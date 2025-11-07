Céčko na chůdách přiváží obří masku, supermozek a největší displej v historii

Zatímco se v Mnichově loučí s mohutnými ledvinkami, ve Stuttgartu se rozhodli pro zdvojnásobení fascinace obrovskou osvětlenou maskou chladiče. Vzápětí po BMW iX3 dorazil na český trh její hlavní rival, Mercedes-Benz GLC EQ, a je to auto, které se nebojí provokovat.

Celosvětově nejprodávanější model značky dostal elektrického sourozence, který přijíždí na zcela nové 800voltové platformě MB.EA. GLC v provedení EQ je konstrukčně zcela jiným vozem než spalovací verze a nahrazuje v nabídce nepříliš oblíbený model EQC, který se přestal vyrábět již před dvěma lety. Novinka je o 13 centimetrů delší než jeho spalovací alternativa a má i prodloužený rozvor (2 972 mm), což přineslo velkoryse místa pro nohy.

Klíčovým prvkem Mercedesu GLC EQ je přepracovaná, vzpřímená maska s výrazným chromovaným rámečkem ve stříbrném nebo tmavém provedení a s osvětlenou konturou.
Denní svícení tvoří hvězdičky, které se stávají charakteristickými pro všechny nové mercedesy.
Za příplatek se dodává podsvícená maska, která je opatřena 942 podsvícenými čtverci, jež osvětluje 140 LED diod.
Maska tak dokáže svítit v různých intenzitách, a dokonce zobrazovat uvítací a rozlučkové animace.
Chromovaná mřížka je ústředním prvkem mercedesů již přes 100 let, a teď prochází revoluční proměnou. Paradoxně se poprvé objevuje na elektromobilu, který ji vlastně vůbec nepotřebuje.
Téměř metr dlouhý superdisplej jako autokino

Designéři si u nového GLC s hvězdami doslova vyhráli. Příplatkové panoramatické střešní okno se umí v devíti segmentech měnit z průhledného na neprůhledné a dokáže na noční obloze osvětlit 162 hvězd. To se bude dětem určitě líbit. Pijáky sójového latte zase určitě zaujme možnost certifikovaný plně veganský interiér, který využívá materiály z recyklovaných PET lahví a vláken Econyl.

První kilometry s elektrickým mercedesem. Baterie tvoří skoro polovinu ceny

Kabina elektrického GLC je místem, kde se potkává luxus s digitální extravagancí. Dominantním prvkem je MBUX Hyperscreen – největší displej, jaký kdy Mercedes instaloval, s úhlopříčkou 99,3 cm (39,1 palce). Je v jednom kusu, bez přerušení a zásluhou vysokého rozlišení a špičkové grafiky si uvnitř připadáte skoro jako v nějakém autokině.

Vše řídí nový operační systém MB.OS. Tento „supermozek“ využívá umělou inteligenci od Microsoftu a Googlu k učení preferencí řidiče, spravuje infotainment, asistenční systémy i nabíjení. Podobně jako lidský mozek, i MB.OS integruje a řídí všechny aspekty vozidla. Využívá k tomu extrémně výkonné čipy, které zvládnou až 254 bilionů operací za sekundu.

Zavazadlový prostor nabízí slušný objem 570 litrů a k dispozici je i 128litrový „frunk“ pod přední kapotou. Zajímavostí je, že s klíčkem v kapse není kapotu třeba nijak odjišťovat z kabiny, ale stačí na ni zatlačit rukou a sama odskočí.

Vyšší výkon než BMW, ale menší baterie a dojezd

Mercedes s GLC uvádí na trh novou 800voltovou elektrickou platformu, která podobně jako u konkurenčního BMW iX3 představuje zlom v efektivitě a rychlosti nabíjení. Vrcholný model GLC 400 4MATIC nabízí kombinovaný výkon 360 kW (490 koní), což je více než model z Mnichova, který disponuje 345 kW (469 k). Je i lepší, pokud se jedná o zrychlení. Sprint z 0 na 100 km/h zvládne za pouhých 4,3 sekundy, zatímco BMW iX3 50 xDrive k tomu potřebuje o 0,6 sekundy více času.

Díky baterii s vysokou hustotou a kapacitou 94,5 kWh slibuje Mercedes dojezd až 713 km (WLTP). V tomto směru za bavorským rivalem trochu zaostává, neboť ten nabízí obří 108kWh baterii a dojezd 805 km.

BMW nové éry už je v Česku. Prozkoumali jsme maďarské iX3

Architektura 800 V umožňuje špičkový nabíjecí výkon 330 kW, což znamená, že vůz dokáže v ideálním případě doplnit energii na 300 km dojezdu za pouhých deset minut. BMW iX3 50 xDrive je během této doby schopné získat energii na ujetí až 372 km, rychlonabíjení je totiž možné výkonem až 400 kW.

Proces nabíjení u Mercedesu GLC EQ usnadňuje funkce rezervace nabíjecích stanic v rámci služby MB.CHARGE Public. Mercedes-Benz tak je údajně prvním výrobcem, který tuto funkci nabízí. K dispozici je samozřejmě i obousměrné nabíjení, umožňující vracet energii do sítě (V2G) nebo do domácnosti (V2H).

Vzduchové pérování a řízená zadní kola

O jízdní komfort se u stuttgartského modelu postarají technologie obvykle vyhrazené pro třídu S. Patří sem volitelné vzduchové odpružení Airmatic a řízení zadní nápravy (až 4,5°), které zlepšuje manévrovatelnost i agilitu ve vysokých rychlostech. Airmatic komunikuje s dopravní infrastrukturou, aby detekoval a reagoval na hrozící nerovnosti na silnici. Vzduchové odpružení také využívá data z map od Googlu, aby zajistilo, že vůz bude co nejdéle v nejnižším možném nastavení, a tím se zvýší účinnost. Pokud například jedete na dálnici a musíte zpomalit kvůli silničním pracím, GLC zůstane ve spodní poloze, zatímco jiné vozy používající vzduchové odpružení citlivé na rychlost se často zvedají při nižších rychlostech.

První jízda revolučním elektrickým mercedesem. CLA má dvě umělé inteligence

Tažná kapacita 2,4 tuny staví model GLC 400 4Matic na špičku segmentu. Má i terénní mód a také funkci „průhledné kapoty“ pro jízdu mimo zpevněné cesty, která umožňuje virtuální pohled pod přední část auta kombinací snímků z přední kamery a kamer vnějších zpětných zrcátek. Systémy MB.DRIVE v novém GLC využívají pro pokročilé asistenty řidiče kromě deseti externích kamer i pět radarových senzorů a dvanáct ultrazvukových senzorů.

Na český trh novinka fyzicky dorazí na jaře 2026. Verze GLC 400 4Matic startuje na ceně 1,78 milionu korun, zatímco BMW iX3 50 xDrive je přibližně o 53 000 Kč levnější. Oba němečtí rivalové později dostanou i cenově dostupnější varianty.

