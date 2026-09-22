Mercedes přiváží do České republiky důležité modely. Třída GLA spojuje dvě dosavadní řady do jedné, takže nabídne mild-hybridy i plně elektrické verze. Extrémní protipól představuje čtyřdveřové kupé Mercedes-AMG GT, které díky inovativním axiálním motorům dodává brutální sílu přesahující tisíc koní. Do Česka navíc nově dorazil první kus elektrické třídy C a elektrický van VLE ukázal své finesy.
Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby
Byla zastaralá, ale naše. Někdo Škodu 105/120 nenáviděl, jinému přirostla k srdci
Škodovky řady 105/120 jsou ukázkovým příkladem teorie autorelativity. O co všednější byly v letech osmdesátých a o co opovrhovanější v letech devadesátých, o to více kladných emocí budí dnes, když se...
KVÍZ: Zvládli byste dnes autoškolu? Tohle by měl vědět řidič i neřidič
Na silnici se pohybujeme skoro všichni, ale řadu pravidel a praktických vychytávek zná málokdo. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v běžných situacích za volantem i mimo něj. O voucher na Chytrý Kvíz...
Značka Seat se stane minulostí. Zůstanou po ní i unikáty, další už nepřibudou
Španělská značka Seat má do roku 2029 zcela uvolnit místo dravé Cupře. Málokdo si dnes vzpomene, že u ní nevznikala jen běžná auta pro každodenní život, ale i odvážné vize. V tajných halách v...
Už jsme řídili Epiq. Nejmenší elektrická škodovka padne skvěle do ruky
Škoda Epiq měří jen 4,17 metru, přesto nabízí velkou kabinu, kufr o objemu 475 litrů a dojezd až 440 kilometrů. Za volantem okamžitě padne do ruky, ochotně zatáčí a z oblouku umí vyrazit dravě a...
Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz
Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...
Tesla slaví. Přesvědčila české úřady a aktivuje svým autům poloautonomní řízení
Na českých silnicích je nově možné používat asistenční systém Tesla FSD Supervised, který nabízí částečnou automatizaci řízení. Systém druhé úrovně autonomie zvládá část řízení sám, řidič má ale...
Na třicítce jel padesátkou. Za řidítky platí pravidla jako za volantem
Dohlížet na dodržování rychlosti obvykle znamená sledovat spěchající řidiče osobních aut, kladenští strážníci se však při nedávné kontrolní akci nestačili divit. Místem s omezením na 30 km/h projel...
Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby
Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...
Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz
Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...
Vraky aut v centru Prahy budí pozornost. Připomínají chyby řidičů
Na čtyřech frekventovaných místech v Praze se objevily havarované automobily. Nejde o následky čerstvých nehod, ale o instalace, které mají upozornit na každodenní chyby za volantem. Jen za prvních...
Odhalili jsme tajnou funkci Škody Peaq. Podívejte, co se chystá
Škoda Peaq je nová elektrická vlajková loď české značky, která nabídne až sedm sedadel, úctyhodný kufr a výběr ze dvou baterií. My odhalili tajnou funkci, kterou mladoboleslavská novinka dostane v...
Tip z bazaru pro každou kapsu. Škoda Roomster je zapomenutý génius
Ačkoli česká automobilka Škoda neměla od dob „dvanáctsettrojky“ v nabídce klasické MPV, model Roomster, založený na technice tehdejší Fabie, byl vlastně podobně koncipovaný vůz. Kompaktní kříženec...
Ne každý škrábanec na autě je vandalismus. Poničené auto nafoťte
Kdo parkuje ve městě, měl by možná popřemýšlet nad připojištěním, které kryje vandalismus. S poškozeným autem však pomůže i havarijní pojištění, které pokryje i škody, které sice jako vandalismus...
ANALÝZA: Automobilka už není strojírna. Čína to pochopila, proto válcuje zbytek světa
Svět nemíří k jednomu autu. Automobilový průmysl začíná připomínat ten polovodičový. Nevyhrává nejlepší továrna, ale nejlepší ekosystém. Druhý díl seriálu sinologa Víta Vojty o největší revoluci v...
Audi vzkřísilo ikonické vajíčko. A2 e-tron navazuje na svého hliníkového dědečka
Na přelomu milénia stvořilo Audi technický zázrak: celohliníkový model A2, který jezdil za tři litry nafty, ale stál jako luxusní limuzína. Nyní, kdy je na něj svět již připravený, svůj geniální...
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Bomby, samopaly a BMW. Levicoví teroristé pomohli udělat z bavoráků ikonu
Svým obchodním modelem ztělesňovala automobilka BMW prakticky vše, proti čemu údajně bojovali levicoví teroristé Frakce Rudé armády. Přesto se, aspoň v novinami notně přifouknutých legendách, stala...
Nepotkali jste ho? VW má nejúspornější elektro světa. Bylo i v Česku
A napište, ať ho začneme vyrábět, volá za námi jeden z vývojářů. Unikátní prototyp Mission Efficiency postavili inženýři Volkswagenu na základě nového bateriového modelu ID.Polo. Je nejhospodárnějším...