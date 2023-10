Místo domku investovali do expediční dodávky. Jezdí s ní za potápěním

Ondra Dlouhý působí kvůli modré kštici poněkud excentricky. Ale je to člověk, který zvažuje rizika a který věci promýšlí. Naučil se to při potápění. A právě vášeň pro pobyt pod vodou, kterou sdílí s manželkou Veronikou, hodně ovlivnila podobu obytné dodávky, kterou si nechali postavit.

„Jako potápěči chceme mít každou věc zálohovanou, a tak máme všechny zásadní systémy v autě zdvojené. Máme vařič na přípravu jídla na naftu a k tomu vozíme elektrickou remosku. Vedle naftového topení a solárního systému máme pro jistotu i elektrocentrálu. Máme dvě oddělené nádrže na vodu a k tomu zcela samostatný okruh na pitnou vodu se samostatnou baterií a se samostatnou nádrží o objemu dvakrát dvacet litrů, kam můžeme v rizikových oblastech doplňovat balenou vodu. V autě vozíme vedle povinné i plnohodnotnou lékárničku připravenou záchranáři s některými věcmi, které používá izraelská armáda, a v batohu nosíme ještě malou. Jako technický potápěč předpokládáte pravdivost Murphyho zákona: Cokoli se může pokazit, se také pokazí. To je jediná jistota, kterou máte,“ popisuje Ondřej Dlouhý.

Žlutý Falco v číslech Mercedes-Benz Sprinter 4x4 Iglhaut délka / šířka / výška (mm): 7 367 / 2 050 / 2 980

motor: Mercedes-Benz OM642, šestiválcový třílitrový diesel

výkon motoru: 190 koní

nádrž na naftu: 180 litrů

počet míst na jízdu: 4

počet míst na spaní: 4

nádrž na čistou vodu: 2 × 150 litrů

nádrž na pitnou vodu: 2 × 20 litrů

solární panely:400 Wp

baterie: lithiová LiFePo4 400 Ah

měnič napětí: 3 000 W

vytápění: naftové kombinované s bojlerem s vysokohorským modulem

vaření: dvouplotýnková dieselová sklokeramická varná deska

příslušenství k potápění: speciální garáž na míru, voděodolná, nepropustná s odtokem vody, na míru dělaný výsuvný zesílený stojan na potápěčskou výstroj, venkovní sprcha, kompresor na plnění potápěčských lahví, zvětšená koupelna s možností sušení výbavy uvnitř vozu

cena: cca 1,5 milionu technologie a vybavení, cca 1 milion za práci

výrobce vestavby: VejnyWood

Základem jejich obytného auta se stala dodávka Mercedes-Benz Sprinter. Aby byla využitelná i mimo civilizaci, zvolili majitelé pohon 4x4 a podvozek o renomované německé firmy Iglhaut – ten mají v oblibě záchranné složky kvůli jeho možnostem v terénu. Auto dostalo performance paket, který obsahuje zvýšení světlé výšky, ochranu podvozku, řízení, kardanu a převodovky stejně jako zámek zadního diferenciálu a možnost zařadit redukci. Nad zadní nápravu putovaly vzduchové vaky, které umožňují regulaci výšky a dají se použít i vyrovnávání vozidla při parkování na nerovném povrchu. Dodávka jezdí na speciálních pevnostních kolech, která jsou obutá celoročně do all-terrain pneumatik. Cílem je, aby obytňák dopravil svou potápěčskou posádku co nejblíž k vodě i v místech, kde žádné cesty nejsou.

S takovou technologickou náloží se žádné dodávka nevejde od hmotnostního limitu 3,5 tuny. Vůz je otypovaný na 4,8 tuny a oba majitelé si kvůli tomu udělali „papíry na náklaďák“.

Proč padla volba na mercedes? „Chtěli jsme obytný vůz, se kterým budeme moct cestovat po celém světě a budeme ho moct i po celém světě servisovat. Nikdy jsme neinvestovali do našeho bydlení, ale u obytného auta jsme si řekli: ‚Tohle si uděláme pěkné.‘ Obecně potřebujeme zůstávat dlouho někde, kde nebudeme potkávat další lidi. Chceme se pohybovat venku, v přírodě, v lesích, chodit na treky, fotit…“ vysvětluje Ondřej Dlouhý.

Cestovatelské cíle dvojice jsou ambiciózní. Pár pokukuje po Africe, v hledáčku je možnost poslat žlutou dodávku za „Velkou louži“ do Ameriky. Po letní panenské jízdě do Finska a do Albánie se ukázala i spotřeba. „Najeli jsme zatím 12 000 kilometrů a průměrnou spotřebu máme 14,3 litru nafty na 100 kilometrů. A to jezdíme na dálnicích maximálně stovkou. Na autě jsou terénní pneumatiky, které přidávají ke spotřebě odhadem dva litry na sto kilometrů. Báli jsme se, že naše průměrná spotřeba bude kolem osmnácti litrů, takže za čtrnáct jsme vlastně vděční,“ říká Dlouhý.

Žlutá expediční dodávka Mercedes-Benz Sprinter bude k vidění od pátku 3. listopadu do neděle 5. listopadu na veletrhu Caravaning Brno 2023, a to v hale P1 v rámci Adventure Hall.