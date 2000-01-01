Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely Maybach Zeppelin. Všech padesát kusů této limitované edice je stejných, k prvnímu „českému“ kusu teď přibyl druhý.
Mercedes-Maybach V12 Edition vychází z provedení S 680, divize „MANUFAKTUR“ si ho vzala do parády. Má ručně vyrobené interiéry, exkluzivní vícebarevné lakování a detaily z masivního 24karátového zlata, odkazuje na tradici řemeslného zpracování Mercedes-Maybach.
Maybachy povyšují „obyčejné“ mercedesy na něco ještě výjimečnějšího.
Tato edice třídy S, limitovaná na pouhých 50 vozů, oslavuje tradici motorů V12, které jsou synonymem pro Maybach od počátku 20. století. Mercedes-Maybach V12 Edition tuto tradici oživuje a nabízí zakázkové designové prvky prostřednictvím programu MANUFAKTUR, kde se řemeslné zpracování setkává s dokonalostí. Odráží tradici kombinace pokročilých technologií a exkluzivního stylu,“ komentuje Daniel Lescow, vedoucí oddělení Mercedes-Maybach.
Speciální „Zeppelinovskou“ edici představil Mercedes v září 2025 v historické pevnosti Fort Michelangelo v italské Civitavecchii. „Mercedes-Maybach třídy S navazuje na odkaz a nově definuje, čím může být auto. Je to vlajková loď mezi sedany, vrchol automobilové dokonalosti. Třída S nenabízí jen pohodlí, výkon a bezpečnost; ona je definuje – elegancí, prostorem a nejkvalitnějšími materiály,“ píše v doprovodném textu ke svému počinu automobilka; a můžeme říci, že to tentokrát není plané chvástání - Mercedes třídy S je nekorunovaným králem aut.
„Vytvářet jen to nejlepší z toho nejlepšího, s trvalou hodnotou, v nejvyšší formě dokonalosti,“ toto bylo krédo Wilhelma a Karla Maybachů.
„Motor V12 je základním kamenem historie Maybachu, která sahá až do počátku 30. let 20. století – první sériově vyráběný dvanáctiválcový motor Maybach, instalovaný v Maybach Zeppelin,“ vysvětluje automobilka.
Všechny modely Mercedes-Maybach V12 Edition mají stejnou výbavu - mají elektricky ovládané komfortní zadní dveře, systém aktivní kompenzace hluku, řízení zadní nápravy (2,5°) a aktivní odpružení. „Protože se definice luxusu v průběhu času vyvíjela, digitalizace a konektivita se staly nedílnou součástí automobilového sektoru,“ komentuje automobilka, dvoubarevně lakovaný Maybach tak má na palubě pět obrazovek.
„Maybach Zeppelin byl proslulý luxusní automobil vyráběný v různých verzích. Brilantní inženýr Karl Maybach, syn zakladatele Wilhelma, do vozu zahrnul technicky pokročilé prvky pro vysoký výkon, jízdní komfort a bezpečnost. V prodejní brožuře Maybachu z roku 1934 je model popsán takto: Jako ztělesnění vysoce kvalitního cestovního a reprezentačního vozidla – a také sportovního typu pro vášnivé sportovce – je ‚Maybach-Zeppelin‘ dokonalým automobilem splnění přání, vyznačujícím se výraznou elegancí a výkonem. Jeho motor V12 o objemu sedmi a osmi litrů a výkonu až 147 kW (200 k) poskytoval působivý výkon a pružnost a dosahoval rychlosti až 170 km/h.
Intarzie, vyrobená z 24karátového zlata, má jemnou rytinu ve tvaru písmene V, inspirovanou uspořádáním válců motoru V12.
Dvojitý emblém Maybach ve tvaru M je doplněn chromovanou a zlatou medailí s výraznou číslicí „12“ jako poctou legendární ozdobě kapoty vozu Maybach Zeppelin DS 8. Zlaté okruží medaile z 24karátového zlata zdobí jemná diamantová rytina.
Mercedes-Maybach S 680 má samozřejmě pod kapotou královský motor. „Dvanáct válců, dokonale sladěných, vytváří symfonii síly a kultivovanosti,“ básní automobilka. Motor má objem 5 980 ccm, který nabízí výkon 450 kW/612 k (při 5 250–5 500 ot./min) a točivý moment 900 Nm (2 000–4 000 ot./min). Víc než pětimetrový koráb s ním zvládne zrychlení z nuly na 100 km/h za pouhých 4,5 sekundy, maximální rychlost elektronicky omezili na 250 km/h.
Automatická převodovka 9G-TRONIC přenáší sílu na kola obou náprav. Udávaná kombinovaná spotřeba je 14,2–13,2 litru benzinu na sto kilometrů jízdy, počítali bychom v reálu spíš s dvaceti litry.
Cenu automobilka nezveřejnila. Nový dvanáctiválcový Mercedes-Maybach S 680 stojí od přibliždně 5,5 milionu Kč bez DPH. Limitované edice v minulosti stály necelých deset milionů korun. Odhaduje se, že „Zeppelinovská“ edice by mohla být ještě dražší, kolem 11 milionů korun.
Délka/šířka/výška/rozvor (mm): 5 469/1 921/1 510/3 396, objem zavazadlového prostoru 495 litrů, pohotovostní hmotnost/užitečná hmotnost/celková hmotnost (kg): 2 365/525/2 890
Mercedes před pár dny představil významně přepracovanou výchozí třídu S se zcela novým interiérem, „Zeppeliny“ mají ještě původní provedení.
Dvoubarevný lak karoserie kombinuje olivovou metalízu na horní části a černou metalízu na spodní části. Aplikace laku trvá až 10 pracovních dnů – dvakrát déle než u obvyklého dvoubarevného laku. Olivovou metalízu dostala také kovaná kola.
Kožený interiér Nappa v sedlově hnědém provedení je doplněný o vysoce lesklé hnědé obložení z ořechového dřeva. Volant je ručně vyrobený. Čalounění stropu je v hnědém provedení s diamantovým prošíváním. Výšivka a nápis „1 z 50“ na středové konzole připomínají, o jak exkluzivní vůz jde.
Zadní středovou konzolu zdobí zlatá intarzie. Její vytvoření vyžaduje až sedm pracovních dnů ruční práce. Emblém Maybach s pamětní medailí a číslem „12“ je orámován dvanácti zlatými kruhy.
Každé vozidlo je doplněno na míru vyrobenými doplňky, jako jsou postříbřené sklenice na šampaňské s gravírováním specifickým pro danou edici, rohož do zavazadlového prostoru s lemováním v hnědé barvě, které ladí s interiérem, dárková krabička na klíče ručně vyrobená v manufaktuře na Maybachy v Sindelfingenu a přívěsek na klíče specifický pro danou edici.
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
Mercedes-Maybach V12 Edition
