Tento kultovní hranáč se u nás právě stal hrdinou titulků médií. Při cestě Prahou do své kanceláře na ministerstvu životního prostředí se totiž vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek – milovník rychlých kol a britských klasik – střetl se svým masivním „géčkem“ na křižovatce u I. P. Pavlova se spěchajícím nemocničním vozem. Výsledek? Zatímco menší auto převážející krevní konzervy skončilo po nárazu na střeše, těžkotonážní off-road vyvázl bez větších šrámů. Fyzikální zákony a robustnost třídy G se zkrátka nezapřou. Co je vlastně automobilový dinosaurus zač?
Německý svalovec s rakouským pasem
Když se řekne třída G, znalcům off-roadů se okamžitě rozbuší srdce. Příběh tohoto stroje odstartoval v roce 1979 po několikaletém vývoji ve spolupráci s rakouskou firmou Steyr-Daimler-Puch. Jeho osud je nápadně podobný dalším dvěma souputníkům: Jeepu Wrangler a Land Roveru Defender.
Stejně jako oni bylo i „géčko“ původně navrženo pro drsnou službu v armádě. Nakonec se z něj stala naprostá legenda, po které dnes touží jak dobrodruzi v maskáčích, tak zámožní estéti, které by jinak od drahého steaku zvedlo leda nové ferrari nebo instagramová miss.
Vývoj probíhal od roku 1972 ve spolupráci Mercedesu s firmou Steyr-Daimler-Puch ve Štýrském Hradci.
Rozhodnutí o startu výroby výrazně podpořila dvacetitisícová objednávka íránské armády, která však byla po pádu režimu šáha Rézy Páhlavího, zrušena. Vývoj byl ovšem už v tak pokročilém stádiu, že se Daimler-Benz rozhodl jej dokončit. Počítal totiž i s tím, že padne do oka německé armádě.
Už od začátku se kromě armádního využití počítalo, že G bude autem pro volný čas. Písmeno G v názvu znamená Geländewagen (terénní vůz).
První sériové vozy vyjely v roce 1979. K mání byly čtyři motory s výkony od 53 do 115 kW, dva rozvory karoserie a pět karosářských verzí včetně kabrioletu. Od roku 1993 se používá oficiální označení třída G.
Mercedes-Benz vyrábí třídu G od samého začátku v unikátní továrně ve Štýrském Hradci, kde stále převládá poctivá ruční práce. Trvalou popularitu této uctívané modelové řady nedávno (v srpnu 2025) podtrhl jubilejní, 600 000. vyrobený exemplář. Stal se jím elektrický model G 580 s technologií EQ v barvě Obsidian Black.
Na jedné výrobní lince v Grazu vznikají jak luxusní verze pro milionáře, tak ryze pracovní a armádní speciály, které u nás potkáte v barvách hasičů, záchranářů nebo energetiků.
Ač původně vznikal jako pracovní nástroj, dnes je důležitým prvkem program MANUFAKTUR. Stupeň individualizace je zde extrémní. Více než 90 % zákazníků si své auto upravuje na míru, přičemž průměrně volí tři exkluzivní prvky z tohoto zakázkového programu.
Žádné zženštilé SUV, ale chlapácký originál
„Géčko“ prošlo za svou dlouhou kariéru minimem vizuálních změn. I generace představená v roce 2018 si úzkostlivě zachovala svou ikonickou hranatou siluetu, svislé čelní sklo a vystouplé blikače na kapotě, kterými byste snad mohli navádět vrtulníky na přistání. Na první pohled vypadá druhá generace stejně, ale je úplně jiná. Větší, lehčí a hlavně interiér se posunul do 21. století, směrem k luxusu, jak se na Mercedes patří. Výrazně vylepšeny byly i jízdní vlastnosti.
Jistě, je v tom spousta marketingu. Ostré linky, vnější panty dveří a typický kovový zvuk při zavírání (kdy s dveřmi musíte zatraceně prásknout, aby se kvůli dokonalému utěsnění proti vodě vůbec zavřely) jsou jasným vzkazem do světa: Tohle není žádné navoněné rodinné SUV. Tohle je off-road.
|
Karlos Terminátor Vémola chová nejen lvy, ale i automobilové bestie
Luxus pro horních deset tisíc
I přes své armádní kořeny se třída G už dávno proměnila v hračku pro nejbohatší. Bestsellerem řady je sportovní, hřmotná varianta od divize AMG. Tu mají v Česku rádi Vémolovi.
Když se usadíte do interiéru, kde vás obklopí bílá kůže, hi-fi aparatura a technologický arzenál srovnatelný s luxusní limuzínou třídy S, možná zapochybujete. Patří tento nagelovaný krasavec do bahna?
Ačkoliv dnes třída G mnohem častěji leští obrubníky na pařížských bulvárech nebo pražské magistrále, na svůj původ nezapomněla. V terénu stále představuje absolutní špičku, což se o drtivé většině moderních aut už říct nedá.
Má rovnou tři uzávěrky diferenciálů. Vůz disponuje stoprocentní uzávěrkou předního, zadního i mezinápravového diferenciálu doplněnou o redukční převodovku.
Pod nápravami naměříte neskutečných 27 cm, přičemž i uprostřed auta pod žebřinovým rámem zůstává poctivých 24 cm.
|
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Pro automobilové nadšence zůstává Mercedes-Benz třídy G fascinujícím úkazem. Není to auto pro každého a většina majitelů jeho brutální terénní potenciál nikdy nevyužije. Už jen to vědomí, že pod sebou máte mechaniku, která zvládne projet téměř cokoliv, ale za ten pocit (a nemalé peníze) rozhodně stojí. Základní cena osobních provedení startuje na 3,5 milionech korun, AMGčka začínají na 5,3 milionu korun.
V aktuálním českém ceníku figurují tři provedení: naftový řadový šestiválec, AMG má benzinový vidlicový osmiválec, bizarností je elektrická verze.
|
Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi
Nejnovější generace třílitrového turbodieselu nabízí mamutí točivý moment, mildhybridizovaný motor má 270 kW (367 koní) + 15 kW (20 koní) a točivý moment: 750 Nm. Zrychlení (0–100 km/h zvládá za 5,8 sekundy a uhání až 210 km/h
Absolutní vrchol pro milovníky brutálního zvuku a nekompromisního výkonu. Dvakrát přeplňovaná čtyřlitrová V8 zůstává klenotem nabídky, který z těžkého off-roadu Mercedes-AMG G 63 dělá na silnici bizarnost s výkony supersportu. Nabídne 430 kW (585 koní) + 15 kW (20 koní) hybridní asistence a 850 Nm. To znamená zrychlení 0–100 km/h za 4,4 s a maximální rychlost 220 km/h (s paketem AMG Driver’s až 240 km/h)
Historicky první plně elektrické „géčko“ jménem G 580 s technologií EQ s sebou přináší revoluční technologii pohonu. Namísto klasických uzávěrek diferenciálů používá čtyři nezávisle ovládané elektromotory (u každého kola jeden). Díky tomu dokáže provádět neskutečné kousky, jako je např. otočení na místě kolem své osy (tzv. G-Turn). Obří baterie o využitelné kapacitě 117 kWh je integrována do tuhého žebřinového rámu a chráněna extrémně pevným plátem z uhlíkových kompozitů, aby nedošlo k jejímu poškození v těžkém terénu. Max. výkon je 432 kW (587 koní) a točivý moment astronomických 1 164 Nm. Zrychlení 0–100 km/h zvládne za 4,7 sekundy. Udávaný dojezd je až 479 km.