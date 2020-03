Legendární Medvěd vyrazil nepřipraveným dech. Vozil i britskou královnu

Když se řekne Pullman, zpozorní všichni milovníci německé trojcípé hvězdy a nastraží uši. Samozřejmě, svět má své Rollsy, Bentleye a jiné papalášské lodě na čtyřech kolech, a proti nim je Mercedes-Benz jen obyčejná automobilka. Jenže i ona má své nej mezi nej. U Mercedesu stvořili nadstavbu na přepychovou limuzínu a vytvořili kult jménem Pullman. Ten okouzlil filmové hvězdy, diktátory a zpěváky. Majitelé předlouhého a přepychového „Medvěda“ měli hodně společného. Byli něčím výjimeční – například velikostí bankovního konta. Je vám jasné, do jaké garáže jsme vešli? No, obyčejná není, protože do té by se Pullman nevešel.