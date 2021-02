Nový Mercedes C je zmenšená třída S. Ale dostane jen čtyřválce

Třída C patří k nejoblíbenějším modelům značky Mercedes v uplynulých desetiletích. Dosavadní generace, která přišla na trh v roce 2014, se například prodalo přes 2,5 milionu kusů a celkem prodal Mercedes od roku 1982, kdy se do střední třídy vydal, přes 10,5 milionu těchto vozů. Každý sedmý prodaný Mercedes je model třídy C. I přesto, že se tedy v poslední době vkus zákazníků přesouvá spíš k modelům SUV, je tento typ stále velmi populární.

Nejvíce „Céček“ se ovšem prodá v Číně, kde je tradiční sedan stále ještě symbolem dobrého vkusu a společenského postavení. Dalšími největšími trhy pro třídu C jsou USA, Německo a Velká Británie. To jen ukazuje, jak globálním modelem tento Mercedes střední třídy je (prodává se na více než sto trzích) a jak náročné a často možná i protichůdné požadavky musí splnit.

A byť to tak při pohledu na elegantní karoserii, která pokračuje v současném designovém stylu Mercedesu, nevypadá, je nová generace třídy C se zbrusu novou technikou možná tou nejradikálnější změnou v historii modelu. Právě proto, aby splnila veškeré požadavky moderní doby.

Ano, základní filozofie auta zůstává stejná. Mercedes C se nikdy nehnal za co největší nabídkou místa a vždy se soustředil na jízdní komfort a rozmazlování posádky (většinou spíš řidiče a maximálně spolujezdce – třída C nebývá typickým rodinným vozem) než na precizní řezání zatáček (a to vlastně platí i pro verze AMG). Ale definice toho, jak takový komfort má v dnešní době vypadat, se s novou generací „Céčka“ mění.

Digitální svět

Vyladěný podvozek, který pokud možno vyžehlí veškeré nepříjemnosti vozovky, by měl být samozřejmostí, stejně jako dobré jízdní vlastnosti a ovladatelnost auta. Ale onen jízdní komfort má teď jiné úrovně. Kromě nového důrazu na kvalitu zpracování interiéru je tak součástí nové komfortní vlny třeba systém MBUX druhé generace, který třída C v podstatě přebírá z nedávno představené nové generace nejluxusnějšího Mercedesu třídy S. Auto tak má nejen digitální přístrojový štít pod volantem, ale vlevo od něj místo středové konzoly obří tablet, skrze který se ovládají funkce vozu.

A že jich je. Posádku může hýčkat pokročilá sada jízdních asistentů, třeba včetně systému udržování v jízdních pruzích, který funguje do rychlosti 210 km/h, nebo špičkových světlometů Digital Light, které osvěcují cestu před vozem za pomoci 2,6 milionu pixelů (a mohou tedy světlem na silnici doslova kreslit). Kromě toho ale prostředí MBUX dovede pasažérům třeba objednat i jídlo. Zatím jen v Číně, nicméně to ukazuje šíři záběru, kterou má moderní „tradiční“ model zvládnout. Rozmazlovat posádku jen pohodlnými sedadly, podvozkem a vyladěným odhlučněním v kombinaci s dobrým rádiem už prostě nestačí.

Mercedes předpokládá, že uživatel si bude s autem povídat, tedy že většinu pokročilých funkcí bude ovládat hlasem. Zároveň je ale prostředí MBUX navrženo tak, aby vše řidič snadno našel a nemusel se na dotykovém displeji proklikávat spoustou obrazovek. I proto je displej mezi sedadly tak obří a zároveň je mírně natočen směrem k řidiči, aby na něj lépe viděl. Z hlediska odvádění pozornosti ale bude přeci jen nutné si trochu zvykat – displej je níž než u dosavadních modelů, kde „trůnil“ na vrcholu palubní desky. Ještě že tu jsou všichni ti elektroničtí andělé strážní.

Mimochodem, i co se bezpečnostních systémů týče, má třída C zajímavé novinky: třeba airbag mezi sedadly řidiče a spolujezdce. Ten má v případě nehody zabránit tomu, aby se takříkajíc řidič a spolujezdec pomlátili vzájemně o sebe.

Pouze čtyři válce

Co se pohodlí z hlediska jízdního projevu týče, vsází nový Mercedes C jednoznačně na elektrifikaci. V dané třídě už tak šlo o jeden z mála modelů, který byl doposud k mání se šestiválcem (ostré typy nepočítáme, tam to doposud byla v podstatě nutnost), ale to se s generací W206 mění. Auto dostane výhradně čtyřválcové pohonné jednotky z nové řady FAME, které budou spojeny s různou úrovní hybridizace. A zdá se, že toto bude platit i pro modely AMG – i když je Mercedes momentálně nepředstavil, je prakticky jisté, že i u nich najdeme čtyřválce.

Puristé zapláčou, ti, kterým jde především o onen jízdní komfort, nad tím mávnou rukou a budou si užívat elektrické asistence spalovacích motorům. Aby bylo jasno: všechny Mercedesy C W206 jsou hybridní. Základem je 48V hybridizace, která přináší možnosti vypínání motoru za jízdy při plachtění a agregátům v případě potřeby dodá extra 15 kW síly. Benzinové motory mají objem 1,5 litru (C180, C200) nebo 2 litry (C300) a výkon v rozmezí 125–190 kW, nafťáky jsou dvoulitrové se 147 nebo 195 kW. Minulostí je manuální převodovka, standardem pro všechna provedení je devítistupňový automat.

Kromě těchto agregátů pak budou v nabídce i benzínové a naftové plug-in hybridy, o kterých ale Mercedes prozradil zatím jen méně detailů. Ty, které ale známé jsou, jsou opravdu pozoruhodné a ukazují, jak se Mercedes hodlá vypořádat s rostoucími emisními požadavky i u tak tradičního modelu, jakým je třída C. Plug-in hybrid totiž slibuje dojezd až 100 kilometrů na jedno nabití a maximální rychlost jízdy v elektrickém režimu 140 km/h. Na první pohled hezky zaokrouhlené hodnoty, které ale jistě nevznikly náhodou. Zatím to není potvrzeno, ale teoreticky by totiž mohly umožnit u takto osazeného Mercedesu C v cyklu WLTP vykazovat nulové emise CO 2 .

Aby na něco takového nový Mercedes C dosáhl, dostal pořádně velký akumulátor. Skládá se z 96 článků a má kapacitu 25,4 kWh. Pro porovnání, malá Škoda Citigo-e iV má akumulátor s kapacitou 36,8 kWh. Dobíjet ho lze i z rychlonabíječky výkonem až 55 kW, takže nabito může být za 30 minut.

Taková nálož baterií ovšem znamená dva ústupky. Zaprvé vysokou hmotnost, takže plug-in hybridní „Céčka“ budou mít na zadní nápravě standardně vzduchové odpružení s automatickým vyrovnáváním světlé výšky. A zadruhé méně místa. Mercedes sice tvrdí, že baterie prostor v autě neomezují, ale nakonec přiznává, že plug-in hybridní sedan nabídne 360 litrů pro zavazadla.

Místa víc, ale ne přehršel

I přesto, že se nová generace třídy C oproti předchůdci zvětšila (kombi i sedan jsou teď shodně 4 751 mm dlouhé), opět nemůžeme v nové třídě C očekávat žádného prostorového rekordmana. Mercedes mimochodem odolal i možnosti proměnit vůz na koncepci s pohonem předních kol a základní provedení mají nadále poháněnou zadní nápravu, což samozřejmě také vnitřní prostor ovlivňuje (pohon 4matic je tu samozřejmě k dispozici také).

Mercedes hlásí nárůst místa uvnitř prakticky ve všech směrech. I přes nižší karoserii je tu vpředu nad hlavou v podstatě stejně místa jako u předchůdce, vzadu se mohou cestující těšit na nárůst místa nad hlavou až o 13 mm. Celkově ze zvětšení těží víc cestující vzadu: vpředu se v podstatě promítá jen větší šířka vozu (narostla o 10 mm, ale cestující získávají až 26 mm navíc), vzadu se ale projeví delší rozvor (2 865 mm, nárůst o 25 mm) i délka auta a cestující tu mají 21 mm navíc pro kolena.

Že není Mercedes C žádný stěhovák, pak dokazuje zavazadlový prostor. Sedan nabídne v běžné verzi 455 litrů (stejně jako u dosavadní generace), kombi se chlubí 490 litry, což je oproti předchůdci nárůst o 30 litrů. Jak moc prostoru ubírají baterie, pak ukazuje srovnání zveřejněných hodnot u kombíku. Zatímco běžná verze nabídne po sklopení zadních sedadel až 1 480 litrů místa, plug-in hybrid pojme 1 375 litrů nákladu.

Moderní a agilní

Nový Mercedes C tedy ctí některé své tradiční hodnoty, jiné ale posouvá na novou úroveň. A je velmi pravděpodobné, že s tímto posunem může Mercedes slavit úspěch. Jakkoli mohou nadšení řidiči oplakávat pouze čtyřválcovou skladbu motorů a nálož elektrifikace, „Céčko“ vlastně nikdy nebylo tak extra řidičským autem jako třeba BMW 3. Ano, zejména v končící generaci W205 Mercedes po dlouhé době dal na jízdní vlastnosti větší důraz, ale i tak neměla kdesi uvnitř ovladatelnost auta navrch nad komfortem.

Většině zájemců o Mercedes C tedy nová skladba motorů vadit nebude. Namísto ševelícího šestiválce, který si však stejně kupovalo jen poměrně málo zákazníků, teď budou symbolem pohodlného pohonného ústrojí plug-in hybridy, se kterými podle představ Mercedesu zvládnou řidiči většinu běžných cest čistě na elektřinu. Hezky v tichu, bez emisí. Technická novinka v podobě natáčení zadní nápravy, kterým může být nová třída C vybavena, tak přijde vhod především při manévrování ve městě než při řezání zatáček.