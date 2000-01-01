Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé hvězdy, ale i Aston Martin, Bugatti, Bentley, Pagani či Mansory je novým trendem mezi smetánkou.
V dubajské čtvrti Meydan buduje Mercedes ve spolupráci s developerem Binghatti ambiciózní projekt s názvem Mercedes-Benz Places Binghatti City. Tato „plánovaná komunita“ o rozloze přes 830 000 m² je koncipována jako „město ve městě“ a má nastavit nový standard pro integraci luxusního bydlení a moderních technologií.
Základem celého komplexu je 12 rezidenčních věží, které nabídnou přes 13 000 bytových jednotek. Dominantou projektu se stane 341 metrů vysoký mrakodrap Vision Iconic, kolem něhož bude stupňovitě uspořádáno dalších 11 budov.
Interiéry rezidencí mají věrně kopírovat zážitek z jízdy v luxusním Mercedesu. Budoucí majitelé se mohou těšit na prvotřídní kůži, dřevěné obklady a barevnou paletu založenou na černé a stříbrné barvě.
Vedle klasických posiloven a bazénů zde vyrostou dráhy pro běžecké lyžování, studia pro šerm, lukostřelbu či golfové simulátory. Součástí areálu budou e-sportovní salónky, taneční sály, nákupní třídy a rozsáhlé parky.
Menší luxusní apartmány (2+kk) začínají v přepočtu na hranici 25 až 30 milionů Kč. Interiéry využívají technologii Smart Home, která se učí zvyky obyvatel (podobně jako systém MBUX v autech).
Každá z budov ponese jméno po jednom z ikonických konceptů značky, jako jsou Vision One-Eleven, Vision Mercedes Simplex nebo futuristický Vision AVTR.
Tento ambiciózní projekt, oznámený v prosinci 2025 a oficiálně spuštěný 14. ledna, představuje významný posun v realitním segmentu, kde se automobilový design a filozofie značky Mercedes-Benz přenášejí do urbanismu celého „města ve městě“.
Stropy mají místy nadstandardní výšku 4,2 metru, což vytváří pocit obrovského prostoru. Celá budova je navíc pokryta 75 000 m² solárních panelů, které napájejí společné prostory a nabíjecí stanice pro elektromobily.
Architektura budov čerpá z designového jazyka „smyslné čistoty“ a využívá prvky typické pro vozy s trojcípou hvězdou – od stříbrných a chromovaných akcentů až po detaily připomínající masky chladičů.
Projekt Mercedes Places je paradoxně navržen tak, aby v něm jeho obyvatelé auto pro každodenní život moc nepotřebovali.
S celkovou investiční hodnotou v přepočtu asi 170 miliard korun se tento projekt v dubajské čtvrti Meydan stává novým milníkem v integraci automobilového designu do urbanistického plánování.
Již v roce 2024 se Mercedes v Dubaji spojil s Binghatti Properties a společně staví impozantní obytný mrakodrap. Ten dostal podobu 65patrové obytné věže s charakteristickým výrazným eliptickým exteriérem.
Mercedes-Benz Places by Binghatti bude stát v samém centru Dubaje s výhledem na světoznámý mrakodrap Burdž Chalífa.
Na designu exteriéru i interiéru se podílelo přímo designové oddělení Mercedesu.
Mercedes-Benz Places by Binghatti se bude tyčit do výšky 341 metrů a obsahovat 155 rezidencí.
První vizualizace ukazují impozantní věž s tmavým a osvětleným vrcholem a klasickými stylovými prvky vozů Mercedes, jako je maska chladiče u modelu EQS.
Dokončení Mercedes-Benz Places by Binghatti je plánováno na letošní rok.
Francouzská značka Bugatti stojí společně s developerem Binghatti za odvážně navrženým mrakodrapem v Dubaji s dechberoucími tvary.
Rezidence Bugatti má do Dubaje přinést inspiraci francouzskou Riviérou.
Auta se budou u projektu Bugatti dopravovat přímo k bytům prostřednictvím dvou speciálních výtahů. A nemusí to být jen modely od této francouzské značky.
Součástí Bugatti Residences by Binghatti bude 171 rezidencí a 11 penthousů – jakýchsi nebeských vil.
Každá z Bugattiho „nebeských vil“ vyjde na 5,5 milionu dolarů (v přepočtu cca 112 milionů korun).
Luxusní značkové rezidence se prodávají o 20 až 40 procent dráže než srovnatelné neznačkové alternativy.
Pro automobilky se jedná o rychlý způsob, jak vydělat peníze prostřednictvím licenčních dohod a zároveň rozšířit dosah značky na potenciálně nový segment nakupujících.
Rezidence Bugatti má do Dubaje přinést inspiraci Francouzskou riviérou. Svým tvarem se řadí k nejodvážnějším projektům.
Dokončení se Bugatti Residences by Binghatti dočká koncem letošního roku.
Architektonická divize italského studia Pininfarina navrhla pro Dubaj luxusní obytný mrakodrap Iconic Tower.
Iconic Tower od Pininfariny bude výškou 286,4 metru jednou z dominant Dubaje. Majitelé 311 exkluzivních apartmánů převezmou klíčky v roce 2027.
Dalším přírůstkem do rostoucí sféry luxusních domů v Dubaji je projekt Tonino Lamborghini Residences. Nemovitost, která vznikne ve spolupráci s Gulf Land Property Developers, se nachází nedaleko od ikonických míst, jako je dostihová dráha Meydan, nákupní centrum Dubai Mall a designová čtvrť Dubaje.
V Dubaji vznikne také exkluzivní rezidenční věž Mansory Residences.
Projekt známého úpravce aut Mansory a developerské společnosti Amaal se bude nacházet v oblasti Meydan Horizon.
Objekt bude odrážet jak designové ambice, tak tržní poptávku po sběratelských nemovitostech s důrazem na design.
Vizualizace interiéru Mansory Residences Dubai
Vizualizace interiéru Mansory Residences Dubai
Do světa luxusních realit se zapojuje i další německá tuningová značka Brabus.
Ta v Abú Zabí, hlavním městě Spojených arabských emirátů, staví v prestižní čtvrti Al Seef dokonce celý luxusní ostrov Brabus Island.
Čtyři výškové budovy budou nabízet 350 luxusních apartmánů se dvěma, třemi nebo čtyřmi pokoji a obytnou plochou od 107 do 456 metrů čtverečních. K dispozici je také 100 vil, včetně dvojdomků, řadových domů a plážových vil.
Interiéry a nábytek jsou prý inspirované stejným designovým jazykem, jaký mají modely od Brabusu.
Autor: Brabus
Ostrov Brabus Island se rozkládá na celkové ploše přibližně 100 tisíc metrů čtverečních a nachází se jen pár minut od destinací, jako je mezinárodní letiště Zayed nebo centrum Abú Zabí, a pouze hodinu jízdy z Dubaje.
Pozoruhodná je vysoká koncentrace projektů luxusních automobilových značek v americkém Miami, což podtrhuje jeho status globálního centra luxusního bydlení. V roce 2021 tam byl vybudován i mrakodrap Aston Martinu.
Svým tvarem budova Aston Martin Tower Miami evokuje napnutou plachtu. Vnější vzhled navrhla studia Revuelta Architecture a Bodas Mian Anger, realizací interiéru byl pověřen přímo designérský tým Aston Martinu.
Na počátku prodeje Aston Martin nabízel k vybraným exkluzivním bytům vůz zdarma.
Se svými 249 metry je v Miami nejvyšší obytnou budovou ve městě a jednu z největších v celých Spojených státech.
V 61 patrech má 391 rezidencí, přístav a Sky Amenities v nejvyšším patře, s uměleckou galerií, hernou a různými společnými prostory.
Šestašedesátipatrový objekt s 390 luxusními byty a rezidencemi s nádherným výhledem na Biscayne Bay (Biskajnský záliv) a oblast Miami sousedí s přístavištěm pro jachty.
Aston Martin Tower Miami se nachází v samém srdci Miami, s panoramatickým výhledem na záliv Biscayne a Atlantský oceán.
Obyvatelé mrakodrapu mohou rovnou nastoupit i na loď.
Interiéry jsou navrženy s použitím materiálů a barevných schémat, které se objevují ve vozech Aston Martin – kůže, karbonová vlákna, dřevo a leštěný kov. Ceny se pohybují od 1,2 milionu dolarů až po 52,5 milionu dolarů (26 milionů korun až 1,1 miliardy Kč).
Rezidenční projekt Aston Martin Residences Miami se otevřel v roce 2024 a zaznamenal ohromující úspěch. Britská značka proto postaví na floridském pobřeží Atlantiku s místními developery nový luxusní osmnáctipatrový komplex v Daytona Beach.
Tento ambiciózní projekt vzniká na pozemku u oceánu, který skýtá výhled na jednu z nejslavnějších pláží světa a zároveň je jen pár minut od ikonické závodní dráhy Daytona International Speedway.
Mercedes-Benz ve spolupráci s developerskou společností JDS oznámil výstavbu rezidence v rušné čtvrti Brickell v Miami.
Brickell je v posledním desetiletí jednou z nejrychleji rostoucích oblastí Miami a oblíbeným místem pro noční život.
Design byl inspirován stylem stuttgartské značky.
Mrakodrap se 67 patry bude zahrnovat 791 rezidencí, ale i kanceláře, zdravotnická a fitness zařízení, hotel a prodejní prostory.
Majitelé rezidencí v Mercedes-Benz Places si od roku 2027 užijí nádherný výhled na Miami, Biscayne Bay a Atlantský oceán.
Projekt Mercedes-Benz Places v Miami má tvar několika na sobě postavených krychlí.
Mrakodrap Mercedes-Benz Places Miami se 67 patry bude zahrnovat 791 rezidencí, ale i kanceláře, zdravotnická a fitness zařízení, hotel a prodejní prostory.
Ceny začínají od 800 tisíc dolarů (cca 16,5 milionu korun).
Z bazénu bude možné vidět velkou hvězdu Mercedesu.
Mercedes-Benz Places Miami
Porsche Design Tower Miami je průkopníkem v oblasti rezidenčních projektů automobilových značek a ztělesněním inovačního myšlení Porsche.
Stavba kolosální obytné věže Porsche Design začala v roce 2014 a byla dokončena o tři roky později, díky čemuž se stuttgartská automobilka stala první, která dostala své jméno na mrakodrap.
Budova Porsche Design Tower Miami je vysoká 195 metrů a podobná monolitu. Představuje průkopnický počin tím, že funkčně integruje automobilový zážitek do každodenního života.
Pro majitele luxusních aut jsou jejich čtyřkoloví miláčci prodloužením jejich identity a cenným majetkem. Možnost parkovat je přímo u bytu je povyšuje z pouhého dopravního prostředku na nedílnou součást domova.
Porsche Design se pro výstavbu rezidenčního projektu spojil se společností Dezer Development. Ceny jednotlivých obytných jednotek se pohybovaly od 3,5 do 33 milionů dolarů (72 až 677 milionů korun).
Unikátní automobilový výtah Dezervator v Porsche Design Tower Miami umožňuje majitelům rezidencí zaparkovat své auto přímo ve svém soukromém garážovém boxu, který je jejich součástí.
Pro majitele luxusních aut jsou jejich čtyřkoloví miláčci prodloužením jejich identity a cenným majetkem. Možnost parkovat je přímo u bytu je povyšuje z pouhého dopravního prostředku na nedílnou součást domova.
Budova nabízí širokou škálu luxusního vybavení, včetně bazénů, kin, simulátorů jízdy, lázní a restaurací.
V poslední době se objevily informace ze studie University of Miami, podle nichž se prý tmavě zbarvený válcový monolit Porsche Design Tower kvůli své hmotnosti a podloží trochu propadá. Údajně se však jedná jen o spekulace, žádné důkazy prý neexistují.
Také britská značka Bentley bude mít na Sunny Isles Beach, jedné z nejmalebnějších pláží v Miami, svůj mrakodrap.
Luxusní nemovitost bude disponovat čtyřmi výtahy pro auta a prosklenými „nebeskými garážemi“.
Rezidenci Bentley si budou moci majitelé bytů vybavit nábytkem od společnosti Bentley Home, což je řada nábytku, která je ručně vyráběná v Itálii.
V celé rezidenci jsou odkazy na vozy Bentley. Diamantový motiv se objeví i na skleněných fasádních panelech.
V celkem 62 patrech bude 216 soukromých rezidencí.
Bentley Residences Miami
Bentley Residences Miami
Bentley Residences Miami
Bentley Residences Miami
V rámci celé rezidence jsou odkazy na vozy Bentley.
Pagani Residences je projekt na malém pozemku v exkluzivní oblasti North Bay Village se třemi ostrovy.
Malá italská automobilka Pagani propůjčila své jméno projektu developera Riviera Horizons.
Pagani Residences Miami má celkem 29 podlaží.
Vizualizace lobby a soukromého salonku v Pagani Residences Miami
Na italské exkluzivní modely Pagani se čeká až čtyři roky. Kdo by chtěl tento proces urychlit, dostal možnost. Stačí si koupit jeden ze dvou super penthousů za 30 milionů dolarů v rezidenci, kterou Pagani staví v Miami.
Navíc si půjde postavit do garáže jeden ze dvou kusů Pagani Utopia Roadster „Miami Edition“.
Na každém podlaží jsou pouze čtyři rezidence se dvěma až čtyřmi ložnicemi.
Každá ze 70 rezidencí se bude moci pochlubit rozsáhlými výhledy na Biscayne Bay
Součástí projektu je samozřejmě soukromá marina s kotvišti a 73 metrů dlouhá promenáda podél Biscayne Bay. Spokojeni budou i příznivci jachtingu.
Tvůrci se chlubí tím, že design projektu je zakořeněn ve filozofii, která se odráží v použití stejných materiálů, jež se používají ve výjimečných modelech od automobilky Pagani.
Dokončení je plánováno na rok 2028, přičemž ceny jednotlivých rezidencí se pohybují od 3,7 milionu do 10 milionů dolarů (cca 76 až 205 milionů korun).
