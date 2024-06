Kouzlo torzních tyčí. Podvozek luxusního obytňáku zázračně žehlí nerovnosti

Jenže na palubě polointegrovaného vozu Eura Mobil PT 676 EB je ticho. Až podezřelé ticho. Neozývá se žádné skřípání ani vrzání. Když kola potkají výtluk, auto ho téměř neslyšně překoná. V porovnání s našim Fiatem Ducato, který by tady rozehrál celý orchestr na palubě, od cinkání špatně uložených hrnečků nad kuchyňskou linkou až po vrzání a klepání dveří od toalety, tady něco nehraje. Automatická převodovka sází jeden kvalt za druhým téměř neslyšně a podvozek si bez ztráty kytičky poradí i s dalším výtlukem.

Odpověď na tuto „záhadu“ je pod podlahou. Nenajdete tu tradiční listová pera, ale snížený podvozek od firmy AL-KO, který k odpružení využívá torzní tyče. Technické řešení, které proslavily německé ocelové kočkovité šelmy z druhé světové války – hlavně tanky Tiger a Panther – si našlo cestu nejen do osobních aut, ale také do obytňáků.

Konstruktéři tanků torzní tyče milovali, protože zabírají uvnitř pancéřových koreb málo cenného prostoru a zároveň zajišťují komfort i pří jízdě v těžkém terénu. Ze stejného důvodů je mají rádi i stavitelé obytňáků, i když pro zákazníka to znamená vyšší cenovku.

Eura Mobil PT 676 EB od německé společnosti Eura Mobil

Do továrny v německém Sprendlingenu tak dorazila přední část z nejnovější generace dodávky Mercedes-Benz Sprinter. Na výrobní lince ji propojili se zadní částí podvozku AL-KO a začali stavět nástavbu s dvojitou podlahou ideální pro zimní provoz. Toto jednoduché zkřížení mezi stuttgartským „čumákem“ a jinými podvozky je možné až od roku 2019, kdy Mercedes přišel u sprintera třetí generace s pohonem předních kol.

Bylo to právě včas. Nástup pandemie covidu-19 znamenal výpadky dodávek dosud dominantních podvozků Fiat Ducato. Krize přinutila výrobce obytňáků hledat jiné podvozky. Výsledek? Zatímco před covidem byly obytňáky s třícípou hvězdou ve znaku luxusní záležitost, v posledních letech mercedesy volí i značky oslovující střední třídu.

V číslech model: Eura Mobil PT 696 EB

délka / šířka / výška (cm): 712 / 232 / 292

výška interiéru (cm): 198

typ podvozku: Mercedes Benz / AL-KO

výkon motoru: 170 koní

pohotovostní hmotnost / doložnost (kg): 2 995 / 1 505

max. hmotnost (kg): 4 500

topení / ohřev vody: Alde teplovodní vytápění

počet míst na jízdu: 4 cestující

počet míst na spaní: 3 / 4 osoby

zadní postel (cm): 195 × 80 / 195 × 80

postel z jídelního koutu (cm): 115 × 200

chladnička (l): 142 (12V, 230V, plyn)

nádrž na vodu (boiler) (l): 140 (25)

nádrž na odpadní vodu (l): 100

cena testovaného vozu v Karavan Centru Morava: 2 499 999 Kč (2 066 115 Kč bez DPH)

A to je příklad modelu Eura Mobil PT 676 EB. „Je to zástupce vyšší střední třídy mezi polointegrovanými obytnými auty. Tento konkrétní model je úplně německý, značka Eura Mobil totiž sídlí nedaleko města Mainz a zakládá si na tom, že drží výrobu v Německu,“ vysvětluje Vladimír Záhorec z Karavan Centra Morava – Kroměříž.

U testovaného modelu se na doplňkové výbavě nešetřilo. O vytápění prostoru se stará teplovodní topení švédské značky Alde (o výhodách teplovodního topení jsme psali ZDE).

Eura Mobil PT 676 EB má dvojitou podlahu a teplovodní topení Alde, je tedy předurčen k celoročnímu užívání

Z technických vychytávek stojí za zmínku systém odvětrávání toalety SOG, tedy digestoř kazety WC, která brání tomu, aby se nepříjemné pachy dostaly do interiéru vozidla. U dvojice plynových lahví, které jsou zdrojem energie pro topení, vaření i chod lednice, byl nainstalovaný systém Duocontrol.

Pokud v jedné lahvi plyn dojde, ventil automaticky přepne na tu plnou. Většina karavanistů z vlastní zkušenosti potvrdí, že plyn má nepříjemnou tendenci docházet v noci, ideálně za mrazivého počasí, kdy je manuální záměna lahví obzvlášť „příjemná“. Verze CS obsahuje i snímač, který v případě nehody přívod plynu automaticky uzavře. Stane se tak při rychlosti nárazu nad patnáct kilometrů v hodině. Duocontrol tak představuje jedinou legální možnost, jak za jízdy vytápět prostor obytného auta s dvouláhvovým systémem.

Polointegrovaná klasika pro dva

Co se týká rozložení obytné části, zvolili designeři výrobce ze Sprendlingenu layout s posezením ve tvaru písmene L s malou sedačkou u vchodových dveří. Vlevo od nich cestovatelé najdou kuchyňský kout. Toto umístění kuchyně je typické pro obytné dodávky, umožňuje rozšířit pracovní plochu o sklopnou desku – což se také stalo – a snadné „proudění“ věcí z auta směrem k venkovnímu posezení a zpět. Pracovní prostor s tříplotýnkovým vařičem dobře osvětluje malé podlouhlé okénko.

Eura Mobil PT 676 EB vedle kuchyňky je velká lednice, což je v běžném provozu praktické

Proti kuchyni se nachází koupelna s WC, kde sprchový kout vzniká odklopením umyvadla nad toaletu. V zadní části vozu jsou dvě podélná lůžka, každé 195 centimetrů dlouhé a 80 široké. U hlav postelí nechybí lampičky na čtení navíc vybavené USB zásuvkou pro dobíjení mobilů. Pod nimi je garáž a také úložné prostory přístupné z interiéru.

Díky konstrukci s dvojitou podlahou má obytňák velkorysou nabídku úložných prostor. A cestující se rozhodně nemusí omezovat, co se týče hmotnosti nákladu. Vozidlo má doložnost 1 505 kilogramů. Je to způsobeno tím, že výrobce jej otypoval na 4,5 tuny. K jeho řízení tedy šofér potřebuje řidičské oprávnění skupiny C, lidově řečeno „papíry na náklaďák“.

Prodejce uvádí konfiguraci 4 lidé na jízdu a 3 až 4 lidé na spaní. Druhé lůžko vzniká rozložením sezení s tím, že v prostoru nohou je vykrojené, aby bylo možné využívat nástavbové dveře. Skládací lůžko má rozměry 115 × 200 cm, hodí se spíše pro dětské pasažéry. Odměnou za spaní „na gauči“ jim bude luxusní výhled na noční oblohu. Osvětlení salonu totiž zajišťují dvě velká střešní okna.

Eura Mobil PT 676 EB má v zadní části dvě podélná lůžka. Pod nimi jsou úložné prostory a také garáž

Z celkového řešení interiéru je na první pohled patrné, že Eura Mobil PT 696 EB míří hlavně na cestovatelské dvojice, které vyžadují svou dávku luxusu a jsou ochotné zaplatit za kvalitní zpracování a prémiovou třícípou hvězdu na kapotě. I když akční cena 2 499 999 korun i s daní je ve světle zdražení obytných aut vlastně příznivá.