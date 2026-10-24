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Konec velkého flámu. Mercedesy dorazily do cíle své cesty okolo světa

Vladimír Löbl
Šedesát pět tisíc kilometrů. Tolik měly „v kolech“ Mercedesy třídy S, které 17. října dorazily do cíle své epické výpravy kolem světa ve Stuttgartu, odkud 29. ledna letošního roku odstartovaly. Během dobrodružství šlo i o život.

Tři sedany, Bertha, Carl a Gottlieb, pojmenované po průkopnících individuální mobility Carlu a Bertě Benzových a Gottliebu Daimlerovi, na svých karoseriích poznaly pouštní písek, bláto i monzunové deště.

Během téměř devíti měsíců ujely více než 65 000 kilometrů – průměrně kolem 450 kilometrů denně. Vozy procestovaly 55 zemí šesti kontinentů, zaznamenaly 67 překročení hranic a 28 změn časových pásem. Při velkém finále před muzeem ve Stuttgartu vypukla velkolepá finálová show, kde vedle znavených hrdinů zazářilo i dravé, zbrusu nové SUV od AMG.

Vše důležité se dočtete v naší komentované supergalerii:

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedesy slaví 140 let auta cestou okolo světa.
Mercedesy slaví 140 let auta cestou okolo světa.
123 fotografií

Mercedesy se při své jízdě okolo světa stavily v Praze. Zažily i napadení
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