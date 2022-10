Nejlepší auto světa stojí 100 tisíc i milion korun, není však pro každého

Mamut je pojem, ať se vám to líbí, nebo ne. Jedni ho obdivují za bezkonkurenční rozměry a techniku, další se na něj dívají skrz prsty – a většinou pro to samé: opulentní styl a komplikovaná řešení. Takové persony ovšem provází i řada legend, třeba o zvažovaném šestnáctiválcovém motoru, jímž chtěli buď Mercedes, nebo hlavní soupeř BMW získat jasnou dominanci (a nakonec ho do reality dovedl ten třetí, koncern Volkswagen prostřednictvím značky Bugatti, ale to je jiná historie).

Důkladně jsme je spolu s technikou vozu popsali v minulém článku, dnes se budeme věnovat tomu, co tato komplikovaná strojovna vyžaduje z hlediska provozu. Co tedy znamená vlastnit Mercedes-Benz Třídy S řady 140, který například ve vrcholné verzi Coupé 600 SEC, nabízené v roce 1992 za 220 020 marek, byl nejdražším sériově vyráběným vozem v Německu?