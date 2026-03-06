|
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...
Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...
U nového eska vyměnili polovinu součástek a dali mu do vínku vyhřívané pásy, vyhřívaný katalyzátor, ventilaci čistící vzduch a podvozek, který díky cloudu ví o výmolu dřív, než k němu dojedete. Bez...
V Brně začíná Motosalon, veletrh motocyklů a čtyřkolek. Na Výstaviště se vrací po dvou letech. Je o halu větší, přinese světovou premiéru modelu domácí značky Jawa i zónu zaměřenou na ženy. Mezi...
Americký prezident Trump dostal novou „Bestii“ a palivo do formulí se bude vyvažovat zlatem. Jan Ámos Komenský by měl radost ze Škody hrou a Alfy od karabiniérů sklízejí potlesk. Jak to, že jsou auta...
Barcelona (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Výrobce mobilů a další spotřební elektroniky Xiaomi představil na konferenci v Barceloně novou generaci elektrických koloběžek. Na vrcholu nabídky stojí model 6 Ultra, který nabídne dosud nevídané...
Nové kolo originálního fotoduelu iDNES.cz, v němž se proti sobě postavilo více než sto značek na přání, zná vítěze. Jako nejoriginálnější zvolili čtenáři značku M0C HEZKE. Její držitel je veselá...
Diváky ohromoval jezdeckým uměním za volantem bájných lancií, v nich dobyl tři po sobě jdoucí triumfy na legendární Rallye Monte Carlo, epické vítězství na sicilské Tarze Florio v roce 1972 za...
Asi jste si všimli, že kategorie klasických MPV pomalu vymírá. Lidé přesedají do SUV a velkoprostorové vozy jsou nedostatkovým zbožím i na trhu ojetin. Kdo potřebuje opravdu prostorné auto a třeba...
Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...