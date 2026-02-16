Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato

František Dvořák
Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely Maybach Zeppelin. Všech padesát kusů této limitované edice je stejných, k prvnímu „českému“ kusu teď přibyl druhý.
Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition Mercedes-Maybach V12 Edition

Automobilový král se představuje. Prozkoumali jsme nový Mercedes S

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé...

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli

Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq

Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a patří mezi největší prodejce bateriových vozů na evropském trhu. Celkově dodala...

První elektrické ferrari má jméno. Ukazuje také interiér

Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem...

Ferrari představuje interiér a uživatelské rozhraní nového modelu. Pro jednu z nejslavnějších automobilek světa je to přelomový moment. První čistě elektrické Ferrari dostává jméno Luce. Název, který...

Evropské baterie na dně. Výroba srdce elektroaut vázne, neobejde se bez Číňanů

Premium
V laboratořích v Salzgitteru probíhá testování, vývoj a pilotní výroba článků....

Výrobce lithiových článků ACC, navázaný na Stellantis a Mercedes-Benz, odpískal stavbu dvou továren v Německu a Itálii. Průšvih? Jen špička ledovce. Evropské projekty se nedaří rozjet. A hlavně jsou...

17. února 2026

Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší, než Harley

Indian Chief Vintage

S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...

17. února 2026

Zimní drifteři neriskují jen pokutu a bouračku. Problém bude i s pojišťovnou

Škoda vytvořila s modelem Enyaq RS iV dva oficiální světové rekordy v driftu na...

Driftování po zasněžených silnicích je problém především z pohledu policie. Pokud ale dojde k nehodě a ukáže se, že viník driftoval, nebude se to líbit ani pojišťovně. A i se sebelepší pojistkou...

17. února 2026

Volkswagen Touran z bazaru berte s benziňákem. Je to skvělé auto pro rodinu

Premium
Volkswagen Touran

I když i Evropský zákazník postupně přechází na SUV, klasická rodinná MPV jsou stále v bazarech oblíbená. Nabízejí lepší využití vnitřního prostoru a praktičnost, o které se zavalitým SUV může jen...

16. února 2026

Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

Výroba pátých dveří pro vůz Volkswagen ID.Buzz s elektrickým pohonem tvoří...

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek...

16. února 2026

16. února 2026

Nejvíce aut v Evropě prodají Číňané v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku

Dongfeng Box

Prodej čínských automobilů v Evropě roste, výrazně se však liší stát od státu. Nejvíce aut prodávají čínští výrobci v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku. Loni zdvojnásobili podíl na evropském...

16. února 2026

První pokuta za rychlou jízdu. Publicita nebyla nevítaná, kniha rekordů zná detaily

Premium
Čtyřkolka značky Benz z roku 1896, jejíž zběsilá jízda rychlostí cválajícího...

Jmenoval se Walter Arnold, pocházel z jihoanglického Kentu a před 130 lety se stal historicky prvním člověkem na světě, který dostal pokutu za rychlou jízdu autem. Dodnes je proto zapsán...

15. února 2026

Elektrifikovaná tradice: nabíjecí hybridní pickup v čele masopustního průvodu

Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se...

Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se oslava váže na Velikonoce a probíhá mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou, masopustní průvod oslavuje období...

15. února 2026

Nissan zaplatil 110 milionů za reklamu na produkt, který neexistuje

I když Matty Matheson často působí spíš jako ztělesněná reklama na cholesterol,...

Produkt, který je tak dokonalý, že jeho jedinou a největší chybou je, že vlastně neexistuje. Speciálně upravený podsedák Dip Seat byl totiž jen součástí chytlavé reklamy na Nissan Rogue, vysílané...

14. února 2026

Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé...

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...

13. února 2026

BMW svolává půl milionu aut kvůli riziku požáru, víme jaká

Návrat osmičky v roce 2018 byl vnímán jako znovuzrození legendy z 90. let. BMW...

Německý výrobce luxusních automobilů BMW svolává po celém světě statisíce vozů kvůli riziku požáru. Oznámila to firma, neposkytla však přesný počet svolávaných automobilů. Podle informací odborného...

13. února 2026

