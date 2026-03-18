Expediční speciál má ve znaku krávu a na zádi krabici na smradlavé boty

Tomáš Málek
Jsou auta, která mají nevšední osudy. To je i příběh dodávky Mercedes-Benz Sprinter 4×4, která na začátku své kariéry sloužila jako pracovní auto pro techniky větrných elektráren a nic nenasvědčovalo, že by překročila stín užitkového vozu.

„Měli jsme obytný přívěs, ale děti odrůstaly a nás nebavilo jej pořád balit. Pro dodávku jsme se rozhodli i z bezpečnostních důvodů. Mezi obytnými auty je z hlediska bezpečnosti při nehodě nejlepší varianta,“ vzpomínají majitelé upraveného sprintera.

Začali tedy hledat starší vhodnou dodávku. Do nového vozu nechtěli investovat, protože si nebyli jistí, zda rodina „stěhování“ do obytné vestavby přijme. Rok sledovali inzerát, ve kterém prodávající nabízel dodávku stuttgartské firmy s úpravou od specialisty na pohon všech čtyř kol Oberaigner.

První majitel v Německu koupil vůz jako služební pro techniky, kteří dělali servis na větrných elektrárnách. Pak jej nechal poněkud amatérsky upravit na převoz motokrosových motorek a to včetně jednoduché obytné vestavby, kdy nad vysokou garáží vznikl tunel na spaní. V téhle podobě dodávka doputovala do Česka.

Ke koupi současné vlastníky mimo jiné přesvědčilo, že pod kapotu je naftový třílitrový šestiválec do V s interním označením OM642. Motor není vybavený systémem SCR, tedy vstřikováním močoviny (roztok AdBlue) do výfukových plynů pro odlučování oxidů dusíku (NOX). „Ten motor známe z jiných aut, kde funguje skvěle. To se nám potvrdilo i tady, kde stačí jen měnit olej,“ říkají majitelé. Auto mělo najeto zhruba 127 000 kilometrů.

A proč pohon všech čtyř kol? Majitelé s oblibou rybaří. A řidič přiznává, že nerad prosí lidi o pomoc. „Dodávka s pohonem jedné nápravy zapadne i na mokré louce a já jsem nechtěl chodit někoho otravovat, aby mě vytáhl,“ směje se. Se čtyřkolkou po pěti letech ježdění ani jednou neuvázl a v drtivé většině případů si vystačí jen se zadní poháněnou nápravou. „To auto jede i v terénu jako tank. A naviják zatím využíváme na sušení prádla,“ dodává. Dlužno podotknout, že se dodávce dostalo kvalitního off-roadového obutí a také větší průměr kol.

Přestavba přestavby

První dva roky rodina cestovala s „motokrosařskou“ úpravou. Na palubu přibyla přenosná toaleta, ale tím výčet kempovacích úprav v podstatě skončil. Pak už měla paní domu, trpící lehkou klaustrofobí, spaní v tunelu nad obří garáží dost. Začalo hledání firmy, která by z auta udělala opravdový obytňák.

A nebylo to jednoduché. Stavitelům obytných nástaveb se do unaveného sprintera nechtělo. „Nakonec jsme narazili na jičínské VejnyWood, kde se nás ujali,“ popisují majitelé.

Expediční Mercedes-Benz Sprinter v číslech

  • provedení: 4×4 W906 L3H2
  • rok výroby: 2011
  • motor: V6 OM642, turbodiesel
  • podvozek: vzduchové odpružení
  • počet osob na jízdu: 4
  • počet osob na spaní: 2+2
  • vaření: Webasto varná deska (nafta)
  • lednice: 140 l
  • toaleta: separační Separett Tiny
  • baterie: LiFePO4 700 Ah
  • solární panel: 500 Wp
  • topení a ohřev vody: Truma D
  • elektrické podlahové topení
  • expediční výbava: disky Delta, pneumatiky BF Goodrich AT, přední naviják

Auto nejdříve muselo na ozdravnou kůru ke klempířovi. Původní střešní okna u „samo-domo“ vestavby pro motorkáře pocházela z autobusu. Aby je bylo možné do střechy sprintera zasadit, nezastavili se amatérští vestavbáři ani před střešními nosníky. Takže vůz prošel transplantací střechy a chybějících částí nosníků.

„Na začátku stavby jsme vlastně měli jeden opravdu speciální požadavek a to vyhřívanou podlahu. Byli jsme na ni zvyklí z obytného přívěsu. Původně jsme si mysleli, že půjdeme cestou dvojité podlahy ve spojení s teplovodním topením. To však nebylo možné, vzhledem k naší tělesné výšce bychom se pak v interiéru nenarovnali,“ popisují majitelé. O vytápění podlahy se teď starají dvě topné podlahové folie. Vzhledem k jejich spotřebě elektrické energie bylo potřeba vybavit dodávku opravdu velkou nástavbovou baterií. Elektrické srdce obytné vestavby má úctihodnou kapacitu 700 Ah.

Po přestavbě v roce 2024 je vozidlo je připravené na expediční cestování. Na palubě nejsou žádné plynové láhve, protože o topení, ohřev vody i vaření se stará nafta. Toaleta je separační, tedy maximálně ekologická.

Vozidlo dostalo nástřik odolnou barvou Raptor. Na zadním nosiči je kromě rezervy a vyprošťovacích podložek zvaných lidově „vafle“ i velká černá bedna. „Máme ji na smradlavé boty,“ usmívá se „paní domu“. Majitelé ji využívají jako externí úložný prostor, ať už na dřevo pro grilování, či na odpadky. Poznávacím znamením zeleno-šedého sprintera je emblém kravičky na bocích a také v interiéru, třeba na výklopné desce vnějšího stolku.

Majitelé s expediční dodávkou kvůli pracovnímu vytížení podnikli kratší výpravy po Balkáně, v zimě jej využívají na lyžařské výjezdy. „Jednou, až děti odrostou, chceme určitě vyrazit někam dál. Ve výhledu jsou středoasijské postsovětské republiky a Mongolsko,“ říkají.

Expediční Mercedes-Benz Sprinter 4×4 bude vystaven od pátku 20. března na veletrhu For Caravan na výstavišti v Praze-Letňanech na stánku společnosti VejnyWood v hale 7.

Expediční speciál má ve znaku krávu a na zádi krabici na smradlavé boty

Mercedes-Benz Sprinter 4×4

Jsou auta, která mají nevšední osudy. To je i příběh dodávky Mercedes-Benz Sprinter 4×4, která na začátku své kariéry sloužila jako pracovní auto pro techniky větrných elektráren a nic...

18. března 2026

Sovětská Amerika GAZ M1 slaví devadesátiny. Jméno ji dal Molotov

GAZ M1

Ačkoliv byl slavný sovětský automobil GAZ M1, jehož první sériový kus opustil brány továrny 16. března 1936, primárně určen pro civilní účely, největší slávu si vydobyl ve službě vojákům.

17. března 2026

