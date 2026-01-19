Čtvrtá generace „Áčka“ označená jako W177 přišla v roce 2018 a na podzim 2022 prodělala velký facelift, který přinesl hybridní pohony, modernizaci interiéru a celkové zjednodušení nabídky. Typickým znakem tohoto Mercedesu je palubní systém MBUX, který vyžaduje hodně cviku, ale když se s ním naučíte pracovat, funguje konektivita dobře.
Jen vás občas auto bude komandovat. Naštěstí se dají všechny ty moderní otrapové vypnout, i když ne trvale. Musíte je odpojit před každou jízdou, což je protivné, když máte celý den krátké pojezdy a několikrát musíte z auta ven. To si pak člověk říká, jestli si raději neměl koupit staré auto, ve kterém tyto pitomosti nejsou vůbec.
Mercedes je sice k majitelům aut s kompletní servisní historií kulantní, ale zdarma po záruce nic nedostanete a u ojetin s prošvihnutým značkovým servisem už vůbec ne. Takže naše rada: dvoulitr M260 nechte být.