Jak vaří čaj milionáři? Zkuste mercedes s jeho kouzelným podvozkem

František Dvořák
Opravdoví boháči si samozřejmě nevaří čaj z pytlíku. Majordomus jim připravuje v čajovém salonku jejich panství opojný nápoj z lístků čajovníku sbíraného za úplňku jogíny. Ovšem moderní maybachy – přiznejme si to – si pořizuje poněkud zemitější klientela. Nejdražší SUV v nabídce Mercedesu se pak dá použít i poněkud bizarním způsobem.

Elekrohydraulické odpružení E-Active Body Control, kterým se Mercedes‑Maybach GLS 600 může pochlubit, dokáže vytvořit dojem, že se téměř vznáší a tančí. Na sociálních sítích je to zábavná atrakce. V autoservisu však vymysleli jiné využití.

S cenovkou přibližně přes dvě stě tisíc eur bez daní (necelých pět milionů korun) patří Mercedes‑Maybach GLS 600 mezi nejluxusnější SUV na trhu. Nabízí moderní technologie a mimořádně komfortní interiér. Jedním z nejzajímavějších prvků výbavy je právě systém E-Active Body Control, který po aktivaci umožňuje karoserii samostatně pohybovat jednotlivými koly – a díky tomu se často stává i zdrojem internetové zábavy různých potrhlých tvůrců.

Mercedes-Maybach GLS 600
Mercedes-Maybach GLS 600
Mercedes-Maybach GLS 600
Mercedes-Maybach GLS 600
Mercedes-Maybach GLS 600
15 fotografií

Zatímco většina virálních videí ukazuje vůz, jak se na místě rytmicky pohupuje jako tanečník, prodejce luxusních aut přišel s originálním nápadem. Pomocí pohybů podvozku nechal Mercedes‑Maybach GLS 600 vymáchat čajový sáček v hrnku. Taková hloupost dosud asi nikoho nenapadla, a když už, nechlubil se s ní na internetu; jenže, dnes už se na něm nerozpakuje zveřejnit kdokoliv cokoliv.

Ve skutečnosti však systém E-Active Body Control vznikl především z praktických důvodů. Jde o velmi pokročilý systém odpružení, které zvyšuje jízdní komfort a zároveň pomáhá vozu vyprostit se z náročného terénu, například z bláta nebo písku. Zábavná videa jsou tak spíše vedlejším efektem technologie, která byla původně vyvinuta pro maximální pohodlí a schopnosti v terénu.

Systém E-Active Body Control je elektrohydraulické odpružení s variabilním tlumením, které zajišťuje maximální komfort a přidá autu další funkce. Udržuje stálou světlou výšku. Při rychlé jízdě dojde k automatickému snížení vozidla. Nastavení podvozku je přizpůsobováno podle vlastností vozovky, naložení vozidla a zvoleného jízdního programu. Důležitým prvkem systému je kamera, která sleduje nerovnosti vozovky a s předstihem o tom spraví podvozek, aby tlumil pohyby karoserie. Nastavení tlumení je řízeno pro každé kolo zvlášť. Auto umí kompenzovat náklony v zatáčkách a umožňuje též manuální nastavení světlé výšky.

Témata: šasi, Mercedes-Benz, Čaj

