Ochočená formule je v Česku. Sledovali jsme instalaci hvězd v salonu Mercedesu

Lukáš Hron
Vladimír Löbl
,
V pražské Galerii Mánes odstartoval třetí a zároveň závěrečný týden unikátní výstavy Mercedesu. Pod heslem „AMG & Motorsport“ se nese v duchu rychlosti. Byli jsme u toho, když se z kamionů vykládaly ty největší automobilové klenoty – hypersport Mercedes-AMG ONE a replika závodního speciálu 300 SLS. Velmi opatrně a pomalu.

Atmosféra před pražskou Galerií Mánes v pondělí večer připomínala napínavý film. Zpomalený provoz na nábřeží, zvědavé pohledy kolemjdoucích a tlumené dunění motorů doprovázely vykládku exponátů, které do Prahy dorazily na vyvrcholení celé výstavy. Sledovat, s jakou precizností a opatrností sjíždějí z přepravníků vozy v hodnotě desítek milionů korun, byl zážitek sám o sobě.

Hlavními hvězdami této emocionální expozice jsou nekompromisní hypersport Mercedes-AMG ONE a sběratelský unikát Mercedes-AMG PureSpeed, který vzdává moderní hold závodní historii značek Mercedes-Benz a AMG. Lahůdkou je rovněž dokonalá funkční replika závodního vozu Mercedes-Benz 300 SLS z 50. let.

Mercedes-Benz Studio Prague – návoz exponátů pro výstavu na téma AMG & Motorsport.
