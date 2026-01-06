Mercedes-Benz má ve své stáji dvě ikony, které definují jeho svět mimo asfalt. Tou první je třída G – drsňák, který to z kasáren dotáhl až před červené koberce v Hollywoodu. Druhou je nezdolný dříč Unimog, automobilová obdoba švýcarského armádního nože. Nejčastěji slouží jako nosiče nástaveb, osazují se sněhovými pluhy a frézami, vyrábějí se speciální vojenské verze a existují i varianty s hybridním podvozkem, který má vedle klasických pneumatik i kola pro koleje. Takto upravená auta slouží při údržbě železničních a tramvajových tratí. Unimogy se často používají i jako hasičské vozy.
Jednou za čas se Unimog utrhne ze řetězu a na silnice vyjede verze, kterou byste v konfigurátoru jen stěží hledali.
Poprvé se tomu stalo v březnu 1994. Svět byl plný optimismu a Mercedes zkoušel, co trh snese. V Kolíně nad Rýnem tehdy na Mezinárodní výstavě terénních vozů ukázal světu něco, co vypadalo jako omyl v konfigurátoru. Konstruktéři vzali Unimog řady 408, vyšperkovali ho chromem, do kabiny nastrkali výbavu z tehdejší třídy S včetně klimatizace, handsfree telefonu a elektrických sedadel, a na podlahu dali koberce. Vznikly dokonce dvě verze v černé nebo metalické červené barvě. Kultovní status Funmogu dnes dalece převyšuje jeho tehdejší prodejní úspěch.
Netradiční auto pro pár na cestu do opery? Propagační fotografie právě toto zobrazovaly. Do kabiny se ovšem lezlo ve výšce 1,3 metru nad silnicí. To by však dáma v koktejlových šatech sotva zvládla, aniž by se nestala hitem bulváru. Přesto se jich tucet prodal, hlavně do Japonska, kde v něm zbohatlíci provokativně parkovali před nočními kluby.
Funmog tehdy stál horentních 140 tisíc marek. V testech motoristických novinářů ale propadl na celé čáře. Na dálnici byl se svými 136 koňmi pomalý. Z nuly na maximálku 80 km/h mu to trvalo nekonečných 25 sekund, v kabině byl nesnesitelný hluk na úrovni 82 decibelů a v zatáčkách řidič bojoval o holý život.
Funmogem se nejspíš inspiroval i Arnold Schwarzenegger, který si v roce 2012 nechal postavit speciální vyšperkovaný unimog, ale po dvou letech ho zase prodal.
Koncept U 4023 – když je géčko autem pro chudé
Koncem roku 2025 se situace zopakovala. K 80. výročí této inženýrské legendy spojil Mercedes-Benz Special Trucks síly se specialisty z Hellgeth Engineering. Vytvořili koncept Unimog U 4023. Zapomeňte na spartánskou kabinu pro chlapy v oranžových vestách. Toto je rolls-royce mezi silničními stroji, který dává zbytnělému egu monstrózního Mercedesu G500 4×4² co proto.
Mercedes slaví šíleným konceptem: dělník Unimog se dožil šedesátky
Pod kapotou místo obvyklého čtyřválce unimogů duní šestiválcový kolos OM 936 o objemu 7,7 litru a výkonu 300 koní. Výkon se na vůz přenáší prostřednictvím osmistupňové převodovky s redukční převodovkou, která zajišťuje snadno dostupný točivý moment již od velmi nízkých otáček motoru. Točivý moment? Ten se odhaduje na 1 200 Nm. Obří „sloní uši“ nahradil systém MirrorCam. Kamery a monitory uvnitř kabiny ve vysokém rozlišení ukážou vyděšené výrazy řidičů městských SUV, když se setkají tváří v tvář s touto nestvůrou.
Jogín na vysokých podpatcích
Pod vším tím luxusem v módní matně šedé barvě se skrývá špičková technika. Nechybí portálové nápravy – tedy „chůdy“, díky kterým má auto pod břichem půl metru volného prostoru. Ale je tu ještě jedna věc: zkrutný rám. Unimog nemá podvozek tuhý jako traverzu. Naopak. Rám se dokáže kroužit jako tělo profesionálního jogína, aby udržel všechna čtyři kola na zemi, i když zrovna přejíždíte balvan velikosti menšího hatchbacku.
Pražské nomádské premiéry: Škoda Obytnaq a Unimog se záchodem na naftový pohon
A když přijde na lámání chleba v písku? Systém TireControl Plus dovolí z kabiny „upustit páru“. Pneumatiky se rozplácnou, styčná plocha se zvětší a vy proplujete dunami s prstem v nose, zatímco vám ambientní LED osvětlení obarví palubní desku.
Šejkové do fronty!
U Mercedesu vytvořili něco, co je na papíře naprosto absurdní, ale v praxi naprosto brilantní. Potřebuje někdo takovéto auto? Ne, určitě ne, ale automobilový svět by byl k uzoufání nudný, kdyby inženýři občas neupustili páru a neoblékli takovémuto pracantovi montérky od Armaniho.
Mercedesy obsadily náměstí v Kolíně. Vedle číňana zaparkoval jezevčík
Toto je vůz pro muže, který už vlastní alespoň tři géčka, ale považuje je za příliš obyčejná. Je to stroj pro někoho, kdo chce jít na večeři do pětihvězdičkového hotelu, ale chce to vzít zkratkou – přes kopec, bažinu a rozvodněnou řeku. Oficiálně se jedná jen o koncept, ale proslýchá se, že „v případě zájmu“ u Mercedesu nějaké to auto postaví. Šejkové se nejspíš už staví do fronty. Cena? Mercedes moudře mlčí. Vězte ale, že to nebude levné. Vždyť i pracovní model U 4023 stojí 225 000 eur (5,5 milionu korun). Nebylo by divu, kdyby si u Mercedesu za takovouto ztřeštěnost řekli alespoň dvojnásobek.
Ostatně v prosinci 2005 na autosalonu v Dubaji tuningová firma Brabus představila model Brabus Unimog U 500 Black Edition na základě řady 405. Původně se hovořilo o velmi omezené sérii a často se uvádí pouze 5 vyrobených kusů.