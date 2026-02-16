|
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...
Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...
Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...
Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a patří mezi největší prodejce bateriových vozů na evropském trhu. Celkově dodala...
Ferrari představuje interiér a uživatelské rozhraní nového modelu. Pro jednu z nejslavnějších automobilek světa je to přelomový moment. První čistě elektrické Ferrari dostává jméno Luce. Název, který...
Výrobce lithiových článků ACC, navázaný na Stellantis a Mercedes-Benz, odpískal stavbu dvou továren v Německu a Itálii. Průšvih? Jen špička ledovce. Evropské projekty se nedaří rozjet. A hlavně jsou...
S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...
Driftování po zasněžených silnicích je problém především z pohledu policie. Pokud ale dojde k nehodě a ukáže se, že viník driftoval, nebude se to líbit ani pojišťovně. A i se sebelepší pojistkou...
I když i Evropský zákazník postupně přechází na SUV, klasická rodinná MPV jsou stále v bazarech oblíbená. Nabízejí lepší využití vnitřního prostoru a praktičnost, o které se zavalitým SUV může jen...
Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek...
Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...
Prodej čínských automobilů v Evropě roste, výrazně se však liší stát od státu. Nejvíce aut prodávají čínští výrobci v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku. Loni zdvojnásobili podíl na evropském...
Jmenoval se Walter Arnold, pocházel z jihoanglického Kentu a před 130 lety se stal historicky prvním člověkem na světě, který dostal pokutu za rychlou jízdu autem. Dodnes je proto zapsán...
Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se oslava váže na Velikonoce a probíhá mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou, masopustní průvod oslavuje období...
Produkt, který je tak dokonalý, že jeho jedinou a největší chybou je, že vlastně neexistuje. Speciálně upravený podsedák Dip Seat byl totiž jen součástí chytlavé reklamy na Nissan Rogue, vysílané...
Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...
Německý výrobce luxusních automobilů BMW svolává po celém světě statisíce vozů kvůli riziku požáru. Oznámila to firma, neposkytla však přesný počet svolávaných automobilů. Podle informací odborného...