Mercedes vybuduje v Dubaji město ve městě. Obyvatelé se tam obejdou bez aut

Vladimír Löbl
Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé hvězdy, ale i Aston Martin, Bugatti, Bentley, Pagani či Mansory je novým trendem mezi smetánkou.
Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai Mercedes-Benz Places Dubai

24. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
