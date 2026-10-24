Tři sedany, Bertha, Carl a Gottlieb, pojmenované po průkopnících individuální mobility Carlu a Bertě Benzových a Gottliebu Daimlerovi, na svých karoseriích poznaly pouštní písek, bláto i monzunové deště.
Během téměř devíti měsíců ujely více než 65 000 kilometrů – průměrně kolem 450 kilometrů denně. Vozy procestovaly 55 zemí šesti kontinentů, zaznamenaly 67 překročení hranic a 28 změn časových pásem. Při velkém finále před muzeem ve Stuttgartu vypukla velkolepá finálová show, kde vedle znavených hrdinů zazářilo i dravé, zbrusu nové SUV od AMG.
Vše důležité se dočtete v naší komentované supergalerii:
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Mercedesy se při své jízdě okolo světa stavily v Praze. Zažily i napadení