studených startech elektricky vyhřívaný katalyzátor.
Návrat fyzických kolébkových ovladačů tempomatu a klasického kolečka hlasitosti je tichým přiznáním, že dotyková éra měla své limity.
Nový elektrický filtr dokáže pročistit vzduch v kabině každých 90 sekund a zachytí částice až 1 200krát menší než zrnko soli. Třída S se tak mění v mobilní čističku vzduchu. V době městského smogu argument, který dává smysl.
Vzadu se třída S dokáže proměnit ve skutečnou kancelář na kolech s 13,1palcovými obrazovkami, skládacími stolky, dálkovým ovládáním MBUX a dokonce i integrovanými videokonferencemi.
Zadní sedadla jsou samozřejmě elektricky nastavitelná. Provedení od programu Manufaktur posádku rozmazluje.
Replika Benzova patentovaného motorového vozu byla na prezentaci zapůjčena firmou Samohýl Motor ze Zlína.
Mnoho vynálezů si nárokovalo titul „první automobil“, ale historici se obecně shodují, že Benz Patent-Motorwagen je prvním takovým strojem, který úspěšně dospěl do výroby.
V roce 1885 jej dokončil německý vynálezce Karl Benz a v následujícím roce si ho nechal patentovat.
Malý výkon jednoválcového motoru, který se na hmotnosti 360 kg podílí více než čtvrtinou, a pouhé dvě rychlosti řemenicové převodovky nejsou stavěné na větší převýšení.
Kmet mezi automobily působí z dnešního pohledu nezvykle. Dvě velká zadní kola a jedno malé vpředu napovídají, že se jeho tvůrce, tak jak to bylo tenkrát běžné, nechal inspirovat kočáry.
Přenos točivého momentu motoru na zadní kola s více než metrovým průměrem se odehrává pomocí dvou řetězů, které vedou od předlohového hřídele k zadním kolům.
Tříkolky se vyrobilo jen 25 kusů, replik přibližně 100.
