Nejlepší Mercedes A je ten s motorem z Dacie. V bazaru buďte ostražití

Fotogalerie 25

Mercedes-Benz A 200 | foto: Mercedes

Autor:
  13:00
Kompaktní hatchback prémiové značky prošel od roku 1998 zajímavou evolucí. V roce 2012 s třetí generací opustil koncepci městského MPV a stal se z něj klasický zástupce segmentu C, který sází hlavně na styl a prestižní značku. Má pohon předních kol a hlavními konkurenty jsou Audi A3, VW Golf a BMW řady 1, teď už také předokolkové.

Čtvrtá generace „Áčka“ označená jako W177 přišla v roce 2018 a na podzim 2022 prodělala velký facelift, který přinesl hybridní pohony, modernizaci interiéru a celkové zjednodušení nabídky. Typickým znakem tohoto Mercedesu je palubní systém MBUX, který vyžaduje hodně cviku, ale když se s ním naučíte pracovat, funguje konektivita dobře.

Jen vás občas auto bude komandovat. Naštěstí se dají všechny ty moderní otrapové vypnout, i když ne trvale. Musíte je odpojit před každou jízdou, což je protivné, když máte celý den krátké pojezdy a několikrát musíte z auta ven. To si pak člověk říká, jestli si raději neměl koupit staré auto, ve kterém tyto pitomosti nejsou vůbec.

Mercedes je sice k majitelům aut s kompletní servisní historií kulantní, ale zdarma po záruce nic nedostanete a u ojetin s prošvihnutým značkovým servisem už vůbec ne. Takže naše rada: dvoulitr M260 nechte být.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku Martina Macíka

Nejlepší Mercedes A je ten s motorem z Dacie. V bazaru buďte ostražití

Mercedes-Benz A 200

Kompaktní hatchback prémiové značky prošel od roku 1998 zajímavou evolucí. V roce 2012 s třetí generací opustil koncepci městského MPV a stal se z něj klasický zástupce segmentu C, který sází hlavně...

19. ledna 2026

