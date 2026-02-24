|
Mercedes vybuduje v Dubaji město ve městě. Obyvatelé se tam obejdou bez aut
Tuningová šílenost roku je z Česka. Sovětská fosilie pro kavárenské povaleče
Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě...
Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu
Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...
Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší než Harley
S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...
Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé...
Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe
Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...
Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé...
Zkusili jsme dacie s unikátním pohonem. Spojuje LPG, čtyřkolku a hybrid
Decentní úpravy vzhledu a výbavy, nové motorizace, LPG v automatu, a dokonce ve čtyřkolce. Chvíli před další modelovou ofenzivou Dacia modernizuje svou stávající paletu modelů. Čechy plynový pohon...
Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta
Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...
Ekologie vocamcaď pocamcaď. Klimaaktivismus mladé neopustil, ale auto chtějí
Lepili se k asfaltu, blokovali křižovatky. Dnes skládají řidičské zkoušky a těší se na své první auto. Mladí Němci, kteří ještě nedávno udávali tón ekoprotestům, přehodnocují priority. Klimatické...
Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě...
Design koncernu VW ohlídá velký sympaťák. Andy už dostal první úkoly
Obrovský sympaťák, talentovaný tvůrce, nadšený motorista, věrný Volkswagenář Andreas Mindt ke své pozici šéfdesignéra značky Volkswagen přibírá nové úkoly. Ujme se vedení designového směřování celé...
Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...
ANALÝZA: VW v krizi? Když jde o odměny, umí vedení automobilky zázraky
V účetnictví Volkswagenu se náhle objevilo šest miliard eur, všiml si magazín Focus. Německý koncern je v hluboké krizi, snaží se restrukturalizovat, zbavovat zaměstnanců, nově chystá další kolo...
Jak ušetřit na povinném ručení? Nebourejte a srovnávejte
Na máloco si motoristé neustále stěžují tak jako na ceny povinného ručení. Ty neustále rostou a do budoucna tomu nebude jinak. A tak je dobré si připomenout, co může za neustálé zdražování pojistek a...
Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...
Trump vyhrál válku s protivným tlačítkem v autech. Amerika ho právě vypnula
Rádi ho mají snad jen lovci emisí v zákulisí automobilek, kteří jsou šťastni za každý gram CO₂, který mohou odečíst. Všichni ostatní stop-start systém pravděpodobně nesnášejí. Americký...
Brusel chce zachránit autoprůmysl. Dotace jen na elektroauta z evropských dílů
Evropská komise chce podmínit poskytování státních subvencí na elektromobily v Evropské unii tím, že minimálně 70 procent součástek bude pocházet z EU. Informoval o tom list Financial Times s...