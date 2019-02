První jízda: nový Mercedes GLE se do zatáčky naklápí jako motorka

SUV z dob, kdy se jim ještě tak neříkalo První Mercedes-Benz ML (W 163) byl představen v roce 1997. Neříkali mu však ještě SUV, vždyť tato dnes stěžejní kategorie byla tehdy v plenkách, ale AAV, tedy All Activity Vehicle. O prvním „em-elu“ se zprvu uvažovalo jako o nástupci již tehdy dosti archaické třídy G, ovšem obě řady nakonec pokračují souběžně. A navíc v průběhu dalších let došlo k razantnímu rozšíření nabídky SUV. Je to totiž vytrvale bující kategorie, jež zákazníkům dává dojem, že jsou „in“, a výrobcům možnost nabízet běžnou techniku za hromadu peněz. Mercedes-Benz tak nyní kromě následnického typu GLE a zmíněné třídy G nabízí i menši modely GLA, GLC, GLC Coupé, GLE Coupé a špičkový GLS. Druhá generace třídy ML (W 164) nastoupila v roce 2005 a přinesla především přechod z rámového podvozku na samonosnou karoserii. Generace třetí (W 166) při svém faceliftu v roce 2015 přišla i s derivátem GLE Coupé (C 292), útočícím zejména proti BMW X6, a zároveň se její označení změnilo z „M-Klasse“ na GLE.