Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

Vladimír Löbl
Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje sníh, si oblékl smoking a vyrazil do lepší společnosti. Mercedes vytvořil jakýsi rolls-royce mezi pracovními stroji. A nebylo to poprvé!

Mercedes-Benz má ve své stáji dvě ikony, které definují jeho svět mimo asfalt. Tou první je třída G – drsňák, který to z kasáren dotáhl až před červené koberce v Hollywoodu. Druhou je nezdolný dříč Unimog, automobilová obdoba švýcarského armádního nože. Nejčastěji slouží jako nosiče nástaveb, osazují se sněhovými pluhy a frézami, vyrábějí se speciální vojenské verze a existují i varianty s hybridním podvozkem, který má vedle klasických pneumatik i kola pro koleje. Takto upravená auta slouží při údržbě železničních a tramvajových tratí. Unimogy se často používají i jako hasičské vozy.

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se společností Hellgeth Engineering a společně vytvořil něco, co je na papíře naprosto absurdní, ale v praxi naprosto brilantní: Unimog U 4023, který se stal luxusním SUV.
V březnu 1994 ukázal Mercedes světu něco, co vypadalo jako omyl v konfigurátoru. Konstruktéři vzali Unimog řady 408, vyšperkovali ho chromem, do kabiny nastrkali výbavu z tehdejší třídy S včetně klimatizace, handsfree telefonu a elektrických sedadel, a na podlahu dali koberce.
Pod kapotou má nový koncept na bázi Unimogu U 4023 místo obvyklého čtyřválce unimogů šestiválcový kolos OM 936 o objemu 7,7 litru a výkonu 300 koní.
Vytvořili koncept Unimog U 4023. Zapomeňte na spartánskou kabinu pro chlapy v oranžových vestách. Tohle je rolls-royce mezi silničními stroji, který dává monstróznímu Mercedesu G500 4x4² pocit, že je jen hračkou z hračkářství.
Uvnitř čtyřmístné kabiny zdůrazňují prémiový charakter vozidla prémiové kožené čalounění, ergonomická sedadla s barevným prošíváním a LED osvětlení.
37 fotografií

Jednou za čas se Unimog utrhne ze řetězu a na silnice vyjede verze, kterou byste v konfigurátoru jen stěží hledali.

Poprvé se tomu stalo v březnu 1994. Svět byl plný optimismu a Mercedes zkoušel, co trh snese. V Kolíně nad Rýnem tehdy na Mezinárodní výstavě terénních vozů ukázal světu něco, co vypadalo jako omyl v konfigurátoru. Konstruktéři vzali Unimog řady 408, vyšperkovali ho chromem, do kabiny nastrkali výbavu z tehdejší třídy S včetně klimatizace, handsfree telefonu a elektrických sedadel, a na podlahu dali koberce. Vznikly dokonce dvě verze v černé nebo metalické červené barvě. Kultovní status Funmogu dnes dalece převyšuje jeho tehdejší prodejní úspěch.

Netradiční auto pro pár na cestu do opery? Propagační fotografie právě toto zobrazovaly. Do kabiny se ovšem lezlo ve výšce 1,3 metru nad silnicí. To by však dáma v koktejlových šatech sotva zvládla, aniž by se nestala hitem bulváru. Přesto se jich tucet prodal, hlavně do Japonska, kde v něm zbohatlíci provokativně parkovali před nočními kluby.

Funmog tehdy stál horentních 140 tisíc marek. V testech motoristických novinářů ale propadl na celé čáře. Na dálnici byl se svými 136 koňmi pomalý. Z nuly na maximálku 80 km/h mu to trvalo nekonečných 25 sekund, v kabině byl nesnesitelný hluk na úrovni 82 decibelů a v zatáčkách řidič bojoval o holý život.

Funmogem se nejspíš inspiroval i Arnold Schwarzenegger, který si v roce 2012 nechal postavit speciální vyšperkovaný unimog, ale po dvou letech ho zase prodal.

Koncept U 4023 – když je géčko autem pro chudé

Koncem roku 2025 se situace zopakovala. K 80. výročí této inženýrské legendy spojil Mercedes-Benz Special Trucks síly se specialisty z Hellgeth Engineering. Vytvořili koncept Unimog U 4023. Zapomeňte na spartánskou kabinu pro chlapy v oranžových vestách. Toto je rolls-royce mezi silničními stroji, který dává zbytnělému egu monstrózního Mercedesu G500 4×4² co proto.

Mercedes slaví šíleným konceptem: dělník Unimog se dožil šedesátky

Pod kapotou místo obvyklého čtyřválce unimogů duní šestiválcový kolos OM 936 o objemu 7,7 litru a výkonu 300 koní. Výkon se na vůz přenáší prostřednictvím osmistupňové převodovky s redukční převodovkou, která zajišťuje snadno dostupný točivý moment již od velmi nízkých otáček motoru. Točivý moment? Ten se odhaduje na 1 200 Nm. Obří „sloní uši“ nahradil systém MirrorCam. Kamery a monitory uvnitř kabiny ve vysokém rozlišení ukážou vyděšené výrazy řidičů městských SUV, když se setkají tváří v tvář s touto nestvůrou.

Jogín na vysokých podpatcích

Pod vším tím luxusem v módní matně šedé barvě se skrývá špičková technika. Nechybí portálové nápravy – tedy „chůdy“, díky kterým má auto pod břichem půl metru volného prostoru. Ale je tu ještě jedna věc: zkrutný rám. Unimog nemá podvozek tuhý jako traverzu. Naopak. Rám se dokáže kroužit jako tělo profesionálního jogína, aby udržel všechna čtyři kola na zemi, i když zrovna přejíždíte balvan velikosti menšího hatchbacku.

Pražské nomádské premiéry: Škoda Obytnaq a Unimog se záchodem na naftový pohon

A když přijde na lámání chleba v písku? Systém TireControl Plus dovolí z kabiny „upustit páru“. Pneumatiky se rozplácnou, styčná plocha se zvětší a vy proplujete dunami s prstem v nose, zatímco vám ambientní LED osvětlení obarví palubní desku.

Šejkové do fronty!

U Mercedesu vytvořili něco, co je na papíře naprosto absurdní, ale v praxi naprosto brilantní. Potřebuje někdo takovéto auto? Ne, určitě ne, ale automobilový svět by byl k uzoufání nudný, kdyby inženýři občas neupustili páru a neoblékli takovémuto pracantovi montérky od Armaniho.

Mercedesy obsadily náměstí v Kolíně. Vedle číňana zaparkoval jezevčík

Toto je vůz pro muže, který už vlastní alespoň tři géčka, ale považuje je za příliš obyčejná. Je to stroj pro někoho, kdo chce jít na večeři do pětihvězdičkového hotelu, ale chce to vzít zkratkou – přes kopec, bažinu a rozvodněnou řeku. Oficiálně se jedná jen o koncept, ale proslýchá se, že „v případě zájmu“ u Mercedesu nějaké to auto postaví. Šejkové se nejspíš už staví do fronty. Cena? Mercedes moudře mlčí. Vězte ale, že to nebude levné. Vždyť i pracovní model U 4023 stojí 225 000 eur (5,5 milionu korun). Nebylo by divu, kdyby si u Mercedesu za takovouto ztřeštěnost řekli alespoň dvojnásobek.

Ostatně v prosinci 2005 na autosalonu v Dubaji tuningová firma Brabus představila model Brabus Unimog U 500 Black Edition na základě řady 405. Původně se hovořilo o velmi omezené sérii a často se uvádí pouze 5 vyrobených kusů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

Škoda Fabia 130

Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...

Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

6. ledna 2026

Jediná nezávislá anketa o autech: kdo je vítěz a kdo loser roku?

Ceny roku 2025 podcastu V autě

Automobilový rok 2025 byl plný paradoxů. Značky, které ještě nedávno určovaly tempo, ztrácejí dech, jiné se vezou na vlně opatrnosti a pragmatismu. V podcastu V autě proto jeho autoři sestavili...

6. ledna 2026

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

5. ledna 2026,  aktualizováno  13:01

Hybrid s manuálem Honda CR-Z je unikát každým coulem. Bazarovky se nebojte

Premium
Honda CR-Z

Japonské automobilky jsou známé svým neortodoxním přístupem k řešení různých technických požadavků. Někdy se z toho stane hit, jindy šlápnou vedle. Například Toyota a její hybridní Prius vlastně...

5. ledna 2026

Změny pro řidiče 2026: méně papírování a zbytečných návštěv úřadů

Autoškola pro řidiče motocyklů, aut, autobusů, náklaďáků a zemědělských strojů

Od nového roku mohou prvořidiči usednout za volant hned po úspěšném složení zkoušky. To je jedna z mnoha změn pro řidiče v roce 2026, které připravilo ministerstvo dopravy. Většina přináší méně...

5. ledna 2026

Sny kluků z venkova rozzářily japonské silnice. Z rebelů jsou umělci tuningu

Tu pozitivní bilanci si majitelé nazdobených náklaďáků dokázali udržet....

Světla, vlaječky, chrom. A klukovské sny o nekonečné silnici. Na japonském venkově kdysi vyrůstala generace, pro kterou byly náklaďáky symbolem svobody. Jejich snům pak dala konkrétnější obrysy...

4. ledna 2026

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

3. ledna 2026

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou elektromobilku tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.

3. ledna 2026

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslouchejte, jak řve

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Martin Prokop odstartuje v sobotu třetího ledna do své další dakarské rally. Český závodník, kterému čte itinerář navigátor Viktor Chytka, patří mezi absolutní špičku v kategorii automobilů. Letos...

2. ledna 2026

Autovidea, která vás baví: svezení unikáty a návštěva v mučírně škodovek

Škoda 200 RS

V autorubrice iDNES.cz jsme za uplynulý rok vydali přes tisíc článků, ve většině z nich bylo video; a často nejen jedno. Podívejte se na výběr těch, která vás zaujala.

2. ledna 2026

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

2. ledna 2026

Bouralo pivo s kořalkou, ne já! Boj s alkoholem za volantem začal před 65 lety

Gin The Archaeologist

Už několik desítek let jsou řidiči vychovávaní v tom, že alkohol za volant nepatří. Jako první tlačila na jeho zákaz pro řidiče tehdy známá lékařka. Od prvního ledna 1961 se „pod vlivem“ řídit nesmí....

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.