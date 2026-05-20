Atmosféra před pražskou Galerií Mánes v pondělí večer připomínala napínavý film. Zpomalený provoz na nábřeží, zvědavé pohledy kolemjdoucích a tlumené dunění motorů doprovázely vykládku exponátů, které do Prahy dorazily na vyvrcholení celé výstavy. Sledovat, s jakou precizností a opatrností sjíždějí z přepravníků vozy v hodnotě desítek milionů korun, byl zážitek sám o sobě.
Hlavními hvězdami této emocionální expozice jsou nekompromisní hypersport Mercedes-AMG ONE a sběratelský unikát Mercedes-AMG PureSpeed, který vzdává moderní hold závodní historii značek Mercedes-Benz a AMG. Lahůdkou je rovněž dokonalá funkční replika závodního vozu Mercedes-Benz 300 SLS z 50. let.